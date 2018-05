Naar 100 musea voor 50 euro per jaar

Vanaf september is er een museumpas te koop waarmee meer dan 100 Belgische musea bezocht kunnen worden voor 50 euro per jaar.

De museumpas, museumPASSmusées heet hij officieel, biedt een jaar lang gratis toegang tot de vaste collecties van de deelnemende musea. Daarnaast kunnen pashouders gratis of met stevige korting naar tijdelijke tentoonstellingen. De pas is een gezamenlijk inititiatief van Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Bekende musea die meedoen zijn het Belgisch Stripmuseum, WIELS en KANAL in Brussel, het Fotomuseum in Antwerpen, Mu.ZEE in Oostende, Museum Dr. Guislain in Gent en Musée de la Photographie in Charleroi.

Met BOZAR, de Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel en het SMAK in Gent zijn de onderhandelingen nog niet rond.

Eva Mouton

Het opstarten van de museumPASSmusées kost 600.000 euro. De ene helft wordt gefinancierd vanuit de Vlaamse en Franstalige gemeenschap, de andere helft is afkomstig van een banklening en kapitaal uit het Participatiefonds Vlaanderen.

Om de museumpas in september te kunnen lanceren zijn ook de inkomsten van de voorverkoop cruciaal. 6.000 exclusieve passen worden nu al in voorverkoop verkocht, ontworpen door kunstenaars Koen Vanmechelen, Jacques Charlier, Eva Mouton, Rinus Van de Velde, Vincent Glowinski en Sanam Khatibi. Deze pas is vanaf juni al geldig in een aantal musea. De voorverkoop start woensdag online.