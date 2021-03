‘Om universele kunst te maken moest je niet naar New York, vond hij’

Met een grote retrospectieve viert Bozar de honderdste geboortedag van Roger Raveel. Het idee komt van Marleen De Muer, de weduwe van een van Belgiës grootste kunstenaars uit de 20ste eeuw. We bezochten haar in Raveels atelier in Machelen.

‘Kom, we gaan nog een keer naar zijn graf kijken’, zegt Marleen De Muer (62), de weduwe van Roger Raveel, in haar woning in Machelen na een lang bezoek aan de ateliers van de schilder. We zitten elk aan een kop van de keukentafel, waar ze nog vlug een frambozentaartje serveert. Ze wijst naar de lege stoel aan de zijkant. ‘Daar zat Roger altijd.’

Raveel was vooral in de jaren vijftig en zestig een toonaangevende kunstenaar. Het hart van de moderne kunst klopte in de Verenigde Staten, met de doorbraak van de abstractie en de popart. Bij ons deed Raveel het op zijn manier. Het schildersdoek was hem te klein geworden. Nu eens voegde hij spiegels en bloempotten toe, dan eens een kooi met een tortelduif. Als een gesamtkunstwerk. Het was nieuw en opwindend, en het maakte Raveel tot een kunstenaar met internationale allures. Maar Machelen bij Zulte verliet hij nooit.

De Muer gaat ons voor naar het atelier, via de woonkamer. Aan de muur aan de straatkant hangt een groot portret van de meester, geschilderd in 1977. ‘In het licht van het Rubensjaar’, heet het. Witte schildersjas, rode baret. Getekend in sierlijke grote letters onderaan het doek: Roger Henri Kamiel Raveel. Een grapje en een verwijzing naar Rubens, blijkt.

‘‘Ik heb een naam meer dan Rubens’, zei hij weleens. Dat portret heeft me veel kracht gegeven na het overlijden van Roger in 2013. Soms vroeg ik hem steun: ‘Je moet me helpen, hoor.’’ Het echtpaar was nog maar twee jaar getrouwd. Raveels eerste vrouw, Zulma, stierf in 2009 na een huwelijk van zestig jaar. Met helpen bedoelt De Muer haar missie om Raveels nalatenschap gepast uit te dragen. ‘In de laatste week van zijn leven in 2013 heb ik nog een goed gesprek gehad over zijn bekommernissen als hij er niet meer was. Ik wist wat me te doen stond.’

Als Roger wilde werken, zei hij: ‘Ik heb vannacht in mijn hoofd een schilderij gemaakt. Kunt u de poort van het atelier voor me openen?’

De grootste bekommernis was de financiële puinhoop van het Roger Raveel Museum in Machelen. De Muer was bang dat de Stichting, die het museum beheerde, werken zou verkopen om de putten te dempen. Die had De Stichting verkregen uit een schenking van de kunstenaar. Om mogelijke verkopen te voorkomen liet de weduwe het museum verzegelen.

De strijd was bits. ‘Ik heb ongelooflijk veel bagger over me heen gekregen. Roger had me gewaarschuwd. Het was zwaar, maar ik heb standgehouden.’ Uiteindelijk kwam alles goed. Na de ontbinding van de Stichting nam de provincie Oost-Vlaanderen - nu Vlaamse Gemeenschap - in 2014 het museum over.

Datzelfde jaar opende De Muer na een grondige renovatie het atelier van Raveel, een voormalige vlasschuur naast de woning, als bezoekerscentrum. Museum en atelier werken nu voorbeeldig samen. ‘Roger en Zulma kochten het pand in 1968. Zijn vader, een vlasexpert, woonde de laatste jaren van zijn leven bij hen in.’

‘Het idee om bezoekers in het atelier toe te laten, kwam van Roger zelf. Na een rondleiding van een groep kunstliefhebbers in zijn atelier zei hij: ‘Marleen, ik heb daar echt van genoten. Als ik er niet meer ben, zou je dat misschien een keer of drie per jaar ook kunnen doen.’ Ik heb niet geantwoord. Maar ik dacht: drie keer per jaar is veel te weinig. We gaan dat anders en beter aanpakken.’

