Een geschilderd dagboek

De Belgische kunstenaar Walter Swennen krijgt in de herfst van zijn leven de erkenning die hij verdient. ‘Alles is mooi, als je maar lang genoeg kijkt.’

Trekkebenend komt Walter Swennen (73) de galerie van Xavier Hufkens binnen. Zijn koddige blauwe hoedje blijkt een kunstwerk van eigen makelij. Zijn wandelstok is geen gimmick. De schilder buitelde vorig jaar in New York over zijn reiskoffer: heup gebroken. Hij moest de opening van zijn solotentoonstelling bij zijn Amerikaanse galerie Gladstone in een rolstoel bijwonen. Gelukkig kan de Brusselaar zijn malheur relativeren. Wie goed kijkt, treft het geteisterde been aan op een van de 24 fantasierijke schilderijen van zijn nieuwe solo ‘Un coeur pur’ in Brussel.

Hufkens vliegt zijn fetisjkunstenaar om de hals. De galeriehouder en de schilder werken nog maar zes jaar samen. ‘Maar Walter heeft altijd deel uitgemaakt van mijn picturale denken’, zegt Hufkens. Toen hij 18 werd, vroeg zijn moeder wat hij als cadeau wilde. ‘Een Swennen’, antwoordde hij. Het tableautje van een bijl heeft nog altijd een prominente plek bij hem thuis.

Mensen die over schilderkunst schrijven, vergeten dat schilderen doorgaans niet meer is dan een afspraak tussen de schilder en het schilderij. Walter Swennen

Tot 2013 was Swennen een ‘artist’s artist’: bewonderd in de kunstwereld, onbemind daarbuiten. Maar in de aanloop naar zijn grote retrospectieve bij Wiels in Vorst bracht Wiels-directeur Dirk Snauwaert hem samen met Hufkens. Swennen zat zonder Belgische galerie, en Snauwaert wist van het doek met de bijl.

Na de Wiels-expo sprong ook de New Yorkse galeriste Barbara Gladstone op de kar. Zo kreeg Swennen in de herfst van zijn leven de erkenning die hij al veel vroeger verdiende. Ook de kunstmarkt volgde: werk van Swennen kost tegenwoordig gemiddeld 50.000 euro en duikt steeds vaker op in Amerikaanse privéverzamelingen.

Warrige anekdote

De schilder gidst ons door zijn expo. Hij praat zacht in moeilijk verstaanbaar Nederlands met hier en daar een woord Frans ertussen. Swennen werd geboren in 1946 in Vorst, naast de gevangenis. Zijn ouders waren Nederlandstalig. Toen hij vijf was schakelden ze over naar het Frans.

‘Uit schaamte voor het verleden’, zegt hij schoorvoetend. ‘Mijn grootouders hadden in de gevangenis gezeten omdat ze fout waren tijdens de oorlog. Toen ze vrij waren, kwamen ze bij ons inwonen. Na de dood van mijn grootmoeder ontmoette mijn grootvader een nieuwe vrouw in flamingantische kringen. Toen ze gingen samenwonen, zwoeren mijn ouders nooit nog één woord Nederlands te spreken.’

De beladen oorlogsgeschiedenis van zijn familie sijpelt door in zijn werk. Ze veranderde zijn houding tegenover taal. Omdat zijn ouders zijn moedertaal hadden afgeserveerd, moest hij op zoek naar een andere betekenis voor taal. Zo groeide zijn fascinatie voor typografie.

Het spel tussen letters en talen maakt al veertig jaar deel uit van zijn kunst. Vaak is het raden naar de betekenis, zoals bij het veelkleurige tableau met de woorden knal, boboer, zar. Het blijkt een abstract stratenplan van zijn buurt aan het Noordstation in Brussel. De eerste twee woorden verwijzen naar het nieuwe museum Kanal - boboer is in Parijs de roepnaam van Centre Pompidou, waarvan Kanal een bijhuis is. De ‘zar’ staat voor Bozar.

Schermvullende weergave ©Saskia Vanderstichele

Op een ander werk lezen we in dikke letters: ‘Positively no beer sold to Indians.’ Hij diept een warrige anekdote op over een vriend die hem vanuit de Verenigde Staten een foto stuurde waarop de tekst stond. Iets met een pancarte in een tweedehandswinkeltje. Swennen kladde de woorden over een abstracte achtergrond. De combinatie van de achtergrond en het taalspel geeft het werk iets schalks en ongrijpbaars. Zoals de kunstenaar zelf.

