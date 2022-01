Koen Vanmechelen opende deze week zijn expo in het Uffizi in Firenze, een van de meest prestigieuze musea ter wereld. Zijn kunst gaat er in dialoog met meesterwerken van de allergrootsten. Dat levert goede gesprekken op. Zeker met de renaissancekunstenaars, die even hard op zoek waren naar een nieuwe wereld als de Limburger. ‘Ik denk na over hoe ik NFT’s kan inzetten voor mijn kippen’