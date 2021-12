Kunstenares Nadia Naveau: ‘Echte vernieuwing is een illusie’

Nadia Naveau combineert moeiteloos de traditie van het beeldhouwen met een hoogstpersoonlijke en hedendaagse toets. Op een nieuwe tentoonstelling in De Warande in Turnhout blikt ze terug op haar artistieke praktijk. Alles kan, alles mag.

‘Bringer together’ prijkt in grote letters aan de ingang van de expozaal in De Warande in Turnhout. We vragen aan kunstenares Nadia Naveau (46) of dat wel correct Engels is. ‘Ik denk het niet’, zegt ze met een lachje. ‘Het is iets van de Britse curator en schrijver Jon Wood, die twintig jaar voor de Henry Moore Foundation werkte. Tijdens een gesprek van lang geleden definieerde hij op die manier mijn werk. Ik vond het raar klinken, maar stond er verder niet bij stil. Jon heeft nu een tekst geschreven voor mijn eerste monografie, die bij de expo hoort. Het was het moment om hem te vragen of ‘bringer together’ wel bestaat. Nee dus. Het was een grapje.’

En nu is het ook de titel van een grote tentoonstelling, waarin Naveau kunst van de voorbije 15 jaar samenbrengt. Ze noemt het niet graag een retrospectieve, omdat dat klinkt alsof haar artistieke leven voorbij is. Ze heeft het liever over een terugblik. En die toont hoe divers het oeuvre van de beeldhouwster is. In stukken en brokken werd haar werk de voorbije jaren getoond op groepsexpo’s. Bij Dhondt-Dhaenens in Deurle kreeg ze twee jaar geleden haar eerste museale solotentoonstelling. Die was gefocust op haar plaasteren beelden, waarvoor ze het bekendst is. Het is slechts één facet van haar werk.

Vrijheid is het sleutelwoord. ‘Ik heb een traditionele beeldhouwopleiding gevolgd. Eerst in de Koninklijke Academie in Antwerpen en daarna aan het HISK, toen ook nog in Antwerpen. In 2001 ben ik afgestudeerd. De eerste jaren werkte ik vrij klassiek. Maar het stond me niet echt aan. Ik vond mijn eigen stem niet. Die kwam er in 2007, toen ik ‘Le salon du plaisir’ maakte. We sluiten er hier in Turnhout mee af.’

‘Het werk bestaat uit een reeks keramieken beeldjes, verschillend in vorm en opvatting. Er zitten referenties aan de klassieke beeldhouwkunst in, maar net zo goed aan Disney-figuurtjes. Ik deed precies wat ik wilde zonder nog veel na te denken over hoe het moest of wat men van een beeldhouwer verwacht. Het was een bevrijding. Sindsdien voel ik me ongeremd en niet meer gebonden aan opgelegde regels’, vertelt ze tijdens de opbouw van de expo.

Het leven zoals het is

De terugblik is niet chronologisch. De expo is opgevat als een kunstwerk van Naveau: een collage van verschillende elementen in verschillende materialen die uiteindelijk tot een afgewerkt product leiden. Bij een eerste blik lijken de sculpturen vaak eenvoudig. Tot je de details in je opneemt en dingen niet lijken te kloppen, of genuanceerder zijn dan gedacht. Naveau dwingt je opnieuw te leren kijken.

Ik kan afstand doen van mijn creaties, maar ik weet graag waar ze terechtkomen. Nadia Naveau Beeldhouwster

‘Ik werk vrij intuïtief’, zegt ze bij een kabinet met veel kleine beeldjes en objecten. ‘Hier toon ik mijn schetsen. Ik teken mijn beelden niet eerst uit op papier. Ik verzamel materiaal en ga daarmee aan de slag. Die kleine sculpturale schetsen worden later vaak grotere beelden.’ Ze wijst naar een beeld. ‘Daar zijn schelpjes in verwerkt, zie je? En dat beeldje is vertrokken van een stopcontact.’

We zien verder nog een kleine plaasteren schrijfmachine en een kleurrijk geschilderd zelfportret in keramiek dat verdacht veel op Adolf Hitler lijkt. Naveau maakte het samen met haar partner, de schilder Nick Andrews. ‘Na een fietsongeval had ik een wonde aan mijn bovenlip. Die leek op een snorretje. De stap naar Hitler was klein’, zegt ze.

