Het favoriete museum: Château La Coste

Marianne Hoet

Marianne Hoet (54) is specialiste 20ste-eeuwse en hedendaagse kunst van het Londense veilinghuis Phillips. Ze is ook voorzitter van de Europese afdeling. Phillips is wereldwijd het nummer drie, na Christie’s en Sotheby’s. Voor ze daar aan de slag ging, had Hoet een gelijkaardige functie bij Christie’s. Nog eerder werkte ze als juriste in de privatebankingsector. Ze is een dochter van wijlen curator Jan Hoet.

Haar favoriete museum is Château La Coste, een wijn- en kunst domein op zo’n 20 kilometer van Aix-en-Provence. De Ierse vastgoedmiljardair Patrick McKillen kocht het in 2003 en bouwde het uit tot een kunst- en belevingspark. 22 kunstenaars en architecten hebben een installatie of sculptuur in het domein neergepoot. Als je alles wil zien, moet je op een wandeling van tweeënhalf uur rekenen. Op het domein zitten restaurants en een hotel. Er zijn geregeld concerten - klassiek en pop - en tijdelijke expo’s.

www.chateau-la-coste.com

Meer moois in de buurt

Bassin de l’étang. Voor Marianne Hoet is het Bassin de l’étang in Cucuron een van de mooiste plekjes in de buurt van Château La Coste. ‘Het is een grote vijver in het midden van het dorp, omringd door platanen. Het dorpje bestaat al sinds 1400. Het bassin werd gevoed door riviertjes uit de Luberon, een berg. Met het water werden molens aangedreven die tarwe tot bloem vermaalden. Dankzij het water en de platanen is het in Cucuron altijd fris. Ideaal om te verpozen in cafeetjes rond het plein.’

Lourmarin. ‘In de Provence verblijf ik doorgaans in het dorpje Lourmarin. Een beetje toeristisch, een beetje gesofisticeerd. Meestal koken we zelf, maar restaurant Louche à Beurre is een aanrader. Je kan er lekkere steak eten. Ik hou van de gewonigheid. Daarom ga ik graag terug naar plaatsen die ik ken. Hetzelfde café, hetzelfde drankje, hetzelfde kunstwerk. Dat geeft me rust.’