Luc Tuymans krijgt prestigieuze expo in Venetië

De Belgische schilder Luc Tuymans krijgt volgend jaar een grote tentoonstelling in het Palazzo Grassi in Venetië. Dat is eigendom van de Franse verzamelaar en ondernemer Francois Pinault. Tuymans treedt met de expo in het voetspoor van onder meer Damien Hirst.

Parallel met de Biënnale van Venetië organiseert François Pinault sinds 2012 in zijn twee kunstpaleizen in Venetië grote monografische tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars. Voor 2019 nodigde hij Luc Tuymans uit voor de invulling van het Palazzo Grassi.

In samenwerking met curator Caroline Bourgeois creëert Tuymans de tentoonstelling ‘La Pelle’, de huid. De titel is geïnspireerd op het gelijknamige boek van de Italiaanse schrijver Curzio Malaparte. Het is ook de titel van een van Tuymans schilderijen. Het is de eerste keer dat de schilder in Italië een grote solotentoonstelling krijgt.

Beladen geschiedenis

Tuymans toont in Venetië zo’n 80 werken die zijn hele carrière overspannen, met een rist recente en nieuwe schilderijen. De schilderijen komen uit de privécollectie van Pinault, internationale musea en verzamelaars. De expo toont Tuymans als een schilder die in zijn werk beladen geschiedenis, politiek en banale taferelen uit het dagelijkse leven vermengt. Hij gebruikt daarvoor beelden die hij soms haalt uit de media en het internet. Hij noemt zijn schilderijen in die context ‘authentieke vervalsingen’.

François Pinault is al lang een grote verzamelaar van het werk van Luc Tuymans. De Pinault Collection bezit het grootste aantal Tuymansen ter wereld. Onlangs kocht hij nog bij Zeno X Gallery, ‘Pigeons’, drie close-ups van duivenogen voor een bedrag van zeven cijfers.