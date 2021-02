Macaber in scène gezet

Dat de Amerikaanse fotograaf Joel-Peter Witkin als kind een hoofd voor zijn voeten zag rollen, verklaart wellicht zijn passie voor lugubere taferelen. Het Fotografie Museum in Charleroi toont een honderdtal van zijn minutieus gemaakte beelden.

Freaks werden de personages op de foto’s van Joel-Peter Witkin (80) weleens genoemd. Dat maakte de fotograaf boos. De opmerking voerde hem terug naar zijn jeugd, toen hij met zijn tweelingbroer in het kermispark van Coney Island in New York rondliep om mensen te fotograferen. Daar stond een tent met een echte freakshow.

‘De showmaster probeerde passanten naar binnen te lokken door te roepen: ‘Als je je niet goed gedraagt, zullen je kinderen er later net zo uitzien als de freaks in de tent. Het was een wreedaardige manier om klanten te lokken’, zei hij ooit in een interview.

Witkin is in zijn fotografie nochtans geen liefhebber van keurige mensen. Op de foto’s in de expo ‘Le Grand Atelier’ passeren hermafrodieten, dwergen, travestieten, skeletten en afgehakte ledematen in bizarre houdingen en settings de revue. Voor gevoelige zielen kan dat choquerend zijn, waarschuwt het Fotografie Museum in Charleroi aan de ingang.

Witkins werkproces is zo intensief dat hij nooit meer dan twaalf foto’s per jaar afwerkt.

Het zijn geen beelden waar je snel voorbijloopt. In eerste instantie kijk je gefascineerd naar de geportretteerde figuren. Maar zij zijn slechts een deel van het verhaal. Witkin schildert fotografische tableaus waarbij de achtergrond en de decors net zo belangrijk zijn als de protagonisten, hoe brutaal en macaber die soms ook zijn.

Museumdirecteur Xavier Canonne omschrijft de personages als verontrustende figuren die voortspruiten uit de kunst en de mythologie. ‘De oude goden namen verschillende gedaanten aan om de stervelingen te misleiden en over te leveren aan twijfels en vragen. Vragen die mensen nu zeker zullen stellen bij de ambiguïteit van die foto’s, hun aandeel aan illusie en realiteit.’

Je zou Witkin een fotograaf van het surrealisme kunnen noemen, maar daar verzet hij zich tegen. ‘Ik geloof niet in het surrealisme als kunstvorm. Ik behoor tot geen enkele kunstrichting, behalve die van mezelf.’ Hij zegt wel erg geïnspireerd te zijn door de Italiaanse kunstenaar Giotto. Die lag in de vroege 14de eeuw mee aan de basis van de renaissance en wordt vaak genoemd als de vader van de moderne schilderkunst.

Maandenlange compositie

Witkin werd in 1939 in Brooklyn geboren uit een gemengd joods-katholiek ouderpaar. Het geloof speelt nog altijd een grote rol in zijn levensfilosofie. Hij is een rabiaat tegenstander van abortus. Het element ‘lijden’ loopt als een rode draad door zijn oeuvre. Het is misschien het gevolg van een afgerukt hoofd dat hij ooit als kind voor zijn voeten zag rollen, toen hij getuige was van een zwaar auto-ongeluk.

Op zijn elfde begon hij foto’s te maken. En hij was pas 16 toen de directeur van de fotoafdeling van het New York Museum of Art een van zijn foto’s in de vaste collectie opnam. In 1970 volgde het prestigieuze MoMa, ook al in New York. Hij studeerde als master in de fotografie af aan de universiteit van Albuquerque, Nieuw-Mexico, waar hij nog altijd woont.

Bij Witkin is alles in scène gezet en tot in de kleinste details uitgedacht. Het zo geroemde moment décisif van Henri Cartier-Bresson is hem vreemd. Op basis van voorbereidende tekeningen werkt hij eerst maanden aan de compositie. Pas als die hem tevreden stemt, maakt hij de opname. Dat is het einde van fase één.

In de tweede fase begint Witkin zijn negatieven minutieus te bewerken, ook soms maandenlang. Hij noemt zichzelf niet voor niets fotograaf én printmaker. Zijn werkproces is zo intensief dat hij nooit meer dan twaalf foto’s per jaar afwerkt. In serie werken doet hij niet, dat doet afbreuk aan het kunstzinnige karakter van zijn fotografie. Alles wat Witkin doet, draagt de stempel van uniciteit.