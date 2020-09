Kunstenaars promoten via Spotify

Tijdens de coronacrisis een nieuwe galerie openen, lijkt gedurfd. Frederik Vergaert en Ferry Saris, twee vrienden met een verschillende relatie tot kunst, wagen met Fred & Ferry de sprong. De nieuwe galerie neemt de ruimte van de voormalige galerie Marion de Cannière in Antwerpen over.

Het getuigt van lef om midden de coronacrisis, die de cultuursector zwaar treft, een galerie te openen. Ferry Saris blijft er nuchter onder. ‘Ik sprak er laatst over met een collega-galeriehouder. Hij richtte zijn eigen galerie tien jaar geleden op, tijdens de financiële crisis. En als het dat niet is, is er misschien een persoonlijke crisis. Er zijn altijd dingen mis.’

Frederik Vergaert en Ferry Saris zijn al jarenlang vrienden. ‘We leerden elkaar kennen aan de schoolpoort', vertelt Saris. ‘Onze zonen zaten in dezelfde klas, wat ook al eens leidde tot verjaardagsfeestjes.'

‘Bij zo’n gelegenheid kwam ik bij Ferry thuis en zag ik een prachtig bronzen kunstwerk van Carel Visser. We raakten aan de praat en werden vrienden,' pikt Vergaert in.

‘Er moet een zekere return zijn. Maar we hoeven er niet veel aan over te houden. Wat we hier verdienen, wordt in volgende projecten geïnvesteerd.' Ferry Saris

Vergaert nam al meerdere rollen in de kunstwereld op zich. Hij leidde Lokaal 01, een kunstruimte in Antwerpen, en was curator bij het centrum voor actuele kunst CIAP in Hasselt. De laatste jaren werkte hij nauw samen met de Antwerpse galerie Marion de Cannière, waar hij het artistieke programma verzorgde. Diezelfde Marion de Cannière stopte er in augustus mee. ‘Toen Marion aankondigde dat ze wilde stoppen, wilde ze graag dat ik in dezelfde ruimte actief zou blijven. Ik ging erover nadenken en kwam samen met Ferry tot dit plan', vertelt hij.

‘Voor mij is het verrijkend om op een nieuwe, diepgaandere manier met kunst bezig te zijn’, vult Saris aan. Hij was tot nu toe niet professioneel actief in de kunstwereld, maar verzamelt al sinds zijn studententijd. ‘Als jonge student zag ik in een galerie een klein werkje dat ik dolgraag wilde kopen. Maar ik had geen geld en wist amper iets over kunst. Toch mocht ik het van de galeriehouder meenemen en later betalen. Dat was een heel vroege kennismaking met hoe een galerie óók kan werken.’

Binnen Fred & Ferry doen beide partners wat ze het beste doen. Vergaert neemt de dagelijkse werking en het artistieke luik op zich, Saris staat vooral in voor de zakelijke kant. Dat neemt niet weg dat ze alle kunstenaars samen selecteren.

Op kunstenaars gericht

Waarom een galerie en niet een andere vorm van expo- of kunstruimte? ‘Het is bijna onvermijdelijk', zegt Saris. ‘Er moet een zekere return zijn. Maar we hoeven er niet veel aan over te houden. Wat we hier verdienen, wordt in volgende projecten geïnvesteerd. Daarom noemen we onszelf een ‘artist based gallery’. Op het programma staan vooral jonge, groeiende kunstenaars, die Vergaert en Saris al langer kennen.

Acht kunstenaars worden vast door de galerie vertegenwoordigd, een groter aantal is ‘geassocieerd.’ ‘Dit zijn kunstenaars met wie we willen samenwerken en die we op andere manieren ondersteunen, door edities van hen te verkopen of een kleiner werk te tonen in onze kantoorruimte', zegt Vergaert. Elke vertegenwoordigde kunstenaar maakt ook een betaalbare editie.

Daarnaast heeft de galerie een eigen, gecureerde afspeellijst op Spotify. ‘We vragen elke maand een nieuwe kunstenaar haar of zijn lijst samen te stellen. Muziek is erg belangrijk voor ons, en op die manier kun je de kunstenaar op een andere manier leren kennen.’

Tarot en schilderkunst

Kunstenaar Antoine Waterkeyn mag de aftrap geven in de nieuwe galerie, en daar is hij trots op. ‘Ik kende Frederik al even, maar dit is onze eerste samenwerking. Als jonge kunstenaar heb je een galerie nodig om te groeien. Dan is het fijn terecht te komen bij mensen die je vertrouwt. In musea of grotere ruimtes maak ik eerder installaties, maar een galerietentoonstelling dwingt je om tot de essentie komen.’

Waterkeyn, wiens grootste werken 5.850 euro kosten, heeft meerdere diploma’s, prijzen en beurzen verworven en hoopt van de kunst te kunnen blijven leven. Hij maakt digitale schilderijen, die hij uitprint en vervolgens met verf bewerkt. Zijn nieuwe reeks is gebaseerd op tarotkaarten. ‘Tarot gaat niet om de toekomst voorspellen, maar om zelfreflectie', zegt hij. ‘De symbolen op de kaarten helpen je daarbij. Ik wil voorbij de symbolen kijken.’ De felle kleuren waar hij mee werkt, maken de beelden bijna onherkenbaar en hebben een aantrekkelijk, zinderend effect.

In de nabije toekomst staan expo’s van de Nederlander Zoro Feigl en de Antwerpse Anne Van Boxelaere op de planning. Fred & Ferry neemt ook deel aan meerdere kunstbeurzen. Ondanks de huidige crisis ziet Vergaert de toekomst van de kunstwereld toch positief in. ‘Mensen zijn blij dat ze opnieuw expo’s kunnen bezoeken. Ik merk dat velen nieuwsgierig zijn.’

Saris heeft de crisis als kunstkoper anders beleefd: ‘Als alles plots sluit, is er geen perspectief meer. Zelf kocht ik nu even wat minder kunst. Maar ook de kunstwereld past zich aan en gaat weer verder.’

Antoine Waterkeyn, The Hour the Ships Come in, loopt tot 10 oktober bij Fred & Ferry Gallery, Antwerpen.