Expo | Constant Permeke is weer thuis

Na een renovatie van drie jaar opent het Permekemuseum in Jabbeke opnieuw de deuren. Op bezoek bij Constant Permeke, een van de belangrijkste modernistische Belgische schilders van de 20ste eeuw. 'Ik noem hem een humanist.'

Op een glazen tafeltje in zijn atelier ligt zijn verweerde palet, met alle grijstinten door elkaar en aan de zijkanten gele en bruine verfresten. In de hoek staat zijn schildersezel. In de planken vloer is een nis gemaakt om grote schilderijen gemakkelijk naar beneden te krijgen. Aan de muren hangen tekeningen en schilderijen.

De enige die ontbreekt, is Constant Permeke (1886-1952) zelf. Maar je kan hem er wel bij fantaseren, daar in zijn huis in Jabbeke. In een ruime broek met bretellen of een werkmanssalopette, de onvermijdelijke sigaret in de mond, en dan maar schilderen.

Wat ook opvalt in het atelier: een ouderwetse kachel aan de ene kant, een destijds hypermoderne radiator aan de andere kant. Het zegt iets over het leven van Permeke. Als schilder, tekenaar en beeldhouwer was hij een modernist, maar zijn onderwerpen waren erg volks en alledaags banaal. Maar die banaliteit oversteeg hij in zijn kunst ruimschoots.

Schermvullende weergave Het atelier van Permeke. ©Thomas Nolf

'Ik noem hem een humanistische schilder', zegt Inne Gheeraert, de curator van het Permekemuseum. 'Permeke stond in zijn werk erg dicht bij het gewone leven. Dat is zijn grote sterkte. Hij is vooral bekend voor zijn schilderijen van boeren en vissers. Maar dat is een te enge benadering. Hij focuste op de verbondenheid tussen mens en natuur.'

Permeke klaagde weleens over de bekrompenheid in Jabbeke. Zo werd hem aangeraden de gordijnen te sluiten wanneer een naaktmodel kwam poseren. Inne Gheeraert Curator Permekemuseum

Al die aspecten komen samen in het museum, het vroegere huis van de kunstenaar. Permeke verhuisde in 1929 van Oostende naar Jabbeke, waar hij de modernistische villa Vier Winden had laten bouwen. De grote lijnen van het huis annex ateliers en grote tuin had hij zelf uitgetekend. Architect Pierre Vandervoort zette die schetsen om in een architecturaal plan.

In 1934 liet Permeke het woonhuis uitbreiden met een tentoonstellingszaal. 'Uit economische noodzaak', zegt Gheeraert. 'De crisis van de vroege jaren dertig had veel galerieën genekt. Permeke kon niet meer zoveel exposeren als hij wilde. Hij had kooptentoonstellingen nodig om zijn winkel draaiende te houden. Vandaar de eigen expozaal. Hij heeft in die tijd zeker ook wat financiële problemen gehad, maar hij kreeg hulp van enkele mecenassen.'

Permekes huis ging destijds in Jabbeke flink over de tongen. Gheeraert: 'Er was enig onbegrip in het dorp, ja. De teneur was: 'Hoe kan die Permeke zo'n kast van een huis zetten? Want wat doet hij eigenlijk? Hij werkt niet, hè. Hij is een schilder.' Werken betekende toen vissen of het land bewerken.'

Permeke betreurde zich zijn verhuizing vanuit Oostende, waar hij nog de buurman van collega-schilder Léon Spilliaert was, niet. 'Hij had de rust van de natuur nodig. Al klaagde hij weleens over de bekrompenheid van de dorpelingen. Zo werd hem aangeraden de gordijnen te sluiten wanneer een naaktmodel kwam poseren. Ook het grafmonument van zijn vrouw, die hij naakt had gebeeldhouwd, mocht niet op het kerkhof worden geïnstalleerd.'

Het was van meet af aan Permekes bedoeling dat zijn huis een museum zou worden. Na zijn dood kocht de provincie West-Vlaanderen het landgoed en de collectie. In 1961 opende het museum. In 2018 werd de Vlaamse overheid eigenaar van het gebouw. Zij financierde voor 1,1 miljoen euro de renovatie, die dringend nodig was. Dankzij een modern klimaatsysteem voldoet het museum nu aan alle internationale normen om bruiklenen van andere musea te ontvangen. Voorts werden in het woonhuis wat muren gesloopt, zodat meer licht naar binnen valt.

Vrienden voor het leven

Het Permekemuseum is er niet alleen voor toeristen en kunstliefhebbers. 'We willen het museum uitbouwen tot een kenniscentrum over Constant Permeke, met onderzoek als belangrijke pijler', zegt Gheeraert. 'Op dit moment zijn van Permeke 1.200 kunstwerken bekend, maar we gaan ervan uit dat er meer zijn. Omgekeerd zijn er ook werken die verkeerdelijk aan Permeke zijn toegeschreven. Dat moet verder worden onderzocht.'

