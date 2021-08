Met Félicien Rops naar het strand

De kunstenaar Félicien Rops (1833-1898) is vooral bekend voor zijn satanistische en pornografische tekeningen. Het Rops Museum in Namen werpt met de expo 'Un été impressionniste' een licht op zijn impressionistische kantje.

Wie door de permanente collectie van Félicien Rops wandelt, vraagt zich instinctief af wat de Naamse kunstenaar in hemelsnaam gemeen heeft met de impressionisten. Je ziet een potloodtekening van Satan die onheil over de stad zaait. Een schets van de heilige Theresa die zichzelf bevredigt. Een aquarel van een duivel die een naakte actrice begluurt. Fascinerend? Ja. Impressionisme? Nee.

Maar dan kom je ‘La Plage De Heyst’ tegen. Rops schilderde het in 1886 aan de Belgische kust. Een prachtig zeezicht, met zachte kleuren en aandacht voor de licht- en schaduwspeling. Een onmiskenbaar staaltje impressionisme. Het werk vormt het ankerpunt van de tentoonstelling, die de wederzijdse invloed tussen Rops en de impressionisten illustreert.

De essentie Het Félicien Rops Museum in Namen pakt uit met ‘Un été impressionniste. De Rops à Ensor’, een tijdelijke expositie met werken van James Ensor tot Anna Boch. De expo onderzoekt de invloed van de impressionistische beweging op het werk van Rops. De thematisch ingedeelde tentoonstelling werpt een nieuw licht op de werken.

‘‘La Plage de Heyst’ is een vrij mysterieus werk’, zegt Véronique Carpiaux, de conservator van het museum. ‘Het is uniek in het oeuvre van Rops. Het kleurenpalet verschilt erg van zijn andere landschapswerken. In tegenstelling tot andere van zijn bekende werken als ‘Pornocrates’ en ‘Scandale’, vinden we geen enkele correspondentie over ‘La Plage de Heyst’ terug. Hij besprak het dus niet met zijn vrienden en collega’s in de kunstwereld. Door zijn handtekening zijn we zeker dat hij het geschilderd heeft, maar verder weten we niet veel over de oorsprong van dit werk.’

Schermvullende weergave ‘Le Christ apaisant la tempête’, een werk uit 1906 van James Ensor. ©Musée d’Ixelles

Rops had diepgewortelde connecties in die ‘nieuwe’ kunststroming die in de jaren 1870 opdook. ‘De beroemde eerste impressionistische tentoonstelling in 1874, met artiesten als Paul Cézanne, Claude Monet en Edgar Degas, werd georganiseerd door de fotograaf Nadar, een goede vriend van Rops’, zegt Carpiaux. ‘De werken van Rops waren in Parijs vaak te zien op impressionistische tentoonstellingen. Hij bewoog zich in dezelfde kringen.’

Niet alleen ‘La Plage de Heyst’, ook de kleine zeezichten die Rops in Sevilla en Toledo maakte, passen mooi naast de impressionisten uit de collectie van het Museum van Elsene, zoals het levendige ‘Le Christ apaisant la tempête’ (1906) van James Ensor. Het werk illustreert hoe de impressionisten de natuur op een heel nieuwe manier interpreteerden. Met veel felle kleuren vertaalt Ensor lichtschakeringen en glinsteringen in het water naar het doek.

Burgerij

‘Un été impressionniste’ is opgebouwd als een zomerwandeling, waarin je naast Ensor en Anna Boch ook de werken van Willy Finch en Emile Claus kan ontdekken. Door de opdeling in thema’s als zeegezichten, vrije tijd, bourgeoisie en landschappen bekijk je de werken met een frisse blik.

Een belangrijk thema is ‘Vrije tijd en bourgeoisie’. Door de industriële revolutie kwam de bourgeoisie in de tweede helft van de 19de eeuw in volle bloei. Haar vrijetijdsbestedingen waren een geliefd onderwerp voor veel impressionisten. ‘Dat ze zo vaak de activiteiten van de bourgeoisie vastlegden, vloeide ook voort uit opportunistische overwegingen’, verklaart Carpiaux. ‘Ze wisten wie hun kopers zouden zijn, daarom beeldden ze hen veel af.’

De bedoeling van de expositie is ook de kunstcategorieën open te trekken. Je zou verbaasd zijn als je wist wat mensen destijds impressionisme noemden. Véronique Carpiaux Conservator Rops Museum

Een mooi voorbeeld is het ‘Le Thé au Jardin’ van Théo Van Rysselberghe. Drie vrouwen, badend in pastelkleuren, drinken in de tuin een kopje thee. ‘Le Thé au Jardin’ is geen zuiver impressionisme, maar draagt meer de stempel van de latere stijl van het pointillisme, het schilderen in punten in plaats van in vegen. ‘De bedoeling van de expositie is ook de kunstcategorieën open te trekken’, zegt Carpiaux. ‘Je zou verbaasd zijn als je wist wat mensen destijds impressionisme noemden.’

Tussen de portretten van de bourgeoisie zou Rops zich wellicht het minste thuis gevoeld hebben. Zijn hele leven lang bespotte hij in zijn tekeningen de bourgeoisie en de hypocrisie van de kerk.

‘Het valt niet te ontkennen dat Rops door de impressionistische beweging beïnvloed is, hoewel hij zichzelf als een ‘cavalier seul’ zag’, zegt Carpiaux. ‘Maar in hart en nieren bleef hij een illustrator en een karikaturist. Het gevoelsmatige en zintuiglijke dat eigen is aan het impressionisme, is niet wat Rops typeert. Het leeuwendeel van zijn werk is eerder symbolisch en maatschappijkritisch.’

'Un été impressionniste. De Rops à Ensor': tot 3 oktober in het Félicien Rops Museum in Namen.