‘Kijk,’ mompelt Swennen, terwijl hij met twee vingernagels over de verf krast, ‘een echte schilder zou zoiets nooit doen.’ Hij schiet in de lach als hij onze verwonderde blik ziet en doet er nog een schep bovenop. ‘Ik ken eigenlijk niets van kunst.’ Swennen heeft een hekel aan de gewichtigdoenerij waarvan veel van zijn collega’s last hebben.

Beatpoëzie

Tot de jaren tachtig had Swennen amper belangstelling voor schilderkunst. Zijn moeder stuurde hem als scholier wel naar de Koninklijke Academie van Brussel, omdat ze enig tekentalent in haar zoon ontwaarde. Maar daarna Swennen ging filosofie studeren, om na een jaar over te stappen naar psychologie. Hij verdiepte zich in de psychoanalyse van Sigmund Freud en Jacques Lacan. Hij las liever dan hij tekende of schilderde: beatpoëzie en Paul van Ostaijen.

Aan het einde van de jaren zestig geraakte Swennen bevriend met Marcel Broodthaers. Hij deed mee aan de legendarische happenings van de dichter en conceptuele kunstenaar. Hij schreef ook gedichten voor die happenings, maar Broodthaers zag er niets in. Swennen zwierf wat doelloos verder door het leven. De jaren zeventig zijn een zwart gat in zijn curriculum. Hij wil er niets over zeggen. Hij houdt het bij ‘hard geleefd’.

Op zijn 35ste, na de dood van zijn moeder, begon hij uiteindelijk toch te schilderen. Al gauw bleken zijn twee onderdrukte passies, de psychoanalyse en de schilderkunst, een nauw verbond te smeden. Omdat schilderen een therapeutische functie heeft? ‘Nee, dan heeft alles wat we doen een therapeutische functie’, zegt hij. ‘Beide ontstaan uit een avontuurlijk proces met een begin, maar zonder afgebakend einde. De uitkomst is onvoorspelbaar, regels kunnen onderweg veranderen.’

Bij Freud is ‘Nachträglichkeit’ een belangrijk concept. Ervaringen en herinneringen krijgen op grond van nieuwe ervaringen in een andere fase van een mensenleven een nieuwe betekenis. Swennen hanteert een vergelijkbare associatieve methode. ‘Als ik aan een schilderij begin, heb ik geen einddoel. Mijn enige doel is het schilderij afmaken. Je begint, en je reageert op wat er is. Mensen die over schilderkunst schrijven, vergeten dat schilderen doorgaans niet meer is dan een afspraak tussen de schilder en het schilderij.’

Spoken doden

Het betekent niet dat Swennen zomaar iets doet. Elk werk heeft voor hem een reële betekenis, hoewel die zelden verder reikt dan zijn persoonlijke leven. ‘Wat je hier ziet, is mijn geschilderd dagboek.’

Schermvullende weergave ©Saskia Vanderstichele

Het grootste werk gebeurt in zijn hoofd. Waar wil hij het over hebben? En vooral: hoe wil hij het precies aanpakken? Hij is er als de dood voor twee keer hetzelfde werk maken. ‘Cézanne zei: ‘Il faut éliminer les phantômes.’ Spoken doden. Al het werk dat je al hebt gemaakt, moet je uit je geest verbannen. Dan begint het echte werk: strepen zetten op een doek.’

Of op een ander voorwerp. Swennen staat ervoor bekend op alles te schilderen. Het hoort bij zijn associatieve werkwijze. Voor deze expo, die hij in zowat vijf maanden bijeenschilderde, heeft hij zich op dat vlak ingehouden. Er is alleen het beloken dollarteken op een metalen plaat. Het herinnert onvermijdelijk aan de popart. De zwierige nonchalance en de vette borstelvegen doen dan weer aan action painting denken. Het is mooi, zeggen we. Hij grijnst mysterieus. ‘Alles is mooi, als je maar lang genoeg kijkt.’

Swennen is een enigma. Zijn werk past in geen enkel hokje. Is hij daarom niet vroeger doorgebroken? Of zit er te veel absurde humor in zijn schilderijen? Veel kunstenaars die zichzelf niet al te serieus nemen, worden gevloerd door de ernst van de kunstwereld. Of is hij te weinig een strateeg geweest? Op een bepaald moment waren zijn schilderijen bij zeven galeries ondergebracht. Een ding is zeker: voor een gebuisde filosoof die zogenaamd niets van kunst afweet, beleeft Swennen een fin de carrière waarvoor veel jonge schilders zouden tekenen.