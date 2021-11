Grote voorbeelden inspireren jonge kunstenaars in MSK

Op het Salon des Jeunes in het MSK in Gent wagen 24 jonge kunstenaars zich aan een interpretatie van de werken van James Ensor, Antoon Van Dyck en Théo van Rysselberghe. Het resultaat is een eclectische expositie waar vernieuwing troef is.

De verzameling op het Salon des Jeunes is een kleurrijke kunstkakofonie. Je ziet een lassculptuur van een uit schroot gemaakte geit, een miniatuur curiositeitenkabinet, een gipswerk dat leunt tegen een bouwwerfelement, een ganzenbord, een geweven wandtapijt.

De essentie Het Salon des Jeunes in het Museum van Schone Kunsten in Gent toont het werk van jonge kunstenaars.

24 artiesten tussen 16 en 26 jaar lieten zich inspireren door MSK-werken van oude meesters als James Ensor, Théo van Rysselberghe en Antoon Van Dyck.

De brede waaier aan interpretaties plaatst de oude werken in een hedendaags en fris daglicht.

Allemaal intrigerend en in de chaos zit eenheid. Schoonvolk, de jongerenwerking van het MSK, nodigde jonge kunstenaars tussen 16 en 26 jaar oud uit om zich te inspireren op vijf werken van James Ensor, Théo van Rysselberghe, Antoon Van Dyck, Théodore Rousseau en George Minne uit de permanente collectie van het MSK. De kunstenaars maakten die referentiewerken toen ze zelf aan de vooravond van hun artistieke carrière stonden.

Schermvullende weergave 'Armand Heins aan het schilderen in de open lucht’ van Théo van Rysselberghe.

De 24 tentoongestelde werken werden geselecteerd op basis van een wedstrijd. Voor de zomer konden jonge kunstenaars hun concept op basis van een van de referentiewerken insturen. ‘De wedstrijd stond open voor iedereen, studenten, amateurs en professionele kunstenaars. We ontvingen 134 inschrijvingen', zegt Madelein Descamps, de coördinatrice van Schoonvolk.

Schermvullende weergave Time Dobbs bij zijn ‘2MMJ+9C’. ©Brecht Van Maele

‘Na de selectie kregen zij de hele zomer om hun werk te realiseren. Voor ons was het ook spannend', zegt Descamps. ‘We wisten niet wat voor werken zouden binnenkomen. Het was een mooie manier om een museum vol dode kunstenaars wat leven in te blazen.’

Schoonvolk inspireerde zich op de driejaarlijkse Gentse Salons die in de 19de eeuw plaatsvonden. 'Op die kunstbeurzen konden jonge artiesten hun werken tentoonstellen en verkopen, en in een wedstrijd gaan tegen elkaar', zegt Descamps. ‘We wilden dat laten heropleven, zonder de regels van de klassieke salons en zonder het elitaire kantje.’

Kunst geremixt

Wie de tentoonstellingsruimte binnenwandelt, botst meteen op ‘2MMJ+9C’ van Time Dobbs (25), een metersbreed abstract werk met moerassige kleuren dat de artiest realiseerde met een combinatie van spuitbussen en acrylverf. ‘Ik liet me inspireren door ‘Armand Heins aan het schilderen in de open lucht’ van Théo van Rysselberghe', vertelt hij.

Schermvullende weergave ‘Jupiter en Antiope’ van Antoon van Dyck.

De Gentse Van Rysselberghe was een boegbeeld van het pointillisme. In het serene, originele werk zie je Armand Heins, een vriend van de kunstenaar, schilderen op een tuinbankje onder een parasol. Naast hem graast een geitje. ‘Meer dan door de inhoud van het werk liet ik me leiden door de snelle penseelstreken, het kleurgebruik en de rustgevende, harmonieuze sfeer', zegt Dobbs.

Schermvullende weergave Janne Gistelincks werk ‘De oorlog in jou, de oorlog in mij’ is geïnspireerd door ‘Jupiter en Antiope’ van Antoon van Dyck. ©Brecht Van Maele

‘Mijn werk is genoemd naar de pluscode van een exacte locatie in Drongen waar het werk me aan deed denken', vervolgt hij. Wie de locatie opzoekt, vindt inderdaad een gezapig stukje groen, waar Heins met evenveel rust had kunnen schilderen.

Hoe ziet Dobbs zichzelf in relatie tot van Rysselberghe? ‘Ik vind het leuk om dingen te lenen uit het verleden. In de hiphop worden ook vaak oude nummers geremixt. Waarom zou dat met kunst niet kunnen?’

Ook Amber Gyselings (23) liet zich door het werk van van Rysselberghe inspireren, maar wel op een compleet andere manier dan Dobbs. Haar vijf kleurrijke illustraties beelden haar persoonlijk creatieproces uit. ‘Ik heb van Rysselberghes schilderij alleen bekeken bij het uitdenken van mijn concept', zegt ze.

Misschien zou Antoon Van Dyck zeggen: ‘Wat te weinig kleur.’ Janne Gistelinck Kunstenares

‘Het schilderij van van Rysselberghe geeft een idyllisch beeld weer van een kunstenaar die buiten aan het schilderen is. Heel idyllisch en rustgevend. Als ik met mijn vijf pennenzakken naar buiten trek, streef ik ook altijd naar zo’n rustig gevoel. Dat lukt bij mij nooit. Vaak haal ik mijn schetsboek niet eens boven. Ik haal inspiratie uit mijn eigen ervaringen in de buitenwereld, maar ik leg die liever vast in mijn eigen rustige cocon. Dat gevoel wilde ik met zo weinig mogelijk tekst in een kort beeldverhaal vastleggen.’

Grijpende hand

Janne Gistelincks werk (25) ‘De oorlog in jou, de oorlog in mij’ is geïnspireerd door ‘Jupiter en Antiope’ van de Vlaamse meester Antoon van Dyck. Het werk van Van Dyck beeldt het moment uit voordat Jupiter, vermomd als sater, Antiope verkracht.

Gistelincks remake van ‘Jupiter en Antiope’ is een zwart-wit geweven wandtapijt. De inhoud is een collage die schippert tussen het figuratieve en het abstracte. Je meent takken te herkennen op de achtergrond, anatomische lichaamsdelen op de voorgrond. Opvallend is de zwarte lijn in het midden van het werk, een echo van de grijpende hand van Jupiter in Van Dyck’s werk.

‘Het moeilijke aan dit werk van Van Dyck is dat het heel geïdealiseerd en ook licht erotisch is', legt Gistelinck uit. ‘Vroeger werden nog niet dezelfde vragen over verkrachting gesteld als nu. Ik heb Jupiter gereduceerd tot de actie van zijn grijpende hand. Antiope is een deel van het landschap geworden. Ik wilde de worsteling van beide personages weergeven.’