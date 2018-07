Het favoriete museum: La Specola

Sophie Lauwers (52) studeerde sinologie en geschiedenis. Ze begon haar carrière eind jaren tachtig in de reclame- en marketingwereld bij DMB&B en TBWA. In 1999 werd ze verantwoordelijk voor de hedendaagse kunst tijdens het Van Dyck-jaar. In 2000 was ze projectmanager voor Brussel 2000, de culturele hoofdstad van Europa. In 2002 ging ze aan de slag bij Bozar. Eerst was ze expo coördinator, sinds 2014 is ze hoofd van de afdeling tentoonstellingen. Ze maakt deel uit van het directiecomité.

Haar favoriete museum is La Specola in Firenze. Het oudste wetenschappelijk museum van Europa is gegroeid uit de collectie van de familie De Medici, jaren de heersers in Firenze. Het museum opende de deuren voor het publiek in 1775. Vandaag telt het 34 zalen. De collectie is heterogeen en bevat heel wat opgezette dieren, waaronder het nijlpaard dat de Medici’s als huisdier hielden. La Specola telt ook een fabelachtige collectie wassen mensenbeelden, ontworpen door Gae tano Giulio Zumbo (17de eeuw) en Clemente Susini (18de eeuw).

Meer moois in de buurt

La Stazione di Firenze. ‘In Firenze kan je een alternatieve wandeling maken die langs enkele interessante economisch-historische plaatsen voert. Je vertrekt in La stazione diFirenze Santa Maria Novella. Het centraal station van de stad werd in 1932 ontworpen door de architecten van de Gruppo Toscanos.Twee jaar later ging het open.Het is een typisch voorbeeld van het Italiaans architecturaal modernisme dat floreerde onder het fascistisch regime van Benito Mussolini.’

Apotheek. ‘Vanuit het station kanje vlakbij naar de apotheek van Santa Maria Novella, de oudste van Europa.Ze werd in de 16de eeuw gesticht door dominicaner monniken. De plafondschilderingen zijn prachtig. De apotheek hoorde bij het klooster van Santa MariaNovella.’

Café Gilli. ‘Als je nog wat verder wandelt, kom je aan Café Gilli opde Piazza della Repubblica.Het oudste café van Firenze opendein 1733 in de buurt van de Dom de deuren.Daarna is het een paarkeer van locatie veranderd.’