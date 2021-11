In de machinekamer van Museum Boijmans Van Beuningen

Als een reusachtige spiegelkom is het depot van Museum Boijmans Van Beuningen een nieuw landschapsmark in Rotterdam.

Koning Willem-Alexander opent vrijdag in Rotterdam het nieuwe depot van het Museum Boijmans Van Beuningen. Zo'n 151.000 kunstwerken zijn erin ondergebracht. Het depot is toegankelijk voor het publiek. Een wereldprimeur.

'Willen jullie onze Bruegel zien? Dat kan wel.' Ruben Suykerbuyk, conservator Oude Meesters bij het museum, trekt soepel aan het rek waar een rist schilderijen netjes naast elkaar hangen. 'De toren van Babel' (kleine versie) van Pieter Bruegel de Oude komt tevoorschijn. 'Onze Jheronimus Bosch hangt hier ook.'

De topschilderijen zijn maar twee van de 151.000 kunstwerken en objecten die Museum Boijmans Van Beuningen rijk is. Ze zijn nu allemaal ondergebracht in één gigantisch groot nieuw depot in het Museumpark in Rotterdam, naast het museum zelf. Dat is sinds 2019 gesloten omdat het te bouwvallig werd. De verwachting is dat het museum na een renovatie pas in 2028 weer opengaat.

Tot dan kunnen bezoekers terecht in het nieuwe depot. Niet voor een museale ervaring, laat dat duidelijk zijn. Een bezoek aan het depot geeft vooral inzicht in hoe een museum achter de schermen een gigantische machine is van conservatie, restauratie en het beheer van kunstvoorwerpen. Onder begeleiding van een gids en een bewaker kunnen groepjes van maximaal 13 mensen tien minuten in een opslagzaal rondlopen.

Met wat geluk wordt hier en daar een rek naar voren geschoven en kunnen de kunstwerken goed bekeken worden. Soms zijn de werken te fragiel en blijven ze waar ze zijn. Beelden, installaties, kopjes, potten en pannen - je vindt alles bij Boijmans Van Beuningen - laten zich doorgaans gemakkelijker bekijken. Ze zijn wel ontdaan van hun museale glamour, zo zonder tentoonstellingscontext.

Het nieuwe depot is wereldwijd het eerste dat toegankelijk is voor publiek. Vanzelfsprekend is dat niet, zegt Ina Klaassen, de codirecteur van het museum. 'Op symposia hoorden we de voorbije maanden wel eens: het depot is de werkplaats van de conservator, je moet daar geen bezoekers toelaten. Daar ben ik het niet mee eens. Musea worden voor een deel gefinancierd met overheidsgeld. Daar moet je iets voor teruggeven.'

Ontzamelen is het moeilijkste wat er is. Ina Klaassen Codirecteur Museum Boijmans Van Beuningen

Voor het museum zelf is het depot erg belangrijk om zijn werking te optimaliseren. 'Voor het eerst sinds 1935 is de collectie weer bijeen nadat ze de voorbije decennia op diverse locaties was ondergebracht. Dat geeft een heel nieuwe dynamiek. We leggen nu verbanden tussen objecten die we uit het oog waren verloren. De hele collectie is wel beschreven in databases, maar dat is niet hetzelfde. We doen nu voortdurend ontdekkingen.'

Havenbaron De roots van Museum Boijmans Van Beuningen gaan terug tot 1841. Toen schonk Frans Jacob Otto Boijmans zijn collectie schilderijen aan de stad Rotterdam. In 1849 werd het Museum Boijmans geopend. In 1864 brandde het af. Het huidige museum ging open in 1935. Het maakte een grote sprong voorwaarts toen het in 1952 de kunstverzameling van Daniël George van Beuningen verwierf. Hij was een van de belangrijkste havenbaronnen die Rotterdam ooit heeft gekend. Ook andere verzamelaars schonken in de loop der tijden hun collecties aan het museum. Met 151.000 voorwerpen, van keramiek over oude meesters tot hedendaagse kunst, design, prenten en film behoort de verzameling van Boijmans-Van Beuningen tot de top in Europa.

Ook voor wetenschappelijk onderzoek is het nieuwe depot interessant. Suykerbuck toont een portret van Judas, van Antoon van Dyck. 'Zie je die zwarte vlek die de linkeronderzijde bedekt? Daar is werk aan. Het vernis moet eraf. We screenen niet systematisch alle schilderijen, maar sommige gebreken vallen snel op nu.'

In vitrines langs trappen wordt de kunst uit het depot voluit getoond.

Codirecteur Sjarel Ex kreeg het idee voor een nieuw depot in 2004. Het museum ligt in een watergevoelig gebied in Rotterdam. Kunstwerken in de ondergrondse depots moesten bij wijze van spreken geregeld van de verdrinkingsdood worden gered. Een nieuw te bouwen bovengronds depot was de oplossing.

Winy Maas, architect van het bureau MVRDV, ontwierp het museum. Twee belangrijke hinderpalen moesten worden overwonnen. De eerste was de locatie. Het depot was gepland naast het museum in een park. Groen versus beton dus. Vervolgens moest een oplossing gevonden worden voor de waterproblematiek.

Beide moeilijkheden werden in een beweging opgelost. Om zo weinig mogelijk hinder te hebben van het water werd de footprint met 40 meter diameter zo klein mogelijk gehouden. Naar boven toe wordt het gebouw van zes verdiepingen almaar breder, om 40 meter hoger te eindigen met een diameter van 60 meter. Op het dak is plaatsgemaakt voor een nieuw park, met bomen en planten. Zo goed als iedereen gelukkig zo.

De bouw begon in 2017, toen de eerste funderingspaal in de grond werd geslagen. Na vier jaar timmeren is het depot nu klaar. Wanneer je uit de parking van het Museumpark stapt, word je overdonderd door het gebouw. En toch is het geen lelijke puist in het stedelijke landschap. Integendeel, het depot zal snel uitgroeien tot een nieuw landschapsmark in de stad. De buitenkant bestaat uit spiegelend glas: 1.664 spiegelpanelen vormen samen een glaspartij van 6.609 vierkante meter.

In het depot zelf overheerst beton, maar als een bunker oogt het zeker niet. Op de verdiepingen zijn langs liften en traphallen vitrines gebouwd voor de kunstwerken. Voor de klimaatregeling zijn de bewaarkamers uitgerust met alle nieuwste snufjes. Er is ook een grote zaal, waar in mei 2022 een echte expo komt: het beste uit het depot. Dat kan niet anders dan de moeite worden.

Het depot kostte 94 miljoen euro. 52 miljoen is gefinancierd met een lening met een looptijd van 40 jaar. De rest komt uit private middelen, waarvan Stichting De Verre Bergen het merendeel voor haar rekening neemt.

Het museum genereert ook middelen door de verhuur van enkele ruimtes aan bedrijven. KPN en Rabobank hebben een groot deel van hun collectie in het depot ondergebracht. Ze betalen daarvoor jaarlijks 400 euro per vierkante meter.

Prototypes

We wandelen nog langs honderden keramieken potten en scherven, langs fietsen en stoelen en zetels. Telkens weer borrelt de vraag op: moet een museum zoveel bewaren? Natuurlijk wel dus. 'Ontzamelen is het moeilijkste wat er is', legt Ina Klaassen uit. 'Er is de regelgeving die erg strikt is. Er zijn afspraken met schenkers. En er is wetenschappelijk onderzoek. Je spreekt over fietsen. Maar onze fietsen zijn niet zomaar fietsen. Vaak zijn het prototypes. Want ook daar staat het museum voor: het verzamelen van innovaties.'