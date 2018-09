Najaarsoffensief van design, foto's en videokunst

Het Brusselse Kanal-Centre Pompidou, het nieuwe museum voor hedendaagse kunst, vervolgt zijn kennismakingsjaar met liefst vijf nieuwe tentoonstellingen.

Kanal nam in mei een vliegende start in de oude Citroën-garage langs de Akenkaai in Brussel. Wat jaren als een prestigeproject zonder ziel weggezet werd, bleek een ambitieuze, veelzijdige hedendaagse kunsttentoonstelling die het organiserende Centre Pompidou met de grootste zorg liet interfereren met het industrieel bouwwerk dat uit staal, glas en beton opgetrokken is .

Het openingsweekend lokte meer dan 20.000 bezoekers naar de autogarage. Vandaag, vier maanden later, staat de teller op 110.000, inclusief de private evenementen die de uitbater, de Brusselse regering, in het monumentale gebouw uit de jaren 30 gedoogt om de kas te spijzen.

Het museum voor hedendaagse kunst overleefde dus zijn eerste hete zomer. Nu komt er een zo mogelijk nog hetere herfst aan. De komende weken openen overal in het land nieuwe tentoonstellingen. Kanal moest absoluut met iets nieuws komen, of de vlam riskeerde uit te doven.

De curatoren van het Centre Pompidou halen opnieuw zwaar uit. Naast de acht expo’s die in mei openden, komen er vijf nieuwe tentoonstellingen bij. Zodoende heeft het Parijse kunstmuseum nu zo’n 500 kunstwerken uit zijn depots in Brussel uitgestald.

De nieuwe expo’s verleggen de focus naar design, fotografie en videokunst. De tentoonstelling ‘Identiteit/(Anders)zijn’ neemt de bezoeker mee naar de kleedkamers, de keuken en de kantine om er kennis te maken met verschillende identiteiten aan de hand van foto’s en video’s, waaronder zelfportretten van Andy Warhol als vrouw, een beeldenreeks van Rineke Dijkstra en een film die Chantal Akkeman in de jaren 70 opnam in de buurt van de Citroën-garage.

Een andere tentoonstelling die in het oog springt, is ‘Rood en Wit’. In de leveringsruimte van de garage worden enkel designvoorwerpen getoond in de kleuren van het Citroën-logo. De voorwerpen, van stoelen tot een prototypewagen uit 1990 van de Duitse ontwerper Luigi Colani, komen zowel uit de collectie van het Centre Pompidou als uit die van het Brusselse designmuseum Adam.

Alÿs

Op de hoogste plateaus van de immense garage komen liefhebbers van videokunst aan hun trekken met werk van de Belgische kunstenaar Francis Alÿs. ‘Children’s Games’ is een videoserie die Alÿs over de hele wereld maakte van kinderspelen. Een verdieping hoger toont de videokunstenaar Velu Viswanadhan films over de elementen van de Indiase kosmologie.

Een belofte die Kanal in de wind slaat bij het najaarsoffensief: de Parijse curatoren veronachtzaamden jonge Brusselse kunstenaars.