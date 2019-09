Museumpas wil maaltijdcheque achterna

Met 70.000 kaarthouders in zijn eerste jaar heeft de museumpas, waarmee mensen gratis naar Belgische musea kunnen, zijn start niet gemist. De kaart moet nog zichtbaarder worden, en het bedrijfsleven kan daarbij helpen.

Het systeem werd een jaar geleden geïntroduceerd om meer mensen naar musea te krijgen. In de museumwereld zijn de reacties positief. De terugbetaling aan de deelnemende musea verloopt correct en op tijd. Ze merken ook dat kaarthouders terugkeren voor een tweede of derde bezoek. Die ‘herhalingsbezoeken’ zijn cruciaal om de gemiste ticketinkomsten te compenseren, zeker voor musea waarvoor de opbrengsten uit hun de bar of museumshop beperkt zijn.