Beter is een understatement. De Muer leidt ons aan het begin van de middag eerst langs de vroegere stallingen waar Raveels grafiekatelier is ondergebracht. Houtsnedes, litho’s en etsen hangen aan de muren. Een werkbank met materiaal is ook te zien. Je ziet er op foto’s Raveel als een echte ambachtsman aan het werk.

Met dagelijkse besognes hield Roger zich niet bezig. Hij leefde voor zijn kunst. Marleen De Muer Weduwe van Roger Raveel

In het midden van de tuin staat een van de vier ‘Palen van het onbeperkte’. Hij is 4 meter hoog, geschilderd in verschillende kleurvlakken, in het midden onderbroken door spiegels. Vintage Raveel. De drie andere hogere palen staan in het dorp. ‘De palen vormen een artistieke wegwijzer. Ze staan symbool voor de overtuiging dat alles mogelijk is als je hard genoeg in iets gelooft. Zo zei Roger het toch. De vier kunstwerken zijn vorig jaar gerenoveerd. Opnieuw geschilderd, nieuwe spiegels. Het was dringend nodig.’

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

De Muer draait zich om en wijst op de grote, houten schuifpoort voor de ramen van het schildersatelier. De poort van de arena, lijkt het. ‘Roger schoof ze nooit zelf open. Na zijn ontbijt zei hij aan Zulma of de huishoudster en later aan mij: ‘Ik heb vannacht in mijn hoofd een schilderij gemaakt. Kunt u de poort van het atelier voor me openen? Dan kan ik beginnen.’ Zo ging het meestal. Ik vond dat niet erg. Ik wilde dat Roger tevreden was. Dan kon hij zich optimaal op zijn kunst concentreren. Met dagelijkse besognes hield hij zich niet bezig. Hij leefde voor zijn kunst.’

Zorgenkindje

Je kan via het grote schuifraam het atelier binnenstappen, maar dat deed Raveel zelden. Hij gebruikte een kleine deur een paar meter verder. Ernaast staat een beton- en spiegelsculptuur die de kunstenaar uitbeeldt, alsof hij de bezoeker welkom heet. ‘Ik vond het belangrijk dat hij hier staat. De meester ontvangt.’

Het grote atelier is een minimuseum met aardig wat kunstwerken uit Raveels nalatenschap. Niet alles werd verkocht of ging naar het Roger Raveel Museum. De werken geven een mooi overzicht van zijn hele loopbaan. Met wat verbeelding zie je Raveel aan het werk. Tubes verf en borstels liggen op zijn werktafel of bij de schildersezel. Op een kast staan potjes pigment. ‘In het begin had hij amper geld om tubes verf te kopen. Hij maakte de verf zelf.’ Aan de kapstok hangt zijn onafscheidelijke schildersjas en een van zijn petten. Een gedicht siert de muur. ‘Hij noemde zijn poëzie schrijfsels.’

Zijn interesse voor kunst is ontstaan in de wachtzaal van de dokter.

De Muer wijst naar een getekend zelfportret. Het dateert van 1934, Raveel was nog geen 13. ‘Mooi, hè.’ Een klein portret van zijn moeder Bertha kijkt toe. Ze baatte een kruidenierswinkeltje uit. Roger verafgoodde haar, en omgekeerd. ‘Roger was een zorgenkindje. Op zijn derde viel hij in een wastobbe met vuil water. De buurman heeft hem op het nippertje van de verdrinkingsdood gered. Roger hield er een chronische bronchitis aan over.’

‘Moeder en zoon gingen vaak naar de dokter. In de wachtkamer zag Roger veel schilderijen. Daar is zijn interesse voor kunst ontstaan. Thuis begon hij te tekenen. Bertha, een ruimdenkende en belezen vrouw, stimuleerde zijn interesse. Ze nam hem vaak mee naar galeries en musea toen ze in Gent weer eens op doktersbezoek moesten. Ze liet hem ook boeken lezen die niet voor kinderen bestemd waren.’

