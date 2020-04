Musea bereiden zich voor op heropening

Een bezoeker bewondert een Rubens in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel.

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel hebben woensdag meer details vrijgegeven over de heropstart. Er wordt onder meer gewerkt aan een samenwerking met galerieën.

Twee zwarte dwarse strepen, anderhalve meter van elkaar. In het midden twee zwarte voetafdrukken. Daar moet je gaan staan als je aan de ingang van de Koninklijke Musea van België nog een ticket wil kopen aan een automaat. Het is maar een van de vele maatregelen waarmee het museum vanaf 19 mei weer bezoekers wil ontvangen. Maar museumdirecteur Michel Draguet houdt nog wel een slag om de arm. 'De regering kan de heropening van de musea altijd terugdraaien.'

De meeste maatregelen van de musea geraakten vorige week al bekend. Social distancing is het ordewoord. In eerste instantie gaan enkel de zalen van de oude kunst open. Er worden 50 mensen per uur toegelaten. Het is een experiment, want eigenlijk mogen er in verhouding tot de grote afmetingen van het museum meer bezoekers binnen. Maar Draguet wil eerst zien hoe een beperkte bezoekerstroom veilig door het museum kan worden geloodst. Volgende week wordt het systeem met het personeel als proefkonijn uitgetest.

De ingrijpendste maatregel is de invoering van een vastgelegd parcours waar niemand van mag afwijken. Toch valt een opstopping niet altijd te vermijden, valt te vrezen. In de relatief kleine zaal met de Bruegels mogen maar vier bezoekers tegelijk binnen. Dat wordt krap.

Magritte

Als de lockdown de komende maanden verder versoepeld wordt, kan ook de afdeling Fin-de-Siècle weer openen. Het Magritte Museum is het laatst aan de beurt. De zalen zijn daar te klein om de social distancing oordeelkundig te laten verlopen. Het zou wel kunnen dat na de zomervakantie een aantal schilderijen uit dat museum verhuizen naar de afdeling Fin-de-Siecle of naar een tentoonstelling met moderne schilders.

Draguet noemt het nieuwe parcours eerder een wandeling dan een echt bezoek. 'Zoals je door het park loopt om een frisse neus te halen, kan je hier ook een luchtje komen scheppen tussen de oude meesters.' Strak plan. Er hangen Vlaamse primitieven van Jordaens, Rubens, Van Dyck en Bruegel. Aan topkunst is geen gebrek in Brussel. Het is afwachten of het publiek dat ook zo ziet.

Financieel is er voor het museum geen probleem, ondanks de sluiting. Het verliest maandelijks zo'n 400.000 euro aan inkomsten. Maar het heeft toestemming gekregen van de federale regering om zijn financiële reserves aan te spreken. Die bedragen 5 miljoen euro.

Mondmaskers

Wanneer het museum weer opent, moet er ook veel meer personeel weer aan de slag. Draguet maakt zich sterk dat er voor hen voldoende beschermingsmaatregelen worden genomen. De directie bestelde 1.200 mondmaskers, vier voor ieder personeelslid. 500 zijn al geleverd. Ze komen uit China, waar Draguet goede contacten heeft met Chinese musea. De bezoekers krijgen geen mondmasker, maar ze kunnen er aan de ingang wel een kopen als ze dat wensen.