In het woonhuisgedeelte illustreren veel foto's en documentatiemateriaal het leven van de kunstenaar. Permeke werd in 1886 in Antwerpen geboren als enige zoon van schilder Henri-Louis Permeke en Stephanie Buytaert. Zijn vader verhuisde in 1892 naar Oostende, waar hij conservator van het Museum van Oostende werd en bevriend raakte met James Ensor.

Permeke erfde het schildersgen en hield in 1905 in Oostende zijn eerste expo. Een jaar later vervulde hij zijn legerdienst in Gent en volgde hij er les aan de academie. Daar kwam hij Gust de Smet en Frits Van den Berghe tegen, die later boegbeelden van het Vlaamse expressionisme werden. De drie werden vrienden voor het leven.

Biodiverse tuin Bij de renovatie van het museum werd ook de originele tuin, op basis van archieffoto's van de kunstenaar zelf, zo goed mogelijk hersteld. Permeke had zich laten inspireren door de Arts and Crafts-beweging uit de 19de eeuw, die zich afzette tegen de massaproductie en voor een terugkeer naar de natuur pleitte. Bij de hernieuwde aanleg werd gekozen voor biodiversiteit, met bloemenweiden en fruit- en notenbomen. Tussen al dat lekkers staan sculpturen van Permeke. Daarbij ook het grafmonument van zijn vrouw, dat op het kerkhof van Jabbeke niet welkom was.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog liep soldaat Permeke in 1914 zware verwondingen op bij gevechten rond de Antwerpse fortengordel. Voor zijn herstel werd hij overgebracht naar Engeland, waar hij tot 1919 bleef.

Na de oorlog nam hij in Oostende de draad weer op. Het was het begin van de bloeiperiode van het Vlaams expressionisme, gepromoot door galerie Sélection van André De Ridder en Paul-Gustave Van Hecke. Zij betrokken Permeke in hun promotiecampagne, al maakte de schilder geen deel uit van de galerie en zag hij zichzelf ook niet als een Vlaamse expressionist.

'Permeke vond van zichzelf dat hij nergens toe behoorde. Maar in die tijd was het commercieel belangrijk om tot een kunststroming te worden gerekend. Dat was toen de manier om artiesten te promoten, zeker in het buitenland', zegt Gheeraert.

Sélection ging in 1922 al failliet, Permeke ondervond er geen hinder van. In de jaren twintig en dertig volgde de ene grote tentoonstelling na de andere. In Caïro, Amsterdam, Warschau, Wenen en Brussel, waar hij in 1930 in het Paleis voor Schone Kunsten 600 kunstwerken toonde.

De Tweede Wereldoorlog betekende een tijdelijk oponthoud. In 1944 stelde hij opnieuw tentoon in het Paleis voor Schone Kunsten: 130 tekeningen dit keer. Maar de Duitse bezetter vond ze een voorbeeld van ontaarde kunst en sloot het Paleis.

Boogschietkeizer

Het Permekemuseum organiseert voortaan twee tijdelijke expo's per jaar. 'Constant Permeke in tegenlicht' bijt de spits af. Door werk uit de eigen collectie aan te vullen met bruiklenen uit andere musea en privéverzamelingen, waaronder enkele doeken van Frits Van den Berghe, wordt de context geschetst waarin Permeke werkte.

De expo is niet chronologisch of thematisch opgebouwd en biedt vooral een staalkaart van datgene waarvoor Permeke stond. Bij elk schilderij en elke tekening - vaak in donkere tinten - valt de weerbarstigheid in de taferelen op.

Altijd is er wel een tegendraads element dat de aandacht trekt. Het maakt dat je nooit snel aan een schilderij van Permeke voorbijgaat.

Of je nu naar een familie in een eetkamer, een man aan tafel, vissers aan het werk, een paardenkoets of naakte vrouwen kijkt, je ziet een schilder bezig die verdomd goed wist hoe hij de picturale clichés moest vermijden. Het maakt dat je nooit snel aan een schilderij voorbijgaat. Altijd is er wel een tegendraads element dat de aandacht trekt. Eigenlijk was Permeke constant aan het experimenteren. Hij zocht nieuwe formaten, gebruikte verschillende materialen en creëerde met collages diepte in zijn schilderijen.

Permeke had familiaal nogal wat tegenslag, met twee vroeg gestorven kinderen. Toch overheerst na het bezoek aan het Permekemuseum het gevoel dat de schilder gelukkig moet zijn geweest. En niet alleen vanwege zijn kunst. Hij was ook gek op boogschieten. In 1936 schoot hij bij de Brugse boogschuttersgilde Tir à l'Arc de oppergaai af en werd hij uitgeroepen tot keizer van het boogschieten. Ook een onderscheiding die hij koesterde.