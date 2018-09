Museumpas wil 12 miljoen in sector pompen

Meer dan 100 Belgische musea zijn aangesloten bij de museumpas, die vandaag uit de startblokken schiet. Het initiatief brengt data-analyse de museumwereld binnen.

De museumpas, museumPASSmusées heet hij officieel, biedt een jaar lang gratis toegang tot Belgische musea. Behalve kosteloos permanente expo’s bezoeken, kunnen kaarthouders ook gratis of met een stevige korting naar tijdelijke tentoonstellingen. Momenteel zijn 120 musea bij het systeem aangesloten. Over vijf jaar moet hun aantal verdubbeld zijn.

De pas is een gezamenlijk initiatief van Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Dat nationale karakter is de reden waarom het koningshuis zich achter het initiatief schaart. Koning Filip kreeg donderdagnamiddag in het koninklijk paleis zijn eigen museumpas cadeau. Samen met de early adopters die in juni 6.000 door kunstenaars ontworpen kaarten in voorverkoop kochten, kan onze vorst voortaan kosteloos de kunstschatten in onze musea gaan bewonderen.

Nederland

In Nederland bestaat het systeem al dertig jaar. Ondanks een prijsstijging - in Nederland kost de kaart 65 euro per jaar, bij ons 50 euro - blijft het aantal kaarthouders toenemen: de afgelopen 15 jaar van 300.000 naar 1,3 miljoen. Samen gingen die kaarthouders vorig jaar 8,7 miljoen keer naar een museum, of een gemiddelde van meer dan zes bezoeken per kaarthouder.

500.000 Kaarthouders De ambitie is groot: in 2023 moeten er 500.000 museumpassen zijn verkocht.

Voor de Belgische initiatiefnemers - de Vlaamse, Waalse en Brusselse museumkoepels en de specialist in vrijetijdscommunicatie Publiq - is Nederland een gidsland. ‘Wat in Nederland mogelijk is, moet hier ook kunnen’, zegt Julie Van der heyden, de directeur van de museumpas. De lat ligt behoorlijk hoog: Van der heyden droomt van een half miljoen verkochte museumpassen in 2023. Die moeten de museumwereld 12 miljoen euro extra opleveren.

Per bezoek met de kaart betaalt de coöperatieve vennootschap achter de museumpas 60 procent van de entreeprijs terug aan het museum. De andere 40 procent wordt goedgemaakt, is de redenering, bij volgende bezoeken en via eventuele uitgaven van gebruikers na afloop van hun bezoek.

‘De gratis toegang kan drempelverlagend werken om in de museumshop een tentoonstellingscatalogus te kopen of in het museumrestaurant een hapje te eten’, aldus Julie Van der heyden. De hogere inkomsten van museumrestaurants en -winkels is een aanvoelen uit Nederland, er is nooit onderzoek naar gevoerd.

Databank

Voor de deelnemende musea is het project interessant omdat ze via de museumpas over gepersonaliseerde data van hun bezoekers beschikken. In een wereld van ‘data is everything and everything is data’ zijn onze musea geen voorlopers in consumer marketing. Ze weten weinig over hun bezoekers. Sommige musea vragen hen wel naar een e-mailadres of hun postcode, maar daar gebeurt weinig mee.

Onze musea gaan voor het eerst een degelijk inzicht krijgen in wie hun bezoekers zijn. Julie Van der heyden Directeur van de Museumpas

De museumpas vraagt bij aansluiting enkele basisgegevens van de kaarthouder, zoals hun leeftijd en woonplaats. Op basis van die data krijgen de kaarthouders tips op maat toegezonden, in een eerste fase per mail, op termijn mogelijk met een smartphoneapp.