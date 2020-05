Kanal zet deuren open voor dakloze kunstenaars

Het museum Kanal in Brussel stelt zijn ruimtes ter beschikking van podiumkunstenaars en muzikanten voor hun repetities, voorstellingen en concerten.

In navolging van Bozar heet ook Kanal Belgische podiumartiesten welkom die door de coronamaatregelen nergens anders veilig terechtkunnen omdat hun infrastructuur te klein is. Vanaf volgende week stelt het Brusselse museum zijn ruimtes gratis ter beschikking van theatermakers, dansers of muzikanten die willen creëren en produceren of zelfs optreden voor publiek.

Het gaat in een eerste fase om ongeveer 20.000 vierkante meter in de ateliers en de carwash van de voormalige Citroën-garage. Directeur Yves Goldstein stelt de Nationale Veiligheidsraad gerust: 'Het grote voordeel is onze flexibiliteit en het moduleerbare karakter van onze infrastructuur', zegt hij. 'In de carwash, een ruimte van 1.500 vierkante meter, kunnen we in veilige omstandigheden 200 toeschouwers ontvangen.'

Dezelfde ruimtes werden eerder gebruikt voor de tentoonstellingen van het Kanal Brut-programma. Er liep toen ook een parallelle concert- en theaterprogrammatie. 'De akoestiek is natuurlijk niet dezelfde als in de AB of de Henry Le Boeufzaal van Bozar, maar ze volstaat zeker om een goede geluidspresentatie te geranderen', zegt Goldstein.