Het leven zoals het is, is vaak de opstap naar kunst bij Naveau. ‘Als kunstenaar kijk je misschien op een iets andere manier naar de wereld. Scherper of zo. Je slaat dingen op in je hoofd. Ik heb ooit een kunstresidentie in Brooklyn gehad. Ik heb daar bijna niets kunnen maken, omdat de sfeer van wat allemaal in New York gebeurde te overrompelend was. Pas toen ik terug in België was, kon ik die indrukken vertalen naar werken.’

‘Je leert tijdens het reizen ook dat het een illusie is dat je echt vernieuwend bent als kunstenaar. In Mexico heb ik een sculptuur van de Maya’s gezien. Ze leek als twee druppels water op Lisa van The Simpsons. Ik ben ervan overtuigd dat de makers van de animatiereeks dat beeld ook hebben gezien. Kunst is vooral het hernemen van dingen uit het verleden vanuit een hedendaags perspectief.’

Dat merk je vooral in de zaal waar haar grote plaasteren beelden zijn opgesteld. Drie sculpturen verwijzen naar bustes van de Vlaamse barokbeeldhouwer Willem Kerricx uit het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Naveau geeft er een invulling aan met hedendaagse elementen. De neus van Pinokkio, oren van Mickey Mouse, de uitpuilende ogen van acteur Marty Feldman. De drie beelden waren voor het eerst te zien op de expo ‘Sanguine/Bloedrood’, die Luc Tuymans in 2018 in het M HKA in Antwerpen cureerde.

De zaal in De Warande is opgevat als een verwijzing naar de Parijse salons uit de 19de eeuw. ‘De beeldhouwers toonden hun creaties in plaaster. De klant kon op basis daarvan zijn bestelling plaatsen in het gevraagde materiaal: klei, brons of nog wat anders.’ Naveau boetseert meestal in klei, waarvan een mal wordt gemaakt. Daarna kiest ze het materiaal voor het afgewerkte product. ‘Er zijn veel tussenstadia, die nooit iemand ziet. Die neus van Pinokkio is lang anders geweest, bijvoorbeeld.’

De plaasteren beelden zijn in trek bij musea: het M HKA en Mu.Zee in Oostende kochten werk. We staan even stil bij ‘Magic Mama’, nog zo’n maffe hedendaagse baroksculptuur. ‘Die is van privéverzamelaars in Gentbrugge, een koppel. Ze hebben veel werken van mij. Ik noem hen wel eens mijn nanny’s. Ik kan afstand doen van mijn creaties, maar ik weet graag waar ze terechtkomen. Al is het maar om ze te kunnen ontlenen voor een expo. De ene verzamelaar is daar al wat gemakkelijker in dan de andere.’

Linten strijken

Op de jongste Triënnale van Brugge toonde Naveau in zeven nissen langs de reien het ensemble ‘Les niches parties’, maskers in inox opgefleurd met kleurrijke linten. De inspiratie vond ze in Mexico, al voelt de installatie net zo goed Venetiaans aan. Het werk is compact samengebracht in een zaal in Turnhout. Het water is er niet. Of een beetje wel. ‘Op sommige linten groeiden mosselen. Echt. Je ruikt het hier nog, nee?’ Ze toont de onderkant van een van de linten. ‘Vuil, hè? Van maanden in het water te hangen. Ik denk dat ik de vuile stukken er nog af ga knippen. Ik moet de linten ook nog strijken, zie ik.’

Het is verwonderlijk hoe elke ruimte in De Warande een heel ander gevoel oproept. Naveau wijst op het parcours naar een kleine sculptuur. ‘Nick en ik hebben een huisje in Saint-Bonnet Tronçais in Frankrijk. Toen we daar eens waren, wandelden we rond in een leegstaande fabriek in de buurt. Daar heb ik wel wat dingen gevonden om beelden mee te maken. (lacht) Zie je die helm daar? Die vond ik dan weer in een bos. Die vroeg erom meegenomen te worden.’