Raveels moeder stierf in 1946. ‘Toen ze ziek werd, heeft Roger haar vaak verzorgd, samen met zijn goede vriend Hugo Claus. Het buurmeisje Zulma nam die taak dan over. Zij en Roger kregen verkering. Ik mag dat misschien niet zeggen, maar Roger had toen eerst een ander liefje. Aan Zulma kon hij niet weerstaan. Ze zijn meer dan zestig jaar getrouwd geweest. Zulma was een bijzonder sterke vrouw die veel betekende voor Roger.’

Fladderende lakens

Het talent van de jonge Raveel bracht hem naar de academie van Deinze, en daarna naar die van Gent. Twee bekende kunstenaars waren zijn leraars: Jos Verdegem en Hubert Malfait, die een cruciale rol speelde in de richting die Raveel zou inslaan. De Muer: ‘Malfait was erg onder de indruk van de vernieuwingen in Rogers tekeningen. Op een dag vroeg hij: ‘Mag ik ook jouw schilderijen eens zien?’ Dat mocht. Maar Malfait reageerde ontgoocheld: ‘Waarom schilder je niet zoals je tekent?’’

Raveel besliste daarop veel van zijn schilderijen van voor 1948 te vernietigen. Elf hebben de kritiek van Malfait overleefd en zijn bewaard gebleven. ‘Acht daarvan zijn te zien in Bozar, samen met kopieën die hij in 1974-75 maakte. In de proloog van de expo hangen ze. Ik weet eigenlijk niet of ik dat al mag zeggen. (lacht) Roger heeft me weleens gezegd dat het achteraf bekeken misschien niet verstandig was die vroege schilderijen te vernietigen. Maar toen vond hij het nodig.’

Raveels vroege werk was vrij schatplichtig aan de Vlaamse expressionisten. Pas na 1948 sloeg hij een radicaal nieuwe weg in en vernieuwde hij zijn beeldtaal. Zijn onderwerpen veranderden nooit: het dorp, het landschap, een tuin, stillevens, knotwilgen, portretten van zijn vader, van Zulma en zichzelf. Het ging om de manier waarop hij schilderde. Hij bracht elementen samen die niet samen lijken te horen op canvas, of waarvan elementen buitensporig groot of klein waren.

Raveel wilde zich niet laten opsluiten in de beperking van een doek. Zijn kunstwerken - het woord schilderij sluit de beperking al in - moesten naadloos een brug kunnen slaan met de omgeving. Hij zag zijn kunst opgaan in de ruimte. Nieuwe Visie noemde hij zijn stijl. Vaak werden schilderijen installaties. In het atelier is daar een goed voorbeeld van te zien. Een geschilderde Zulma kijkt naar een ander schilderij, dat op een platform staat. Op dat schilderij domineert het beroemde vierkant van Raveel. ‘Zulma staat wat ver’, zegt De Muer meer tegen zichzelf dan tegen ons. Ze brengt de installatie van beide schilderijen weer in orde.

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

‘Roger vertelde me dat hij als kind gefascineerd was door hoe vrouwen de was ophingen. Hij kon ernaar kijken en zijn verbeelding laten werken. Wat gebeurde achter die witte leegte die fladderende lakens oproepen? Daar is zijn fascinatie voor het vierkant ontstaan. Voor Roger was het de meest perfecte vorm die de mens ooit creëerde. ‘Je vindt in de natuur geen vierkant’, zei hij. Hij gaf er verschillende betekenissen aan. Soms was het een leegte. Soms was het geestelijk geladen, waar het denken en het creëren samenvielen.’

Trouw aan zichzelf

Kenmerkend voor Raveel is ook hoe hij gezichten afbeeldt, vaak abstract, met streepjes en vlakken. Hij mixte abstractie en figuratie perfect. Die spanning maakt zijn kunst zo groot. Toch is hij nauwelijks bekend in het buitenland. De nieuwe expo in Bozar kan daar verandering in brengen, al staat corona een stroom van buitenlandse bezoekers in de weg.

