Je moet jezelf intellectueel pijn durven te doen

Met ‘Risquons-Tout’ presenteert Wiels volgende week een prestigieus vervolg op de expo ‘Het afwezige museum’ van drie jaar geleden. De Fondation Fernand Willame ligt mee aan de basis van beide tentoonstellingen.

‘We zijn allebei erg benieuwd wat Dirk Snauwaert en zijn team van ‘Risquons- Tout’ gemaakt hebben. We kunnen haast niet wachten om te gaan kijken’, zeggen Luc Boelaert en Xavier Donck van de Fondation Fernand Willame bijna gelijktijdig tijdens een Zoom-gesprek. ‘Ze zal niet zo toegankelijk zijn als ‘Het afwezige museum’ van drie jaar geleden, vermoed ik. Ik vind dat helemaal niet erg. Snauwaert, curator van de expo en directeur van Wiels, duwt de bezoeker graag naar het kantje’, voegt Donck eraan toe.

‘Het afwezige museum’ was drie jaar geleden een toptentoonstelling in Wiels. In 2017 werd nog volop gepalaverd over de precieze invulling van Kanal, het nieuwe museum in de voormalige Citroën-garage aan het kanaal van Brussel. Daar ging de expo ook over: wat is de rol van een museum in het stedelijk weefsel? Hoe verhoudt hedendaagse kunst zich tot de maatschappelijke evolutie? Welke rol moet ze daarin spelen? En kan het zomaar dat Brussel geen museum voor hedendaagse kunst heeft?

‘Risquons-Tout’ zal net als zijn voorganger niet vrijblijvend zijn. De expo heeft het over ‘gehomogeniseerd denken’ en hoe kunstenaars dat doorbreken. Hoe en wat het precies wordt, zien we volgende week. Zonder de steun van de Fondation Fernand Willame zou de tentoonstelling er misschien niet gekomen zijn. Of toch niet met de envergure die ze belooft.

Veel informatie over de stichting is niet te vinden. Ze functioneert in de inner circle van de kunstwereld. Ter gelegenheid van de tentoonstelling bij Wiels treedt de stichting naar buiten. ‘We zijn ons ervan bewust dat het aantal aanvragen voor financiële steun fors kan toenemen na dit artikel’, zegt voorzitter Luc Boelaert met een lachje. Hij is financieel adviseur bij TreeTop Asset Management. Xavier Donck zit al tien jaar in de raad van bestuur van de stichting. Hij is architect. ‘Uitbollend architect’, corrigeert hij zichzelf.

Sprookje

‘De stichting is begonnen als een sprookje’, zegt Boelaert. ‘Fernand Willame (1870-1953) was een niet zo bekende en succesvolle kunstschilder. Hij had een dochter, Andrée, die heel lang met haar moeder in relatieve armoede leefde. Andrée Willame had een tante die getrouwd was met een rijke bankier uit Bergen. Toen die man stierf, adopteerde die tante Andrée, die op dat moment al vrij oud was. De rest kunt u raden. De tante en de oom stierven kinderloos, Andrée erfde op haar oude dag het vermogen van de bankier. Haar grootste wens was, vertelde ze me, de kunst van haar vader bekender te maken. Ik adviseerde haar contact op te nemen met de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel en het Museum in Elsene. Die waren niet geïnteresseerd in de schilderijen en tekeningen van Fernand Willame.’

Toen stelde Boelaert haar voor om per testament een stichting van openbaar nut op te richten en die naar haar vader te noemen. Zo bleef zijn naam voortleven. ‘Dat vond ze een goed idee. Ze wilde hoe dan ook kunst en kunstenaars ondersteunen. In 2007 is de oprichtingsakte van de stichting in het Staatsblad verschenen. Bij de erkenning van de stichting van openbaar nut liet de federale overheidsdienst Justitie maar één voorwaarde opnemen: de stichting moest een schilderij van Henri Evenepoel kopen en ergens publiekelijk tonen. Die toch bekende schilder was een grootoom van haar. Vandaar.’

Dat werk van Evenepoel, dat nooit openbaar werd vertoond, is uiteindelijk gevonden. De stichting heeft het in bruikleen gegeven aan het S.M.A.K. in Gent, dat het op zijn beurt aan het naburige MSK zal uitlenen. Wanneer het openbaar wordt gemaakt, is nog niet beslist. ‘We zijn sinds twee jaar een structurele sponsor van het S.M.A.K. Directeur Philippe Van Cauteren heeft zich ook geëngageerd om een studie naar de kunsthistorische waarde van Fernand Willame te laten uitvoeren. Het is niet uitgesloten dat zijn werken ooit op een expo verschijnen.’

De herinnering aan Fernand Willame levendig houden is niet de voornaamste taak van de stichting. Ze zet haar middelen in ter ondersteuning van de moderne en hedendaagse beeldende kunst in België. De raad van bestuur beslist over de toekenning van financiële steun. ‘Ons team bestaat uit gepassioneerde kunstliefhebbers en -specialisten. Maar we zijn geen curatoren of galeristen. We kopen ook geen kunst aan. We ondersteunen projecten waarvan we unaniem oordelen dat de relevantie en uitstraling groot genoeg zijn voor sponsoring. Het eerste selectiecriterium is een uitgebreid aanvraagformulier dat kandidaten moeten invullen. Dat scheidt al enigszins het kaf van het koren’, legt Boelaert uit.

