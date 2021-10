Een virtueel museum waarin alles kan

Het lijkt echt, maar het is virtueel. In zijn nieuwe museum toont Nick Ervinck eigen en andermans werken.

U zag zijn werken misschien al in het straatbeeld van Oostende, Gent of Tongeren. Kunstenaar Nick Ervinck staat bekend om zijn - vaak grote en gele - vormeloze sculpturen in kunststof. Maar zijn werk reikt verder. Dat toont hij in zijn nieuwe virtuele museum.

Welke kunstenaar droom niet van een eigen museum? De West-Vlaming Nick Ervinck (40) laat die droom virtueel in vervulling gaan, in zijn Museion (Grieks voor museum, of een plek gesteund door de negen muzen). Hij toont er zijn werk in dialoog met andere kunstwerken en kunstenaars die hem inspireren, gaande van Oudegyptische beelden tot de Denker van Rodin en de David van Michelangelo.

‘Tijdens de lockdown ontstond het idee voor dit museum', zegt Ervinck. Op zich weinig bijzonder, want veel galeries, musea en kunstenaars focusten toen op digitale oplossingen. De kwaliteit en de schaal van Ervincks Museion zijn echter vrijwel ongezien: het museum beslaat zowat 13.000 vierkante meter.

Mensen denken vaak dat 3D-printing nieuw is, maar ik doe het al sinds 2009. Nick Ervinck Kunstenaar

'De grote, klassieke musea dienden als scenografische inspiratie', zegt hij. ‘Dat biedt een zekere geloofwaardigheid. Het zou ook een zwevend museum, of een gebouw onder water kunnen zijn, maar dit is realistischer. Er zijn zowat 300 werken van mezelf te zien, en ongeveer evenveel van andere kunstenaars. Samen met vijf medewerkers werkte ik er maanden aan. Dat was een nuttige reflectieperiode, een manier om terug te kijken op mijn oeuvre.’

De essentie Nick Ervinck (1981) woont en werkt in het West-Vlaamse Lichtervelde. Hij werkt doorgaans met kunststoffen, zoals polyester en polyurethaan, en in felle kleuren. Zijn amorfe ‘blob’-sculpturen zijn geliefd in de openbare ruimte, maar ook in musea wereldwijd. Hij staat bekend om zijn werk met 3D-printing.

Vooral de 20ste-eeuwse Britse beeldhouwers Henry Moore en Barbara Hepworth hadden een grote invloed op Ervinck. Hun werken zijn goed vertegenwoordigd in het Museion. ‘Hun werk is van belang omdat ze als eersten gaten en organische, abstracte vormen in hun sculpturen brachten. Die zijn ook erg aanwezig in wat ik doe', zegt hij.

In 2019 maakte hij al een boek en een installatie in dialoog met Moore. In het virtuele museum versterkt hij die relatie. ‘Alles kan. Ik plaats hier werken samen die zich in werkelijkheid op heel andere locaties bevinden. Er zijn onder meer stukken uit de collecties van het Louvre in Parijs en van het Metropolitan Museum in New York te zien.’

3D-printen

Ervinck maakt vaak gebruik van 3D-printers voor zijn sculpturen. 'Of het nu met legoblokken of in games was, ik bouwde altijd al graag een eigen universum', zegt de West-Vlaming. ‘Die balans tussen fysiek en digitaal is er altijd geweest. Mensen denken vaak dat 3D-printing nieuw is, maar ik werk er al mee sinds 2009. In 2003 maakte ik al digitale tentoonstellingen, vaak bij gebrek aan financiële middelen of fysieke materialen.’

Af en toe keert hij ook terug naar het puur manuele. ‘Een digitaal gecreëerd werk ziet er vaak perfect uit, onaangeraakt door mensenhanden. Terwijl net de imperfecties een werk in keramiek of brons heel bijzonder kunnen maken.’

Misschien wel het boeiendste aan dit digitale verhaal is dat hij ook ongerealiseerde werken kan tonen. Het gaat om modellen voor grote publieke sculpturen, of ideeën waarvoor de technologie nog niet beschikbaar is. ‘Ik ontwerp bijvoorbeeld sculpturen met transparante, zwevende elementen. Er is op dit moment slechts één machine ter wereld die die in kleur kan maken. Die kan ook maar een beperkt volume printen. Het is technisch niet onmogelijk, maar wel onbetaalbaar. Toch staat dit werk hier in mijn museum.’

Vrij toegankelijk

'Het idee van een virtueel museum is niet nieuw. Daar ben ik vrij nuchter in', zegt Ervinck. ‘De technologie die we gebruiken, bestaat al lang. Maar ik denk wel dat het voor de meeste bezoekers nieuw zal aanvoelen. Het is een andere ervaring dan een virtuele rondleiding door een tentoonstelling. Ik wil een heel ruime beleving bieden. Het museum is gratis te bezoeken via het internet. Je blijft er zolang je wil en ik kan er zoveel werken plaatsen als ik wil.’

Een digitaal gecreëerd werk ziet er vaak perfect uit, onaangeraakt door mensenhanden. Terwijl net de imperfecties een werk in keramiek of brons heel bijzonder kunnen maken. Nick Ervinck Kunstenaar

Aan de ingang van het museum staat ‘Curated by the imagination of Nick Ervinck’ - gecureerd door zijn verbeelding. Het is een plek waar hij als kunstenaar luidop durft te dromen, zich in de kunstgeschiedenis inschrijft en zichzelf vrij spel geeft. In die zin is het een kunstwerk op zich.

En als hij echt mag dromen, zou hij zijn virtuele museum toch graag fysiek bouwen. ‘Ondanks mijn digitale en virtuele technieken, en mijn grote voorliefde voor nieuwe technologieën, blijf ik beeldhouwer.'

Een ander recent project van Ervinck komt relatief dicht in de buurt van het museum. Afgelopen zomer opende hij K.E.R.K., een nieuwe kunstruimte in de voormalige St. Pieterskerk, nadat hij die voor gebruik aangeboden gekregen had van de gemeente Middelkerke. ‘De naam staat voor Kunsthalle ERvincK', zegt hij. ‘Ik toon ook daar een combinatie van eigen werk en werken van andere kunstenaars, maar in dit geval wel uit mijn eigen collectie. De bedoeling is om er een platform van te maken, een plaats waar kunst toegankelijk is, ook voor het brede publiek.’

Het virtuele museum Museion is te bezoeken op nickervinck.com/en/museion.