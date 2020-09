'Ik ben een patriot, maar er hangt bloed aan mijn vlag'

De Amerikaanse zanger Gregory Porter verloor zijn broer aan Covid-19, terwijl hij met ‘All Rise’ net een plaat over wederopstanding had gemaakt. 'Dit is het moment om wonden te laten helen en opnieuw te beginnen.'

Na een eerbetoon aan zijn jeugdheld Nat King Cole keert Gregory Porter (48) met ‘All Rise’ terug naar het soulvolle geluid waarmee hij Grammy’s won en wereldwijd concertzalen vulde en harten veroverde. Met zijn warme bariton, zijn doorvoelde teksten en de uitstraling van een grote vriendelijke reus raakte de Amerikaanse zanger het voorbije decennium een gevoelige snaar bij zowel jazz- als popliefhebbers. Ook al omdat zijn liedjes steevast vergezeld gingen van een zeldzaam goed in bange dagen: hoop.

Voor ons Zoom-gesprek heeft hij zich als vanouds piekfijn maar casual uitgedost. Een T-shirt van het basketbalteam New York Knicks benadrukt zijn sporthart. Hij was voorbestemd om carrière te maken in American football, tot een schouderblessure daar een stokje voor stak en hij met veel vallen op opstaan pas rond zijn veertigste doorbrak als zanger. De menselijke veerkracht waar hij ook in ‘All Rise’ over zingt, is dus persoonlijk.

Als de geschiedenis je doet geloven dat zwart zijn een tekortkoming is, dan is de geschiedenis fout. Gregory Porter Zanger

Het album had dit voorjaar moeten verschijnen. Maar corona trof hem nog veel dieper dan het uitstellen van een releasedatum. In mei verloor Porter zijn anderhalf jaar oudere broer Lloyd aan het virus. In ons vorige gesprek toonde de zanger zich nog bijzonder enthousiast over de periode dat hij in de keuken van diens koffiebar in New York werkte.

'Lloyd was er op sleutelmomenten in mijn leven, in tijden van zelfontdekking en toen racisme om zich heen greep. Als ik het niet meer zag zitten, moedigde hij me aan door te zetten. Hij suggereerde dat ik van Californië naar New York verhuisde en bleef herhalen dat ik de beste zanger ter wereld was. ‘Thank You’, de slotsong van het nieuwe album, gaat deels over hem: ‘Rough cut stone / I couldn’t polish myself / It had to be done by someone else’.'

Speel het spel niet mee

Zelfs al werden de liedjes op ‘All Rise’ lang voor de dood van zijn broer geschreven, het tragische gebeuren voegt ontegensprekelijk een extra dimensie toe. 'Genezen, vallen en weer opstaan, je tranen afdrogen en doorgaan: het zijn stuk voor stuk thema’s', zegt de zanger, die je nog altijd het best leert kennen door te luisteren naar zijn teksten. Hij articuleert ze niet alleen zeer duidelijk als hij ze zingt, hij verwijst er ook voortdurend naar. Meer dan ooit wordt daarbij het politieke naar het persoonlijke niveau getild.

'Als ik in ‘Mister Holland’ zing ‘Mama used to fear for me / When you walk out in the world, you see / Some people will fear your face and name / But Mister Holland, don’t play that game’, dan verwijs ik naar het gesprek dat mijn moeder met al haar zonen en dochters had, een gesprek dat zwarte ouders nog altijd met hun kinderen moeten voeren. De massale Black Lives Matter-protesten komen niet uit de lucht gevallen. Het enige wat we vragen is gelijk behandeld te worden.' Het typeert Porter dat hij een negatieve ervaring uit zijn jeugd in een hoopvol verzoek giet. Als verliefde tiener werd hij ooit de deur gewezen door een ‘Mister Holland’ toen hij aanbelde bij een wit vriendinnetje.

'Dat altijd zoeken naar een positief perspectief is de invloed van mijn moeder', zegt Porter. 'Als dominee stond ze steevast klaar voor anderen, in de eerste plaats voor de minstbedeelden. Ze leerde ons voorzichtig te zijn als racisme de kop opstak, maar tegelijk niet terug te deinzen en op te komen tegen onrecht. ‘Geloof nooit in je eigen inferioriteit’, zei ze. ‘En als de geschiedenis je doet geloven dat zwart zijn een tekortkoming is, dan is de geschiedenis fout.’ Dat vond ik belangrijker om mee te geven dan hoe we als zwarte familie in een overwegend witte wijk belaagd en geïntimideerd werden.'

‘America, the Beautiful’

Die ervaringen hebben de liefde voor zijn land niet bekoeld. Toen de NASA hem onlangs vroeg de nieuwe Marsmissie vanuit zijn kot op te luisteren met ‘America, the Beautiful’ was hij apetrots. 'Wat wil je, de slaapkamer van mijn zoontje hangt vol met sterren en planeten. Als ouders willen we dat hij uitstijgt boven de grenzen van zijn kamer, zijn wijk, zijn staat, zijn land… Dat de sky the limit is voor hem.'

'Ik ben een patriot, maar niet vanuit het blinde idee dat wat mijn land doet altijd het juiste is. Ik wikkel mezelf in mijn vlag zoals een slaaf die deze natie mee opbouwde, of zoals een demonstrant voor burgerrechten in de fifties of de sixties, die eist dat Amerika is wat we zeggen dat het is. Men heeft zwarten niet zomaar rechten gegeven, er zijn mensen voor moeten sterven. Hun bloed hangt aan mijn vlag. Als ik ‘Crown thy good in brotherhood’ zing, denk ik aan de prijs die we betaald hebben.'

‘All Rise’ is uit op Blue Note en wordt verdeeld door Universal.