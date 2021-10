Jongeren nemen S.M.AK. over

De bovenste verdieping van het S.M.A.K. in Gent is tot april in handen van tieners. Zij gingen met de vaste collectie aan de slag.

'We hadden graag een brug gebouwd. Maar dat bleek niet te kunnen. Of het was te duur. Maar voor de rest hebben we onze zin kunnen doen', vertelt Marie Imschoot van het jeugdhuis Lodejo uit Lochristi. Het jeugdhuis heeft een van de vleugels van de eerste verdieping van het S.M.AK. mogen inrichten met werken uit de vaste collectie

De andere vleugels worden door scholieren van enkele andere Gentse scholen onder handen genomen. S.MA.K.-directeur Philippe Van Cauteren gaf met plezier de sleutels van zijn museum af. 'Kinderen en jongeren kijken op een heel andere manier naar kunst. Dat moet je koesteren.'

Het idee ontstond bij de publicatie vorig jaar van 'De kleine catalogus van de Collectie van het S.M.A.K.'. Zo'n 70 jongeren selecteerden voor het boek 150 kunstwerken en schreven daarbij heel begrijpbare tekstjes. 'De Tentoonstelling' is daar een logisch vervolg op. Ze opent zaterdag, met niks dan topwerken.

Het S.M.AK. ging niet over één nacht ijs. De voorbije maanden werden workshops georganiseerd, zelfs met kleuters, waar werd gediscussieerd over kunst en hoe een tentoonstelling moet worden opgebouwd.

Vroeger vond ik iets mooi of leuk. Nu zoek ik vooral naar betekenis. Dat is interessanter. Wannes Tiener die mee het S.M.A.K. onder handen nam

Het minste wat je kan zeggen is dat veel originele invalshoeken in de opbouw van de expo verscholen liggen. In de vleugel van het jeugdhuis worden we vriendelijk verzocht op een zeeredderstoel te klimmen en de expo te overschouwen. 'Het geeft een heel alternatief gevoel', verzekeren de jongeren. Ze hebben gelijk. Even verder kunnen we in zitzakken naar een grote houtskooltekening van Rinus Van de Velde kijken. 'Zijn kunstwerk was ons uitgangspunt. We hebben dan een labyrint ontworpen dat je de door de andere kunstwerken leidt.'

Zo wandel je langs bekende en minder bekende werken. Bij 'Karate Kid' van Herman Van Ingelgem houden we halt. Het is niet meer dan een haarelastiekje. De jongeren reageren enigszins verbaasd als we het niet echt kunstig vinden. 'Je kent het verhaal niet. Daarom', zegt Wannes. 'Ik heb van dit hele project geleerd dat de betekenis van een kunstwerk heel belangrijk is. Vroeger vond ik iets mooi of leuk. Dat was het. Maar nu zoek ik vooral naar betekenis. Dat is interessanter.'

Je zou verwachten dat jongeren tuk zijn op museale, digitale tools. Niet zo bij Wannes. 'Ik hoef geen app. Ik wil vooral kunstwerken in het echt zien. We tonen 'Bird', een sculptuur van Edward Lipski. Op foto lijkt dat klein. Ik schrok toen ik het in het echt zag. Zo groot. Daarom moet je dus naar het museum'