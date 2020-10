Geen kunstbeurs Brafa in januari, Autosalon wacht af

De kunst- en antiekbeurs Brafa in Brussel wordt met een jaar uitgesteld. 'We wilden geen ondoordachte risico's nemen.' Misschien komt er nog een virtuele editie.

Brafa is de grootste kunstbeurs van ons land. Dit jaar lokte de beurs nog 68.000 bezoekers naar Tour & Taxis in Brussel. Het was geen gemakkelijke beslissing om de 66ste editie met een jaar uit te stellen, luidt het bij de organisatie. Brafa heeft een sterk internationaal karakter. Twee derde van de geïnviteerde kunstgaleries komt uit het buitenland, wat maakte dat een beslissing zich opdrong.

'Uitstellen is de enige juiste optie, hoe jammer ook', zegt woordvoerder Bruno Nélis. 'We wilden geen ondoordachte risico's nemen voor onze bezoekers en exposanten. De situatie is te onvoorspelbaar. Er bestond een reële kans dat we het enkele weken voor de opening hadden moeten annuleren.'

Standgeld

Met 120 van de 130 standhouders waren al toezeggingen gebeurd. Voor hen verandert het uitstel niets. Geen van hen had zijn standgeld al betaald. Ze moeten wel een nieuwe aanvraag doen voor de editie van 2022. Voor Brafa heeft het uitstel ook geen financiële gevolgen. 'Als vzw overleven wij één gemiste editie wel. Een tweede uitstel wordt een ander verhaal.'

Een virtuele editie van de kunstbeurs behoort misschien nog tot de mogelijkheden. 'Die optie gaan we met onze standhouders bespreken', aldus nog Nélis.