Op ontdekkingsreis door de Aziatische vlakte

Er zijn geen natuurlijke grenzen tussen Azië en Europa. Ook niet in de kunst. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe expo 'Eurazië', een landschap van veranderlijkheid' in het M HKA in Antwerpen.

Het museum voor hedendaagse kunst in Antwerpen (M HKA) onderzoekt al 15 jaar de verbanden tussen Europa en Azië. De onderliggende boodschap van 'Eurazië', een landschap van veranderlijkheid' luidt dat de twee werelddelen samen één groot continent vormen. Er zijn geen zeeën of onoverwinbare bergketens. Dat maakt het uitwisselen van ideeën tussen beide continenten gemakkelijk, ook in de kunst.

De nieuwe expo focust op Aziatische kunstenaars en hoe zij de maatschappelijke veranderingen en de relaties met het Westen in hun kunstpraktijk vormgeven. De valkuil voor zo'n essayistische tentoonstelling schuilt in de verhouding tussen de boodschap en de visuele aantrekkelijkheid. Je moet er als bezoeker visueel of emotioneel wel iets aan hebben. De curatoren hebben die valkuil handig ontweken. Er is heel veel te zien op de tentoonstelling, in allerlei kunstvormen.

Ook al is het idee dat Europa en Azië één continent vormen, het gevoel overheerst vooral dat je een best boeiende ontdekkingsreis maakt door onbekende moderne Aziatische kunst. Met af en toe een Europese inbreng.

Schermvullende weergave 'The Master Algorithm', Zheng Mahler. ©Zheng Mahler and Krings-Ernst Gallery

Zoals wel vaker in het M HKA zit er geen hiërarchie of indeling in de tentoonstelling. Alles lijkt kriskras door elkaar te staan. Het stoort niet, het maakt het gevoel van een zoektocht alleen maar groter. Meteen na de ingang bots je op 'Mappa' van de Italiaanse kunstenaar Alighiero Boetti. Na een bezoek aan Afghanistan begon hij in 1971 textielen wereldkaarten te maken, samen met plaatselijke werklui - zowel mannen als vrouwen. De wereldkaarten, waarop elk land met zijn vlag staat afgebeeld, is de perfecte illustratie van het thema.

Aan de overkant van de vlag staat een totaal ander kunstwerk. 'The Master Algorithm' van Zheng Mahler. Het is een holografische projectie van een Chinese nieuwslezer. Door de stroom van informatie verandert hij voortdurend van vorm. Het is fascinerend om naar te kijken. Artistieke high­tech.

Natuurlijk is niet alles even boeiend, dat is eigen aan groepstentoonstellingen. Het is vooral zaak je open te stellen voor kunst die niet altijd vertrouwd is of waar je niet meteen een connectie bij voelt. Omdat ze anders is dan wat je gewend bent. In die zin is de expo een wegwijzer naar een kleine verandering in de toeschouwer: Er is ook leven buiten de westerse kunst.