Hoe de aarde ooit het centrum van de kosmos was

Ooit was de aarde het middelpunt van het heelal. Nu weten we beter. Hoe wetenschappers en filosofen eeuwen geleden de sterren en de ruimte onderzochten en interpreteerden, leert de expo 'Verbeelding van het universum' in M Leuven.

'Ik kan nooit naar de sterren kijken zonder me af te vragen waarom de hele wereld geen astronoom wordt.' Was getekend Thomas Wright, Engels wetenschapper, in 1750. En nog eentje om het af te leren - de muur van de eerste expozaal hangt vol quotes: 'Beetje bij beetje ordenen wij onze kennis van het heelal, aan de hand van de ervaring van vele eeuwen, zorgvuldig overgeleverd van generatie op generatie.' Het is een uitspraak van de Leuvense professor Georges Lemaître uit 1922. Ze vat perfect de inhoud van de tentoonstelling samen. Lemaître poneerde in 1931 als eerste de bigbangtheorie. Die negentigste verjaardag van de oerknaltheorie is de aanleiding voor de expo en bij uitbreiding het Leuvense stadsfestival 'Knal!'.

Tentoonstellingen over wetenschap zijn niet de gemakkelijkste om in elkaar te boksen. De materie is vaak ingewikkeld. Wat getoond kan worden, is niet altijd visueel prikkelend. Die twee valkuilen heeft curator Jan Van der Stock vakkundig vermeden. Er valt op de expo veel te leren en veel moois te zien.

De ordening van het universum weerspiegelt zich in de ordening op aarde en in het extreme geval in het individu. Vandaar dat zo vaak in de sterren gekeken werd bij belangrijke politieke of militaire beslissingen.

De essentie 'Verbeelding van het universum' in M Leuven toont hoe de mens en de wetenschap van de oudheid tot de 16de eeuw naar de kosmos en de ruimtelijke ordening keken.

De expo past in het grote stadfestival 'Knal!'.

Het is precies negentig jaar geleden dat de Leuvense geleerde Georges Lemaître de theorie van de oerknal lanceerde.

Voor een stand van zaken over de kosmologie en hoe de moderne en hedendaagse kunst dat verbeeldt, kan je terecht in de Universiteitsbibliotheek voor de expo 'Voorbij de oerknal'.

Bij het openingsbeeld is het meteen raak. Je krijgt het houten sarcofaagdeksel (de binnen- en buitenkant) van de Egyptische farao Peftjaoeneith uit de vijfde eeuw voor Christus te zien. Het is een kunstig versierd deksel met tekeningen en aanwijzingen hoe de Egyptenaren het universum en het leven na de dood zagen. Bij hen hing dat samen. Noet, de godin van de hemel, en Osiris, de god van de onderwereld, zijn prominent aanwezig op de sarcofaag. Ze stellen symbolisch de cycli van de natuur voor: met dag en nacht, de standen van de maan, enzovoort.

Het idee dat het universum een goddelijke oorsprong heeft, komt in tal van culturen voor. 'In den beginne schiep God de hemelen en de aarde', het eerste vers uit Genesis uit de zesde eeuw voor christus is het bekendste voorbeeld. Het ging toen om een soort van strijd tussen de joodse en Mesopotamische religies, die aan de hemellichamen een goddelijke kracht gaven. De joodse traditie schoof één god naar voren, die dan ook nog eens de mens naar zijn gelijkenis schiep. De Grieken en de Romeinen hadden dan weer een heel pantheon aan goden die het universum manageden.

Het valt niet altijd te rijmen met de huidige stand van wetenschap, maar alle oude opvattingen zijn hoe dan ook niet aflatende bronnen voor kunst en cultuur. Waar zouden de schilderkunst of het toneel en de opera of de literatuur staan zonder mythen en sagen? De titel 'Verbeelding van het universum' is alleen al daarom uitstekend gekozen.

Kijk op de expo naar de drie grote wandtapijten uit de 16de eeuw. Ze zijn afkomstig uit een Brussels atelier. Bernard van Orley, de Brabantse renaissancekunstenaar, was wellicht de grote inspiratiebron. De opdrachtgever was het Portugese koningshuis. Het ging om een reeks van vijf tapijten, waarvan er nog drie bewaard zijn. Ze stellen de ordening van het universum voor, met sterrenbeelden en antieke elementen zoals Atlas die de aarde draagt. De Portugese koning Johan III en zijn Habsburgse vrouw Catharina worden afgebeeld als Jupiter en Juno die heersen over hun land en de kolonies.

Net zo interessant zijn de kunstig met miniaturen versierde middeleeuwse boeken die de christelijke traditie over het universum uitdragen. Dat God de aarde als centrum van het heelal had geschapen, was geen christelijke 'uitvinding'.

De Griekse astronoom Ptolemaeus legde in 150 na Christus in zijn traktaat 'De Almagest' het geocentrisme vast, nadat Aristoteles veel vroeger daarvoor het pad had geëffend. Volgens die opvatting, waarover tot in 16de eeuw wetenschappelijke consensus bestond, was de aarde het centrum van het heelal.

In dat geocentrisme ontwikkelde de astrologie zich. Er is een aparte zaal op de expo aan gewijd. Stel u geen goedkope horoscoop voor. De astrologie is ontstaan uit het idee - in de antieke wereld al - dat de macro- en de microkosmos met elkaar verbonden zijn. De ordening van het universum weerspiegelt zich in de ordening op aarde en in het extreme geval in het individu. Vandaar dat zo vaak in de sterren gekeken werd bij belangrijke politieke of militaire beslissingen.

We kunnen daar nu wat lacherig over doen, maar dat is ten onrechte. Of op zijn minst niet erg respectvol. In 1512 maakte de Duitse humanist Johannes Stabius een heel ingenieuze en complexe horoscoop, gebaseerd op zowat alle toenmalige wetenschappelijke kennis.

Die kennis veranderde drastisch in de 16de en 17de eeuw. Baanbrekende studies en boeken van de grote vier liggen aan het eind van de expo naast elkaar: Copernicus, Galilei, Kepler en Newton. Als je niet beter wist, zou je denken dat toen de echte wetenschap over de kosmos begon. De expo in Leuven spreekt dat op een heel aanschouwelijke manier tegen.