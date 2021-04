In het spoor van getormenteerde kunstenaars

Thomas Houseago aan het werk in zijn studio in Malibu, California.

De Britse kunstenaar Thomas Houseago kreeg in 2020 af te rekenen met een zware zenuwinzinking. De kunst redde hem. Een reeks nieuwe schilderijen is vanaf vandaag te zien in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel.

Het was even belangrijk nieuws twee weken geleden. Brad Pitt was in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. En nog wel in de zalen van de oude meesters, die voor gewone mensen gesloten waren. Oh schande.

Maar de werkelijkheid was prozaïscher en minder glamoureus. Pitt begeleidde op doktersverzoek zijn vriend Thomas Houseago die twee dagen in Brussel was om zijn tentoonstelling 'Vision Paintings' op te hangen. De expo is opgesteld in twee zalen vlak naast de grote Rubenszaal. Pitt kon dus inderdaad een kijkje nemen bij de oude meesters.

De essentie Met 'Vision Paintings' tonen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel nieuw werk van de Britse kunstenaar Thomas Houseago.

Het gaat om een samenwerking met galerie Xavier Hufkens.

Thomas Houseago kampte vorig jaar met een zware zenuwinzinking.

De nieuwe schilderijen tonen de natuur in al haar facetten en maken deel uit van zijn therapie.

Vanaf vandaag kan iedereen dat die de expo van Houseago komt bezoeken. De Rubenszaal is toegankelijk, net als de naburige zaal waar het bekende schilderij 'De dood van Marat' (1793) van Jacques-Louis David hangt. Houseago maakt er een beklijvend en gestript antwoord op. In zijn versie lijkt Marat eerder een aangekleed skelet. Het is indrukwekkend en een gepast eerbetoon aan David. Het toont hoe de hedendaagse kunst het neoclassicisme ontdekt.

Pitt is overigens niet de enige celebrity die kind aan huis is bij Houseago. De Australische zanger Nick Cave droeg de song 'White Elephant' uit zijn recente album 'Carnage' aan hem op. Het ging om een uitwisseling: een song voor een schilderij. Voor Cave was het een manier om zijn schilderende vriend uit het moeras van de zenuwziekte te trekken.

Houseago verdween vorig jaar door een zware zenuwinzinking plots van de radar. Daaruit is de nieuwe reeks schilderijen 'Vision Painting' ontstaan. Houseago verbleef een tijd in volledige afzondering in een instelling in Sabino, Arizona. Hij hield er getekende dagboeken bij op fijn Japans rijstpapier. Ze liggen in de tentoonstelling uitgestald in kasten.

Rust in de natuur

De dagboeken vormen een mooi opstapje naar de vaak reuzegrote nieuwe schilderijen aan de muur. Houseago maakte ze allemaal in Malibu, Californië, waar hij woont. In de nieuwe schilderijen in acrylverf staat de natuur centraal, want het is in de natuur dat Houseago tot rust kwam en de draad van het leven weer probeerde op te pakken.

Schermvullende weergave Meditation Rock. ©Courtesy the Artist and Xavier Hufkens, Brussels photo credit: Paul Salveson

Het is niet vanzelfsprekend dat Houseago schilderijen maakt. Hij is vooral bekend van sculpturen in verschillende materialen, zoals ijzer, brons, gips of hout. Het gaat doorgaans om vreemde wezens, die wel raakvlakken met een menselijke figuur vertonen.

Brad Pitt is niet de enige celebrity die kind aan huis is bij Houseago. De Australische zanger Nick Cave droeg de song 'White Elephant' uit het recente album 'Carnage' aan hem op.

Zijn schilderijen hebben iets psychedelisch in kleur en vorm. Michel Draguet, de directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, verwees tijdens een rondleiding naar schilders als Edvard Munch en Vincent van Gogh. Ook die twee kunstenaars waren mentaal broos. Het leven in de natuur en het schilderen ervan had ook voor hen een therapeutische waarde.

Dat hoeft niet per se te betekenen dat je de schilderijen van Houseago alleen in de context van psychisch lijden of wederopstanding moet zien. Het zijn zeer gelaagde doeken, waarin het thema van het landschap teruggrijpt naar een traditie in de schilderkunst. Houseago voegt daar elementen aan toe door niet alleen met verf te werken. Sommige schilderijen zijn verrijkt met schelpen of schoenen.

Schermvullende weergave Guide Shows I did die. ©Courtesy the Artist and Xavier Hufkens, Brussels photo credit: Paul Salveson

In grote lijnen zijn de nieuwe schilderijen op te delen in twee thema's. Er is de natuur met al haar weelderigheid en meditatieve prikkels. Een heel ander, soberder beeld krijg je bij werken als 'Guide Shows I did die'. Ze zijn figuratiever, en hebben een morbide ondertoon. Meestal staat een skelet centraal. Ze flirten met het surrealisme en het symbolisme. Ze zijn daarmee goed op hun plaats in Brussel, waar zich ook het Magritte Museum en de belangrijke collectie van het symbolisme bevinden.

Er is nog een andere reden waarom Houseago met plezier in Brussel exposeert: hij heeft van 1995 tot 2003 in de hoofdstad gewoond. De kunstenaar is nog niet in staat de media te trotseren, maar in een mededeling liet hij weten blij te zijn dat hij in Brussel is met nieuw werk. 'Vanuit de afzondering teruggebracht worden naar de stad van mijn jeugd, omarmd door de steun van het museum waar ik

als jonge kunstenaar ontelbare uren heb doorgebracht, zorgt voor een onbeschrijfelijke verbinding.'

De tentoonstelling is een samenwerking tussen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en de galerie van Xavier Hufkens. Directeur Draguet werkt geregeld samen met galerieën. 'Het is een win-winsituatie. De schilder kan zijn werk tonen in een museale context, wij als museum kunnen hedendaagse nieuwe kunst aanbieden zonder dat het ons veel kost - de transport- en verzekeringskosten zijn ten laste van de galerie.'