‘Men zegt altijd dat Roger te weinig ambitieus was door zijn leven lang in Machelen te blijven. Men vergist zich. Enfin, dat zei Roger me toch altijd. Om universele kunst te maken moest je niet naar New York, vond hij. Dat had hij gekund, maar hij wilde niet. Wees maar zeker dat hij de ontwikkelingen in de internationale kunst volgde. Hij was via Claus bevriend met Karel Appel en Corneille van de Cobrabeweging. Maar hun kunst interesseerde hem niet. Hij liet zich niet meeslepen. Hij bleef trouw aan zichzelf. Altijd.’

Raveel was een geëngageerd kunstenaar, met bijzondere aandacht voor het milieu. ‘Ik ben er zeker van dat hij veel sympathie zou hebben gehad voor de jonge klimaatbetogers.’ In 1971 bouwde hij een vlot met plastic zakken om te protesteren tegen de demping van de Leiearm. Hij maakte zich er niet populair mee in het dorp, maar hij haalde zijn slag thuis.

Datzelfde jaar voerde hij actie in Brugge. ‘Ken je die zwanen? Ik zal ze laten zien. Ze staan boven.’ Tijdens de Triënnale van Brugge zette Raveel vier houten zwanen op de reien uit, als protest tegen de vervuiling van het Minnewater. Het Brugse stadsbestuur kon er niet mee lachen en liet ze verwijderen. ‘Roger was toen in Amsterdam. Hij reed meteen naar Brugge en maakte vreselijk van zijn oren. Uiteindelijk haalde hij zijn slag thuis. Na zijn actie is het zuiveren van de reien begonnen.’

De zwanen zijn in het atelier ondergebracht in een lezingzaaltje. Er staan nog wat oude meubelen uit Raveels appartement in Oostende. ‘Ik vond het belangrijk ze hier te tonen.’

Hij kon soms heel plechtstatig tegen me zeggen bij het ontbijt: ‘En mevrouw Raveel, weet u wel hoe belangrijk mijn werk kunsthistorisch is?

Of hij in Oostende ooit James Ensor heeft ontmoet, willen we weten. ‘Toevallig wel. Hij is samen met zijn kunstvriend Marcel Ysewijn gaan aanbellen. Ensor was thuis en zijn butler liet hen binnen. Roger heeft er van dichtbij het bekende meesterwerk ‘De blijde intrede van Christus in Brussel in 1889’ kunnen bewonderen. Ensor vertelde de ontstaansgeschiedenis: ‘Mijn leverancier kwam nieuwe potten verf brengen en zei: ‘Maak daar maar eens een meesterwerk mee.’ Dat heb ik dan maar gedaan.’ Zo sprak Ensor.’

De Oostendse meester stond niet bekend om zijn bescheidenheid. ‘Roger was ook wel zelfbewust’, gniffelt De Muer. ‘Hij had een ego.’ Ze wijst naar een groot zelfportret van Raveel. ‘Hij kon soms heel plechtstatig tegen me zeggen bij het ontbijt: ‘En mevrouw Raveel, weet u wel hoe belangrijk mijn werk kunsthistorisch is? Als ik er niet meer ben, zal ik op die vraag niet kunnen antwoorden. Maar je zal naar mijn portret kijken en denken: ‘Roger, je had gelijk.’ Maar hij kon zichzelf ook wel relativeren, hoor.’

Kwartetspel

De Muer en Raveel trouwden in 2011. Zij was 52, hij 90. Ze kenden elkaar al lang. ‘Ik gaf les in een basisschool in Lotenhulle, hier vlakbij. Kunst en poëzie vond ik belangrijk. Ik organiseerde voor mijn klas jaarlijks uitstappen naar het Raveel Museum in Machelen, en daar hoorde een bezoek aan dit huis bij. Ik belde nooit aan, dat vond ik niet gepast. We poseerden voor de groene poort. Daar zijn veel klasfoto’s genomen. (lacht) Die groene poort werd in 1984 vervangen. De oude beschilderde Roger. Ze zit nu in de vaste collectie van Mu.Zee in Oostende.’

