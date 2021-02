Kunsttriënnale Beaufort ontleedt kracht van de natuur

De kwetsbaarheid van de mens tegenover de natuur is het thema van de zevende editie van Beaufort. Alle kustgemeenten doen mee aan de kunsttriënnale. Acht kunstwerken blijven na afloop staan.

De driejaarlijkse openluchttentoonstelling begint in mei, een dikke maand later dan de vorige editie. De kustgemeenten en Westtoer hopen dat het toerisme tegen dan min of meer weer normaal is. Een tweede verschil met 2018 is de deelname van Blankenberge. De kustgemeente kon zich drie jaar geleden niet vinden in het artistieke concept. Nu ziet Blankenberge de meerwaarde wel.

Beaufort schenkt Blankenberge een sculptuur van de Franse kunstenares Marguerite Humeau, dat geïntegreerd wordt in de vernieuwde strekdam. 'Een mooie manier om onze bezoekers en bewoners warm te maken voor dit nieuwe stukje Blankenberge', zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA).

De geselecteerde kunstwerken moeten de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid van de mens benadrukken.

Zeven andere kunstwerken blijven eveneens staan na afloop van deze editie. Laure Prouvost maakt voor De Panne een permanent werk over de onderwaterwereld. Samen met Jeremy Deller is de Française de bekendste participant aan het permanente parcours. Beiden namen op de jongste Biënnale van Venetië een paviljoen voor hun rekening, zij het Franse en hij het Britse. De speelse en interactieve sculptuur waaraan Deller werkt, blijft achter in Knokke-Heist. Bij de niet-permanente kunstwerken valt Jimmie Durham op. Waar het werk van de 80-jarige performancekunstenaar en beeldhouwer komt, is nog een verrassing.

De mens en de zee

Curator Heidi Ballet selecteerde 21 kunstenaars voor deze zevende editie. Zes van hen zijn Belgen, onder wie Els Dietvorst, Maarten Vanden Eynde en rijzende ster Nel Aerts. Ballet, die ook de vorige editie samenstelde, koos voor het thema: hoe heeft de zee de mens veranderd? De geselecteerde werken moeten de vergankelijkheid en de kwetsbaarheid van de mens benadrukken. 'We hebben lang het idee gehad dat we de zeegetijden konden controleren', zegt de curator. 'De coronapandemie is een zoveelste bewijs dat de natuur de overhand op de mens neemt.'

Er is voor deze editie, die een budget heeft van 2,4 miljoen euro, ook een grootschalig performanceproject voor de volledige kust gepland. In dat project van de Amerikaanse componist Ari Benjamin Meyers zal een muziekstuk worden doorgegeven langs de tien kustgemeenten. Daarbij spelen lokale muziekgroepen hun eigen versie van het stuk in een parade.