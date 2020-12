Naar deze tentoonstellingen kunt u weer gaan kijken

'John Baldessari' 'Beethoven's Trumpet (with Ear) Opus # 133' uit Hotel Beethoven in Bozar.

De musea mogen vanaf vandaag hun deuren weer openen. Maar niet iedereen doet dat al zo snel. De meeste directeurs hadden niet verwacht dat ze dit jaar opnieuw konden openen. Het vergt soms enkele dagen om volledig operationeel te kunnen zijn. We zetten de belangrijkste tentoonstellingen en musea waar u de komende weken naartoe mag, op een rij.

Bozar

Vanaf 1 december

Bij Bozar in Brussel kunt u meteen voor vier tentoonstellingen terecht. Een daarvan 'Facing Van Eyck. The Miracle of Detail’ is gloednieuw. De opening was gepland bij het begin van de lockdown in november. Het is een digitale tentoonstelling waarbij op basis van hoge resolutiebeelden de details van de schilderijen van Van Eyck worden ontsluierd.

In 'Hotel Beethoven' toont moderne en hedendaagse kunst hoe relevant de 19de-eeuwse Duitse componist nog altijd is. Het is een verrassende en mooie expo.

Philippe Vandenberg krijgt met 'Molenbeek' zijn eerste grote museale expo sinds zijn dood in 2009. Ze focust op zijn laatste jaren in Molenbeek.

Museum Dr. Guislain, Gent

Vanaf 1 december

Schermvullende weergave Danser Brut. ©Valeska G ert

Bozar en Museum Dr. Guislain sloegen de handen in elkaar voor 'Danser Brut'. Het gaat om parallelle tentoonstellingen. Ze tonen niet dezelfde kunst, maar de opbouw is in beide instellingen wel gelijkaardig. Het project toont hoe dans en menselijke beweging raakvlakken hebben met waanzin en psychisch lijden. De expo's wisselen filmfragmenten, foto's en kunstvoorwerpen af.

Wiels

Vanaf 1 december

De kunsthal pikt de draad van ‘Risquons-tout’ op. De groepstooonstelling is een vervolg op 'Het afwezige museum' van 2017. Toen was de vraag wat de plaats van een museum voor hedendaagse kunst in een stad is? Nu luidt de vraag: hoe doorbreekt hedendaagse kunst voorspelbare patronen, algoritmes en veilige bubbels? Wiels nodigde 38 kunstenaars uit die leven en werken in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Een veelgelaagde en filosofische tentoonstelling.

Villa Empain

Vanaf 1 december

De Brusselse villa uit het interbellum is opnieuw herschapen tot oorlogsgebied. Bezoekers van de tentoonstelling ‘Aleppo’ wandelen door de 3D-modellen van zeven monumenten van de Syrische ‘stad der wonderen’ die tijdens de burgeroorlog zijn toegetakeld. Na het einde van de gevechten tussen de rebellen en het regime in 2017 ­werden ze gefilmd door een Frans team van experten.

AfricaMuseum

Vanaf 1 december

Het museum in Tervuren herstart met de eerste tijdelijke tentoonstelling sinds de heropening twee jaar geleden. 22 installaties van de Congolese kunstenaar Freddy Tsimba (53) staan oog in oog met dertig museumobjecten uit de permanente collectie. Tsimba is bekend voor zijn bronzen sculpturen en klaagt in zijn werk de kwetsbare positie van vrouwen en kinderen aan.

Z33

Vanaf 2 december

Het verbouwde Z33 in Hasselt heropende in maart op het slechtst denkbare moment: in de week dat het hele land op slot moest. De openingstentoonstellingen werden in oktober vervangen door twee expo’s over hoe economie ons leven vormgeeft. Voor ‘Cure (The Work)’ ging de Amerikaan Sam Lewitt aan de slag met het puin van Ford Genk. Toen op het fabrieksterrein de sloophamer werd bovengehaald, werden de eerste stenen van het nieuwe museum gelegd. Het kunstenaarsduo Revital Cohen en Tuur Van Balen legt in het expoparcours ‘Palms Palms Palms’ de financiële structuren bloot achter Congolese mijnbouwprojecten en Chinese gokparadijzen.

