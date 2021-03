Luchten als getuigen van de gruwel

We neigen gruwel te vergeten omdat er geen schoonheid in zit, enkel verdriet. Maar toen Anton Kusters zijn opa hoorde vertellen hoe hij in Sint-Truiden uit de handen van nazi’s kon blijven en zo aan Auschwitz ontsnapte, vond de fotograaf dat hij erheen moest. ‘Om voor hem te getuigen wat hij niet zag.’

Zo begon ‘1.078 Blue Skies. 4.432 Days’, al wist de fotograaf dat nog niet. Zoals hij niet wist dat Auschwitz het symbool van dood en ontmenselijking was, maar lang niet alleen. De fotograaf ging er in het gras zitten, keek omhoog en kon alleen de blauwe lucht fotograferen. Binnen zag hij dat er 1.078 concentratiekampen waren onder het Derde Rijk. ‘Ik heb een masterdiploma politieke wetenschappen, hoe kon ik dat niet weten’, vroeg hij zich af. ‘Maar het enige wat ik er als fotograaf mee kon doen, was naar al die 1.078 plekken rijden en daar de blauwe lucht fotograferen. Omdat die lucht de verbondenheid toont. De lucht was getuige van wat zich afspeelde, maar kon niet tussenkomen. En meer metafysisch: als iemand daar stierf, bestaat de kans dat er nog wat moleculen rondzweven. Zo zou ik dus nog een portret van die slachtoffers kunnen maken.’

Schermvullende weergave ©© Anton Kusters 2018

Zijn werk is een mozaïek van die 1.078 foto’s. Op elk beeld zijn de coördinaten en het aantal slachtoffers te vinden. 177.828 kilometer reed Kusters voor al die luchten, het project nam zes jaar in beslag. Voor zijn laatste foto moest Kusters naar het eiland Alderney. Op Britse bodem. De ‘4.432 days’ slaan op de periode tussen de opening van het allereerste kamp en de sluiting van het allerlaatste. 4.432 dagen, dat is meer dan twaalf jaar. We weten dat de oorlog half zo lang duurde. We weten zo wat men in Duitsland al lang moet hebben geweten.

4.432 dagen is ook hoelang Kusters zijn werk wil tonen. Na C-mine reist het deze zomer naar Arles en later nog verder. ‘Die duur zou de kans zijn om het geluidsstuk van componist Ruben Samama (dat op de expo te horen is en in totaal bijna 13 jaar duurt, red.) volledig te laten horen. Bovendien zouden de polaroids na al die jaren vervaagd moeten zijn.’