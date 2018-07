Harald Thys en Jos De Gruyter naar Biënnale van Venetië

Het kunstenaarsduo Harald Thys en Jos De Gruyter mag het Belgische paviljoen op de Biënnale van Venetië 2019 invullen. De keuze is opmerkelijk want de Vlaamse kunstenaars werden gekozen door de Franstalige gemeenschap.

Harald Thys reageerde gisteren erg opgetogen over hun uitverkiezing. ‘We zijn superblij.’ De jury nam op 27 juni de beslissing maar de kunstenaars zelf werden pas dinsdag ingelicht. ‘Het was een korte nacht’, zei Thys droogjes.

Thys en De Gruyter stellen in Venetië de nieuwe installatie ‘Mondo Cane’ voor, de hondenwereld. Het is een grote installatie op maat gemaakt voor het Belgische paviljoen. Ze bestaat uit zo’n 15 à 20 bewegende poppen.

‘Die automaten voeren repetitieve handelingen uit. In het begin lijkt het allemaal grappig maar door de herhaling verdwijnt de grap. De poppen bewegen zo’n 15 minuten. Daarna begint de voorstelling opnieuw. We hebben twee soorten poppen bedacht. Er is de wereld van de folklore met poppen die oude ambachten uitvoeren. En daarna is er de wereld van de verstotenen. Zeg maar het crapuul.’

Schokkend

De titel is een verwijzing naar de documentaire ‘Mondo Cane’ uit 1962 van de Italiaanse regisseurs Poalo Cavara en Gualtiero Jacopetti. Zij tonen daarin geënsceneerde en echte beelden die vooral bedoeld waren om de kijkers te choqueren. Er volgden daarna nog Mondofilms.

‘Ze tonen de meest verschrikkelijke dingen die er in de wereld gebeurd zijn’, legt Thys uit. ‘Toen wij onze installatie hadden bedacht, kwamen we vrij snel op ‘Mondo Cane’ uit als titel’. Niet dat hun installatie zo wreedaardig gaat zijn. ‘Op een heel simplistische en entertainende manier is het een maatschappijkritische installatie. Maar eentje waaraan ook kinderen iets hebben. We spelen met het werk ook in op het toeristische aspect van de Biënnale van Venetië.

De Gruyter en Thys hebben nog geen enkele pop echt gemaakt. ‘We hebben de jury overtuigd op basis van photoshop. Nu kunnen we aan het echte werk beginnen.’ De kunstenaars hadden zichzelf niet kandidaat gesteld voor de Biënnale. Anne-Claire Schmitz, de directrice van de Brusselse kunstenaarsruimte La Loge, vroeg ons of we interesse hadden. Het antwoord was ‘ja’ natuurlijk. We kennen Anne-Claire al lang. Voor het project in Venetië is ze de curatrice.’

De Franstalige Gemeenschap en Vlaanderen wisselen elkaar iedere twee jaar af voor de selectie van de kunstenaar die België vertegenwoordigt op de Biënnale. Voor 2019 was de keuze aan de Franstaligen. Ze kiezen voor Vlaamse kunstenaars, die weliswaar in Brussel wonen en werken. ‘Ik vind dat een mooie geste’, zegt Thys. ‘Misschien kan Vlaanderen over twee jaar ook zo’n keuze maken'. De keuze past in het culturele samenwerkingsakkoord dat Vlaanderen en de Franstalige Gemeenschap in 2012 sloten. De Franstalige Gemeenschap investeert 450.000 euro in het project