Vanaf 2 december, www.z33.be

Schermvullende weergave Installatie Rasheed Araeen.

M HKA, Antwerpen

Vanaf 2 december

In het M HKA in Antwerpen loopt sinds oktober de erg ambitieuze tentoonstelling 'Monoculture'. Ze probeert een antwoord te geven op de vraag wat monocultuur precies inhoudt. En hoe het begrip zich staande houdt in een multiculturele wereld. Je krijgt een breed uitwaaierend aanbod te zien van objecten, geschriften en boeken, met aan de ene kant het nazisme als voorbeeld van monocultuur en aan de andere kant de Sovjetcultuur onder Stalin.

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel

Schermvullende weergave Francis Bacon, 'De paus met de uilen'. ©© RMFAB, Brussels © MRBAB, Bruxelles © KMSKB, Brussel

Vanaf 3 december

Een van de mooiste tentoonstellingen van het najaar is 'Be Modern' in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. Ze laat zich bekijken als een wandeling langs de kunst van de voorbije 100 jaar met Belgische en internationale kunstenaars, schilders en beeldhouwers. Een geschiedenisles, zonder dat je het gevoel krijgt in de klas te zitten. Alle kunstvoorwerpen komen uit het depot van de instelling. Voor een permanente opstelling is geen ruimte. Tegelijk met 'Be Moderne' opent ook de afdeling 'Oude Meesters' weer.

Het naburige Magritte Museum is wel al vanaf vandaag weer open.

MAS, Antwerpen

Vanaf 5 december

Schermvullende weergave ©Michel Wuyts

'100 x Congo, een eeuw Congolese kunst in Antwerpen' in het MAS in Antwerpen is een tentoonstelling met een dubbel gevoel. Het gros van de getoonde kunstvoorwerpen getuigt van een vaak verbluffende schoonheid en de ambachtskunst van de verschillende volkeren van Congo. Maar tegelijk loop je rond in een expo die de relatie toont tussen de kolonisator en het gekoloniseerde volk. Je hebt de tentoonstelling niet nodig om te weten dat die niet fraai is. Zonder een voortdurende aanklacht te zijn, drukt ze je wel nog eens met de neus op de feiten. De vaak eeuwenoude kunst wordt op de expo voortdurend geïnterpreteerd door hedendaagse Congolese kunstenaars.

Alle musea van de stad Antwerpen openen zaterdag. Er kan wel al vanaf vandaag worden gereserveerd.

S.M.A.K. , Gent

Vanaf 5 december

Schermvullende weergave Kris Martin (links) bij het zwaard 'Mandi XV' ©Wouter Van Vooren

De Belgische kunstenaar Kris Martin heeft het met zijn expo 'Exit' in het S.M.AK. in Gent niet getroffen. Toen ze in maart openging, moest ze meteen weer dicht tot midden mei. Nu heropent ze voor de tweede keer. In principe loopt de tentoonstelling tot begin januari.

Ook de in Egypte geboren Armeense kunstenares Anna Boghiguian zag haar tentoonstelling uitgesteld. Ze moest volgens plan openen op 31 oktober. Het wordt zaterdag. Boghiguian exploreert in de expo de katoenhandel aan de hand van oude en nieuwe installaties.

Museum M, Leuven

Vanaf zaterdag

Schermvullende weergave ©Thomas Demand

De Duitse kunstenaar Thomas Demand werkt op het snijvlak van architectuur, beeldhouwkunst en fotografie. Zijn eerste Belgische solotentoonstelling 'House of Card' in M Leuven is een schot in de roos. De 'gewone' kunstpraktijk van Demand bestaat uit twee delen. Eerst maakt hij piepkleine maquettes van objecten, situaties uit het leven. Daarna fotografeert hij ze. Als je niet beter weet, zie je niet eens dat het om maquettes gaat. In Leuven fotografeert hij maquettes ontworpen door andere kunstenaars of architecten. Stuk voor stuk de moeite waard.

