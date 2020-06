Francis Alÿs voor België naar Biënnale van Venetië

Kunstenaar Francis Alÿs en curator Hilde Teerlinck vertegenwoordigen België op de komende Biënnale van Venetië. Die vindt door de coronacrisis pas in 2022 plaats

De jury van de Vlaamse Overheid, departement Cultuur moest vrijdag kiezen uit zes projecten. Onder meer ook choreografe Anne Teresa De Keersmaeker en de kunstenaars Kasper Bosmans en Jan De Cock waren ook kandidaat. Maar het werd dus het duo Teerlinck-Alÿs. Ze gaan een concept met nieuw en bestaand werk uitwerken rondom het werk ‘Haram Football’ uit 2017 van de kunstenaar. In die korte film van negen minuten toont Alÿs voetballende kinderen in volle oorlogsgebied in Mosul in Irak

Francis Alÿs, die al decennia in Mexico woont, maakt veel video's die schijnbaar onschuldig zijn maar een grote politieke lading in zich dragen. Voetballen in Irak ten tijde van de bezetting door IS was bijvoorbeeld verboden. Ook voor kinderen.

'Francis Alÿs gaat op een indrukwekkende manier om met geschiedenis, actualiteit en locatie, zowel bij de creatie als de presentatie. De jury kijkt met vertrouwen uit naar een sterke presentatie in de gebalde, geconcentreerde ruimte van het Belgisch paviljoen', luidt het in de motivering.