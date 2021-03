Gustav Klimt komt tot leven in Horta-decor

Na de expo rond de Franse schilder Claude Monet is het nu de Oostenrijkse schilder Klimt die in de spotlights staat in de ondergrondse doorgang die architect Horta in het begin van de jaren 50 bouwde. Met twintig beamers, een digitaal canvas van 1.000 vierkante meter en virtual reality passeren de bekendste kunstwerken van de Oostenrijkse symbolist de revue.

Zijn gouden periode met als bekendste werk 'De Kus', maar ook zijn landschappen en de felle kleuren, zijn liefde voor architectuur of zijn naakt geschilderde vrouwen worden aan de hand van een tiental gedigitaliseerde kunstwerken tot in detail belicht en in 3D tot leven gebracht. 'De Kus' speelt een centrale rol als de bezoeker een virtual reality-bril opzet en in de ruimte waar het werk als het ware ontleed wordt.

De artistieke loopbaan van Klimt is enorm uitgebreid en daarom wordt uitleg in tekst en beeld meegegeven bij zijn oeuvre. 'We hebben geprobeerd om veel informatie te leveren over zijn leven en carrière, want hij ging als kunstenaar door heel wat periodes', zegt Mario Iacampo van de organisator Exhibition Hub.