We kunnen geen geld geven aan een project in de Westhoek waar uiteindelijk vier man naar gaat kijken. Dan is de relevantie niet groot genoeg. Xavier Donck Architect

‘We kunnen geen geld geven aan een project in de Westhoek waar uiteindelijk vier man naar gaat kijken. Dan is de relevantie niet groot genoeg voor een stichting met een openbaar karakter. We hebben weleens videokunstenaars gesteund die uiteindelijk hun film niet op het beoogde moment konden tonen op een binnen- of buitenlandse expo. Dat is lastig, hé. De relevantie en uitstraling vallen weg’, vult Donck aan.

Geheim

Hoe groot het vermogen van mevrouw Willame precies was, blijft een geheim. ‘We spreken dat vermogen ook niet aan. De stichting gebruikt enkel de opbrengst. Die bedraagt jaarlijks zo’n 80.000 à 100.000 euro. Daarmee financieren we de kunst. Soms is het wat meer, soms wat minder.’

In de eerste jaren van haar bestaan sponsorde de stichting vooral individuele kunstenaars. Sven Augustijnen, Els Opsomer, David Claerbout, de Franse kunstenares en winnaar van de prestigieuze Turner Prize Laure Prouvost, om er maar een paar te noemen. ‘We hebben de expo van Laure Prouvost in 2008 in Extra Time in Antwerpen mogelijk gemaakt. Ik durf te zeggen dat dat een grote stap was in de ontwikkeling van haar carrière. Zoiets geeft voldoening. Laure is een geweldige kunstenares’, zegt Donck. ‘Heel concreet hebben we de huur van haar appartement in Antwerpen en de crèche van haar dochter gedurende een jaar betaald’, zegt Boelaert.

Een jaar of tien geleden (het kan zeven of acht zijn, de beide heren zijn het niet helemaal eens) besliste de stichting het steunen van kleine projecten en individuele kunstenaars af te bouwen. Ze verlegde haar focus naar grotere instellingen met een curatoriële staf. ‘Er kroop veel werk in de beoordeling van de projecten. Dat was vaak moeilijk. Iedere weigering wilden we ook uitgebreid motiveren. Een bestuurslid opperde toen om iets te doen zoals ‘Greater New York’. Kent u dat? Dat is de vijfjaarlijkse state of the union van de hedendaagse kunst in New York. Het belang is moeilijk te overschatten. We wilden ook zo’n groot project in het leven roepen. Greater Brussels. De stand van zaken in de hedendaagse kunst in Brussel en de landen om ons heen’, legt Boelaert uit.

Op goed geluk

‘We zijn op goed geluk met ons plan naar Wiels in Brussel gestapt. Tot onze verbazing en tevredenheid waren de raad van bestuur en Snauwaert meteen enthousiast. Alleen de naam ‘Greater Brussels’ kon niet. Dat lag te gevoelig. Het is dan ‘Het afwezige museum’ geworden. Voor ons was het van in het begin duidelijk dat het om een triënnale zou gaan, met ‘Risquons-Tout’ als tweede editie.’

De stichting reserveert grosso modo ieder jaar 30 procent van haar budget voor de triënnale bij Wiels. Gecumuleerd zo’n 100.000 euro dus. ‘Het is wat meer geworden voor ‘Risquons-Tout’. We hebben extra financiële middelen vrijgemaakt, omdat enkele kunstenaars in de problemen raakten met hun productiekosten. Ook Wiels heeft moeilijke maanden achter de rug door de coronacrisis’, zegt Boelaert.

Wiels en het S.M.A.K. zijn niet de enige grote projecten van de stichting. ‘We waren de voorbije drie edities samen met de Nationale Loterij de belangrijkste sponsor van het Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië. In ruil vroegen we enkel een werk van de kunstenaar dat ergens getoond kan worden. Dirk Braeckman (2017 in Venetië) zal bijvoorbeeld een werk plaatsen in de vernieuwde Boekentoren van de Gentse universiteit’, zegt Boelaert. Voor de volgende editie, met Francis Alÿs, heeft de stichting nog geen aanvraag tot steun gekregen. Hij hoort tot de stal van de grote New Yorkse dealer David Zwirner. ‘Ik neem aan dat Zwirner zijn artiest wel financieel zal steunen. Dat zou toch moeten’, monkelt Donck.

We gaan niet over één nacht ijs. We staan op de transparantie van de kostenstructuur bij ieder project dat we steunen. Luc Boelaert Financieel adviseur

De relatie tussen galeries en de stichting is sowieso delicaat. ‘We zijn allemaal gepassioneerd door kunst, maar we zijn niet naïef. Het kan niet dat een kunstenaar aan ons financiële steun vraagt, terwijl zijn galerie geen financiële inbreng doet in het voorgestelde project. Het is uiteindelijk de galerie die profiteert van de eventuele meerwaarde van de kunstenaar die wij hebben ondersteund. We gaan niet over één nacht ijs, hoor. We staan op de transparantie van de kostenstructuur bij ieder project dat we steunen’, zegt Boelaert.

Uiteindelijk belandt het gesprek weer bij kunst. Bij Wiels en de toegankelijkheid. Het is soms een moeilijk huwelijk, geeft Donck toe. ‘We houden allemaal van mooie prentjes aan de muur. Maar soms moet je daarvan afstappen en je durven te smijten in de imaginaire wereld van een hedendaagse kunstenaar. Daarom kijk ik zo uit naar ‘Risquons-Tout’. Je moet jezelf intellectueel pijn durven te doen.’