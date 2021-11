ModeMuseum alweer dicht na problemen met klimaatregeling

Na een renovatieperiode van drie jaar gaat het ModeMuseum in Antwerpen van januari tot september weer dicht. Er zijn problemen met de klimaatregeling.

In bouwtechnisch vakjargon heet het dat de 'dimensionering van de installatie niet toelaat permanent in alle ruimtes aan de vooropgestelde criteria te voldoen'. Het komt erop neer dat de luchtvochtigheid en de temperatuur in de tentoonstellingszalen en de depots niet optimaal zijn. Voor ieder museum is dat van cruciaal belang.

'Het is een heel complex gegeven. De temperatuur en de luchtvochtigheid zijn variabel in functie van onder de meer de seizoenen en wat je in de zalen toont. De installatie moet daar perfect op kunnen inspelen. Dat hadden we ook geëist. Maar dat lukt met de huidige installatie niet. Gelukkig moeten we ze niet afbreken. Bijwerken en optimaliseren volstaat', legt Kaat Debo, de directeur van het ModeMuseum uit.

Ik kan niet zeggen wie verantwoordelijk is. Dat wordt onderzocht. Kaat Debo Directeur ModeMuseum

Hoe het kan dat tijdens de renovatie geen performantie klimaatinstallatie werd geïnstalleerd, weet ze zelf ook niet. 'Daar komen veel ingenieurs, aannemers en bedrijven aan te pas. De oorzaak van het slecht functioneren ken ik niet. Ik kan ook niet zeggen wie verantwoordelijk is. Dat wordt onderzocht.'

De renovatie van het ModeMuseum en de bijhorende panden kostte 10 miljoen euro. De bouwheer is AG Vespa, de vastgoedpoot van de stad Antwerpen.

Tijdelijke oplossing

Het technisch euvel werd al in juli wereldkundig gemaakt, maar toen werd besloten om de heropening in september niet af te gelasten. 'Ik sta nog altijd achter die beslissing. We hebben toen een tijdelijke oplossing uitgewerkt waardoor de heropening niet in het gedrang kwam. Maar nu is het tijd voor een structurele aanpak van het probleem. De tijdelijke oplossing kostte 272.000 euro.'