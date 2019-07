Kunstenaar Philppe Van Snick overleden

Hij begon zijn artistieke loopbaan als schilder, maar maakte later ook foto's, films en installaties. Van Snicks werk ziet er vaak eenvoudig uit, maar is altijd het resultaat van een strategie. De kunstenaar beperkt zich tot een palet van tien kleuren, die telkens een nummer meekrijgen.

Van Snick was tot zijn 65ste ook leraar schilderkunst aan Sint-Lukas Brussel, de huidige LUCA School of Arts. 'Als docent heeft hij veel talenten begeleid. En hij heeft hen de kans gegeven zich te ontwikkelen', reageert Jan Cools van de dienst artistieke werking van LUCA School of Arts. 'Hij is zichzelf als kunstenaar altijd trouw gebleven. Zijn werk was minder figuratief: bij Van Snick ging het vooral om kleur, licht, tijd en ruimte.'