Kunstreis door Europa

De kerstvakantie is het ideale moment om alsnog die fantastische expo te bezoeken waarvoor u de voorbije maanden te weinig tijd had. KOEN VAN BOXEM

Albrecht Dürer

Albertina, Wenen

Albrecht Dürer (1471-1528) was de belangrijkste renaissancekunstenaar van Noord-Europa. Met twaalf schilderijen, honderd tekeningen en een handvol bijzondere documenten toont het Albertina Museum een zeldzaam overzicht van zijn oeuvre. Dürer was een kei in het afbeelden van dieren. Zo gedetailleerd, zo levensecht. Toch kijk je niet naar de snorhaartjes of het pantser van de neushoorn. Voor Dürer stond de ziel van het dier centraal.

tot 6 januari, albertina.at

Schermvullende weergave Luc Tuymans in de Palazzo Grassi. ©Photo News

Luc Tuymans

Palazzo Grassi, Venetië

Met ‘La pelle’ houdt Luc Tuymans in het Palazzo Grassi van zakenman en kunstverzamelaar François Pinault zijn eerste grote overzichtsexpo in Italië. In tachtig werken, waaronder een klein aantal nieuwe, gaat de schilder ingenieus in dialoog met het Venetiaanse paleis.

tot 6 januari, palazzograssi.it

Schermvullende weergave Schjerfbeck, Helene I

Helene Schjerfbeck

Atheneum, Helsinki

Een van de grote ontdekkingen van het najaar was de expo van de Finse kunstenares Helene Schjerfbeck (1862-1946) in de Royal Academy in Londen. Nu loopt ze in een uitgebreidere versie in het Atheneum Art Museum in Helsinki. Schjerfbeck reisde veel rond, wat haar werk erg beïnvloedde. Aanvankelijk schilderde ze realistisch en naturalistisch, later modernistisch. Haar expressionisme is te vergelijken met dat van de Noor Edvard Munch. Haar zelfportretten zijn beklijvend, mede door hoe ze stilistisch evolueerden.

tot 15 januari, ateneum.fi

Velázquez-Rembrandt

Rijksmuseum, Amsterdam

Diego Velázquez en Rembrandt van Rijn stonden in de 17de eeuw aan de top van de Europese schilderkunst. Ze hebben elkaar nooit ontmoet, het is niet eens zeker of ze van elkaars bestaan afwisten. Het Rijksmuseum brengt hen alsnog samen, omringd door Spaanse en Nederlandse collega’s. Het genie van Velázquez en Rembrandt komt het best tot uiting in de portretten. Met een minimum aan verftoetsen toonden ze de aard van de mens.

tot 19 januari, rijksmuseum.nl

Paul Gauguin

The National Gallery, Londen

De Franse schilder Paul Gauguin (1848-1903) is bekend van zijn schilderijen van Polynesische vrouwen. Aan de hand van zijn vernieuwende portretten schetst The National Gallery zijn carrière. Gauguin plaatste zijn afgebeelde figuren nooit centraal op het doek. Ze waren slechts een deel van een imposant geheel.

tot 26 januari, nationalgallery.org.uk

Sofonisba Anguissola & Lavinia Fontana

Museo del Prado, Madrid

Met de ‘Dames van de barok’ voerde het MSK vorig jaar vrouwelijke kunstenaars uit de 16de eeuw op. Sofonisba Anguissola en Lavinia Fontana, twee van de blikvangers in Gent, hebben nu in Madrid een eigen expo. Anguissola was een van de eerste schilderessen die au sérieux werden genomen. Door bemiddeling van de hertog van Alva werd ze hofdame bij koning Filips II in Madrid, waar ze het ene na het andere portret schilderde. Fontana was de ster van Bologna. Alle vrouwen wilden door haar worden geschilderd. Ze was de eerste die zichzelf naakt afbeeldde.

tot 2 februari, museodelprado.es

Devenir Matisse

Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis

Henri Matisse (1869-1954) werd haast bij toeval kunstschilder. Toen hij op zijn twintigste van een appendicitis herstelde, kreeg hij van zijn moeder een tekendoos cadeau. Hij kreeg de smaak te pakken en besliste zijn leven te om te gooien: gedaan met zijn carrière als notarisklerk. Het Musée Matisse toont zijn eerste stappen in de kunst. Dat de echte topwerken ontbreken, maakt de expo niet minder boeiend. Je ziet een kunstenaar die nog op zoek is naar zijn eigen beeldtaal.

Schermvullende weergave Louise Bourgeois. ©rv

tot 9 februari, museematisse.fr

Leonardo Da Vinci

Louvre, Parijs

Het Louvre viert de vijfhonderdste sterfdag van Leonard da Vinci (1452-1519) met een ingetogen chronologisch overzicht van het leven en het werk van de renaissancekunstenaar, wetenschapper en filosoof. Het hoogtepunt zijn elf schilderijen van de meester, waarvan het Louvre er vijf bezit. De andere worden getoond in een infraroodafbeelding op ware grootte.

tot 24 februari, louvre.fr

Louise Bourgeois

Voorlinden, Wassenaar

De Frans-Amerikaanse kunstenares Louise Bourgeois (1911-2010) rekende in haar werk af met haar demonen. Museum Voorlinden toont hoe haar sculpturen haar muizenissen vatten en tegelijk universeel zijn. De slechte relatie met haar ouders lag aan de basis van veel problemen. Haar moeder stierf jong aan de Spaanse griep, haar vader begon een relatie met het kindermeisje. Bourgeois werkte ruim zestig jaar als kunstenares. In het begin maakte ze vooral sculpturen, later creëerde ze ook installaties. Tot een paar dagen voor haar dood bleef ze werken, getuige de grote tekeningen aan het einde van de tentoonstelling.