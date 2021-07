Een pornopaleis in het museum

Het Mima in Brussel trekt deze zomer de kaart van piemels, vulva’s en borsten. Een expo vertelt de geschiedenis van de laatste sekscinema van Brussel. Het groezeligste deel van de pornobioscoop ABC is in het museum nagebouwd.

Bij de aanvang van de expo ‘The ABC of Porn Cinema’ ligt een filmblik van ‘Playgirls of Munich’. Even opgezocht: in de Duitse pornofilm uit 1977 verstoppen twee telefoonreparateurs zich tijdens de Olympische Spelen voor parachutespringen in een vliegtuig. Geland in de stad waar onze Rode Duivels vrijdag Italië een pak voor de broek zullen geven, gaan beide heren van de grond met enkele mooie Duitse meisjes. ‘Playgirls of Munich’ duurde 72 minuten. De kans is groot dat u langer blijft hangen in het pornopaleis dat deze zomer herrijst in het Mima in Brussel. Er is meer dan genoeg te zien.

De tentoonstelling vertelt het bijzondere verhaal van ABC, de laatste sekscinema van Brussel. Wie weleens voet in Brussel zet, is er zeker al voorbijgelopen. De ‘beleveniscinema’ lag tussen 1972 en 2013 op de Adolphe Maxlaan, een parallelstraat van de Nieuwstraat die het Brouckèreplein en Rogier met elkaar verbindt. Acht jaar geleden ging ABC failliet. Een groep vrijwilligers van de alternatieve bioscoop Cinema Nova tikte voor een paar duizend euro het archief van de seksbioscoop op de kop.

De essentie ABC (Art Beauté Cinema) was een bekende seksbioscoop in het centrum van Brussel

Na de sluiting in 2013 door faillissement nam Cinema Nova voor enkele duizenden euro het archief over, bestaande uit 600 pornofilms op pellicule en honderden affiches

Een tentoonstelling in het Mima in Molenbeek wekt het 'oord des verderf' tot leven

'The ABC of Porn Cinema' staat ook stil bij ontwikkelingen in de pornoindustrie.

Het bevatte naast 3.000 bobijnen van 600 35-millimeterfilms ook affiches, foto’s, contracten met filmdistributeurs en naaktdanseressen, en zelfs delen van de boekhouding. Het gaat om 2.000 kilometer aan filmspoelen en honderden affiches. Volgens Cinema Nova is het een van de grootste verzamelingen pornofilms in Europa.

Het Mima is omgebouwd tot een pornopaleis. De promotiecampagne van de expo oogt verbazingwekkend zedig. Uit schrik voor negatieve reacties van de islamitische buurtbewoners?

Met dat unieke archief wekken het Mima en Cinema Nova het oord des verderf opnieuw tot leven in een boeiende tentoonstelling. Op zich lijkt het raar de inboedel van een pornobioscoop aan te treffen in een museum voor streetart. Maar het museum in de Brusselse kanaalzone interpreteert zijn opdracht breed. Alles wat buiten het klassieke museum past, is welkom, zeker als het de schaduwkant van het leven belicht. Je moet als toeschouwer wel weten dat het Mima is omgebouwd tot een pornopaleis. De promotiecampagne van de expo oogt verbazingwekkend zedig. Uit schrik voor negatieve reacties van de islamitische buurtbewoners?

Sommige stukken van de cinema zijn haast letterlijk nagebouwd. Zo wandelden we de tentoonstelling binnen langs de voorgevel, met zijn kunstzinnige affiches - sommigen handgeschilderd - en uitdagende foto’s van naakte vrouwen. De opvallendste replica van de iconische pornobioscoop is het groezelige balkon van de zaal. Wie de deur achter zich dichttrekt, waant zich in een vergeten deel van de jaren 70. Het is de enige plek op de expo waar de bezoeker effectief naar pornografische videobeelden kan kijken. Kijk wel uit uw doppen, of u riskeert in de duisternis te struikelen over de benen van een mannelijke pop die zich in een stoeltje zit te vergapen aan de borsten en vulva’s op het scherm. Een rolletje toiletpapier ligt bij de hand.

Schermvullende weergave ©MIMA Museum

De ABC-bioscoop was de parel aan de kroon van het filmimperium van de Amerikaanse ondernemer George Scott. Hij overleed een jaar na de sluiting van de bioscoop op 95-jarige leeftijd. Over de man van Joods-Georgische origine, die journalisten en fotografen schuwde, is weinig geweten. Op de expo hangen twee foto’s van een type Britse gentleman met verzorgde snor. Scott zou na de Tweede Wereldoorlog van Polen naar België zijn gekomen. Zijn moeder was operazangeres, zijn zus cabaretdanseres. In 1948 opende hij in Brussel zijn eerste bioscoopzaal voor liefhebbers van erotiek en seks.

Originele bobijnen

ABC was de derde zaal van de Amerikaan. De andere twee lagen in een straal van 150 meter, eentje waar zich nu een H&M in de Nieuwstraat bevindt. Scott opende ABC op een symbolisch belangrijk moment voor de porno-industrie. 1972 was ook het jaar waarin de pornomijlpaal ‘Deep Throat’ verscheen. Seksbioscopen zaten in de lift.

Maar er was nog een reden waarom de Amerikaan, wiens zoon in de jaren 70 in het bedrijf kwam, gouden zaken deed met zijn ‘minimulticomplex’, zegt Laurent Tenzer van Cinema Nova. ‘Scott was ook eigenaar van de distributiefirma Atlantic. Daarmee verkocht hij films aan concurrerende dorpsbioscopen. Tegelijk bleef hij eigenaar van de rechten en de originele bobijnen. Zo kon hij met zijn films doen wat hij wilde. Hij maakte er een sport van dezelfde films onder telkens weer een andere titel uit te brengen in een van zijn andere zalen. Soms veranderde hij zelfs de namen van de acteurs of regisseur. Het was pure fictie, maar wel een slimme commerciële praktijk.’

Schermvullende weergave ©MIMA Museum

Door dat commercieel instinct hield de sekscinema het meer dan veertig jaar uit. Ook na de intrede vanaf de jaren 80 van de videocassette en kabel-tv met erotiek in de late uurtjes toonde de Amerikaanse oprichter zijn ondernemende kant. Hij nodigde uit de hele wereld stripacts uit. Om het uur gaven ze een liveshow op het podium voor het scherm. Hun komst werd in grote letters aangekondigd op de gevel van de bioscoop. Een selectie van de beste affiches van die erotische variétéshow hangt in het museum. Een vitrinekast is voorbehouden aan contracten die Scott met zijn naaktdanseressen afsloot.

ABC hield de combinatie van vintage pornofilms op 35 millimeterpellicule - de meesten uit de jaren 70 - en de seksshows vol tot aan de sluiting in 2013. Andere bioscopen die de komst van het internet overleefden, waren toen al lang overgestapt op digitale projecties. De cinema dateert uit een vervlogen tijdperk dat de digitale revolutie heeft weggevaagd. Daarom had ABC zo’n cultreputatie, zegt Laurent Tenzer uit. ‘ABC, dat was een wereld binnenstappen die niet meer bestond.’