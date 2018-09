Expo Gustav Klimt pijnlijk actueel

De mooie expo ‘Beyond Klimt’ in Bozar toont hoe de kunst zich in het interbellum in Centraal-Europa ontwikkelde. De politieke omwentelingen speelden een grote rol.

De weg tussen het station Brussel-Noord en de redactie van De Tijd in Tour&Taxis loopt langs het Maximiliaanpark. Fluks liepen we na de persvoorstelling van de expo met de dikke cataloog van ‘Beyond Klimt’ onder de arm voorbij een rij transmigranten/asielzoekers. Ze stonden aan te schuiven aan een witte bestelwagen voor voedselpakketten. De cataloog voelde instant tien kilo zwaarder. De woorden van Paul Dujardin, de CEO van Bozar, op de persconferentie schoten ons opnieuw te binnen.

‘Beyond Klimt’ is geen gemakkelijke tentoonstelling. Ze gaat over het uiteenvallen van landen, over kunstenaars die moeten migreren, over de kwellingen van de Eerste Wereldoorlog. Paul Dujardin CEO Bozar

‘‘Beyond Klimt’ is geen gemakkelijke tentoonstelling. Ze gaat over het uiteenvallen van landen, over kunstenaars die moeten migreren, over de kwellingen van de Eerste Wereldoorlog. Wat er toen gebeurde, gebeurt vandaag opnieuw. Kijk maar naar de problematiek van de transmigranten’, zei Dujardin. Grote woorden die aan het Brusselse Noordstation heel concreet werden.

Maar de boodschap mag het artistieke project niet in de weg staan, voegde Dujardin eraan toen. Of anders gezegd: aan een politieke en humane boodschap in een slechte tentoonstelling heeft ook niemand iets. Gelukkig omzeilt ‘Beyond Klimt - New Horizons in Central Europe 1914-1938’ vakkundig die valkuil.

Pure schoonheid

De tentoonstelling was eerder dit jaar te zien in museum Belvedere in Wenen, de stad van de Oostenrijkse schilder Gustav Klimt. Hij stierf 100 jaar geleden. Zijn naam draagt de titel van de expo, maar het woordje ‘Beyond’ is nog belangrijker. Bozar brengt geen Klimt-show, maar focust op wat na hem gebeurde.

Klimt opent nog wel de tentoonstelling met het onafgewerkte maar toch mooie portret van Johanna Staude. Een beetje verder hangt de tweede en laatste Klimt: ‘Dame in het wit’.

Klimt is een van de bekendste Oostenrijkse kunstenaars. Hij was het boegbeeld van de jugendstil met zijn lange draaiende lijnen en geometrische vormen. Niks mis mee, maar op de tentoonstelling oogt hij vooral als een kunstenaar uit een vervlogen tijd. Klimt zweerde bij pure schoonheid. De twee schilderijen op de tentoonstelling dateren uit 1917-1918, maar van de Groote Oorlog en de grote veranderingen die toen al in de kunst kiemden, is op de doeken niets te merken.

Virtual reality Virtual reality Op de tentoonstelling is een virtual-reality-installatie van de Britse filmmaker Frederick Baker te zien. Hij baseerde zich daarvoor op een fries van drie mozaïeken die Gustav Klimt maakte in het Stoclethuis in Brussel. Met een paar toetsen op de afstandsbediening kan je helemaal ronddwalen in het kunstwerk. Het is een staaltje van kunstzinnigheid en technologie.

Klimt is wel op zijn plaats in de tentoonstelling. Samen met Egon Schiele en Alfons Mucha geldt hij als een van de founding fathers van de Oostenrijkse 20ste-eeuwse kunst. Die kunst veranderde grondig door de Eerste Wereldoorlog en door het uiteenvallen van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije, waar nog een rist andere regio’s toe behoorden. Veel kunstenaars waren plots geen landgenoten meer. Het deerde hen niet zo. Ze zochten verbondenheid via netwerken, grensoverschrijdende tijdschriften en gezamenlijke tentoonstellingen. Het paspoort bepaalde hun identiteit niet, wel hun werk.

WOI gruwelijke inspiratiebron

De tentoonstelling in Bozar toont chronologisch hoe de kunst zich tussen 1914 en 1938 in een sterk veranderende en turbulente maatschappij in Centraal-Europa ontwikkelde. De gekozen schilderijen en beelden dragen niet alle een politieke boodschap uit. Maar ze zijn wel kinderen van hun tijd.

De Eerste Wereldoorlog is een even grote als gruwelijke inspiratiebron. Of de kunst zich in Centraal-Europa wezenlijk anders ontwikkelde dan in het Westen, is niet zeker. In sommige schilderijen herken je sporen van het Vlaamse expressionisme. Het kubisme van Frantisek Kupka spoort met dat van Georges Braque. Het valt op de expo wel op in wat een korte tijd - we spreken over 25 jaar - zoveel verschillende stromingen ontstonden, van expressionisme over abstractie tot surrealisme. De tentoonstelling laat zich zo ook bekijken als een beknopte les in de moderne kunstgeschiedenis.

'Beyond Klimt' is pijnlijk actueel.





De schoonheid van de expo schuilt in de kwaliteit van de getoonde werken. Dat Oscar Kokoschka een fantastische kunstenaar was, is geen geheim. Van hem worden enkele topwerken getoond. Maar wie kent Marie-Louise von Motesiczky? Ze schilderde in 1926 een prachtig zelfportret. In een zaal gewijd aan de Eerste Wereldoorlog snijdt ‘Dode soldaat in prikkeldraad’ van Robert Angerhofer de adem af.

De tentoonstelling eindigt in 1938. Op 13 maart van dat jaar marcheerden de nazi’s Oostenrijk binnen, tot grote vreugde van een groot deel van de bevolking. Veel kunstenaars verzetten zich tegen de dictatuur, ook in hun werken. Maar de repressie was meedogenloos voor wie niet in de pas liep. Vluchten was vaak de enige optie. In dat opzicht is ‘Beyond Klimt’ pijnlijk actueel.

‘Beyond Klimt’ tot 20 januari bij Bozar.