‘Ik kwam Roger en Zulma geregeld tegen op tentoonstellingen. Via gemeenschappelijke vrienden hebben we elkaar beter leren kennen. Ik zag Roger weleens op bijeenkomsten of vergaderingen. Daar was hij vrij afstandelijk. Pas later begreep ik waarom. Roger werd niet graag voor een karretje gespannen. Dat werd weleens geprobeerd.’

‘In 2006 ben ik zwaar ziek geworden. In de aanloop naar mijn operatie ben ik nog naar het Raveel Museum geweest. Ik wilde ‘Het verschrikkelijke mooie leven’ zien, een van Rogers meesterwerken. Maar het hing er niet meer. Ik kwam wel Roger tegen. Hij zei: ‘Mevrouw, dat is toch niet erg dat dat schilderij er niet is? ‘Meerhof met levende duif’ is er wel. Het heeft dezelfde kwaliteit.’ Hij stak me ook een hart onder de riem. ‘De geneeskunde kan veel’, troostte hij. Tijdens mijn revalidatie wilde ik iets doen om de kunst van Roger bij kinderen te promoten. Dat is uiteindelijk een kwartetspel geworden met vragen over meester Raveel.’

Zulma overleed in 2009 op haar 96ste. ‘Ga je opschrijven hoe dat daarna tussen mij en Roger is gegaan? Die details zijn niet belangrijk. Hij vroeg of hij nog mocht langskomen bij mij thuis. Natuurlijk, we waren al zo lang vrienden. We begonnen ook uitstappen te maken. Zo werd de vriendschap meer. Ik heb natuurlijk nagedacht over wat de mensen zouden zeggen, onder meer over het leeftijdsverschil. Roger zei: ‘Marleen, moet je zo oud zijn geworden om je nog iets aan te trekken van wat de mensen zeggen? Dat begreep hij niet.’

In de zon

En nu is er vanaf volgende week die grote retrospectieve in Bozar, met dank aan de stoute schoenen die De Muer aantrok.

‘Ik had in 2017 bij Bozar een lunch naar aanleiding van de expo ‘Con Amero’ over Claus. Ik zei: ‘In 2021 zou Roger honderd jaar zijn geworden. Ik wil die verjaardag vieren met een grote tentoonstelling. En het liefst in Bozar.’ Daar hadden ze wel oren naar. Het heeft nog even geduurd voor alles officieel in orde was. Ik moet zeggen dat ik nog nooit van de curator Franz Willem Kaiser had gehoord. Maar toen ik ontdekte hoeveel expo’s hij al had gecureerd en hoeveel boeken hij over kunst heeft geschreven, was ik onder de indruk. Ik had van bij het begin een goed gevoel bij de expo.’

Schermvullende weergave ©BELGA

Plots slaat De Muer haar hand voor de mond. ‘Meneer, ik ben de frambozentaartjes vergeten die ik had gekocht. Kom maar mee naar binnen.’

Een kwartier later wandelen we naar het kerkhof, op een boogscheut van het atelier. We passeren Raveels Plein van de Nieuwe Visie, vlak bij de kerk. Het gaat om een installatie van betonnen figuren, spiegels en bomen. Aan de andere kant van het plein strekt zich de Leiearm uit die Raveel voor demping heeft behoed.

Het kerkhof heeft met zijn vele oude graven iets dickensiaans. Raveels graf is ontworpen door de architect Marc Felix. Dwars over het graf lijkt een wit vierkant te zweven. Een kleine duif kijkt toe. Het is een verwijzing naar Raveels allerlaatste werk, ‘Opstijgen’, een houten paneel in de vorm van een duif. Onderaan op het graf staan in kleine letters de namen van Roger en Marleen De Muer. Zulma ligt aan de andere kant van het kerkhof begraven, daar waar vooral de schaduw heerst. Dat zag Roger niet zitten, zegt De Muer stil. ‘Hij wilde in de zon liggen.’