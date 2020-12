Originele Jordaens ontdekt in gemeentehuis van Sint-Gillis

Het werk van de barokschilder Jacob Jordaens hing al zo'n 60 jaar in het kantoor van de schepen voor Stedenbouw en werd al die tijd beschouwd als een kopie door een van zijn navolgers.

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) deed de ontdekking van het originale Jordaens-paneel, melden de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSKB) in een persbericht. Het paneel 'De Heilige Familie' zou dateren uit 1617-1618 en is na een jaar grondig onderzoek in samenwerking met internationale experts van het Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project toegeschreven aan de Antwerpse barokschilder (1593-1678).

Het gaat om de oudste gekende versie van een compositie van 'De Heilige Familie' die Jordaens hergebruikte in drie andere schilderijen. Die werken maken deel van de verzamelingen van het Metropolitan Museum in New York, de Hermitage in Sint-Petersburg en de Alte Pinakothek in München.

Schermvullende weergave De ontdekte oerversie van 'De heilige familie' zou dateren uit 1617 of 1618. ©(rv)

Het paneel zat lange tijd de verzameling van een Brusselse kunstschilder die heel zijn kunstcollectie na zijn dood in 1915 aan de gemeente schonk. Sinds de jaren 60 hing het in het kantoor van de schepen voor Stedenbouw in het stadhuis van Sint-Gillis. Al die tijd werd het beschouwd als een kopie door een van zijn navolgers.

Toen een kunsthistoricus van het KIK het doek omdraaide, vond hij aanwijzingen op de achterzijde, zoals een insigne uit 1618 van het controlecomité van de stad Antwerpen en een keurmerk van de Antwerpse Sint-Lucasgilde uit dezelfde periode. Op dat moment had Jordaens nog geen eigen leerlingen. Van de barokschilder was bekend dat hij veel van zijn composities hergebruikte.

Atelier van Rubens

Uit verdere analyse bleek ook dat de jonge Antoon van Dyck (1599-1641) hout van dezelfde boom heeft gebruikt voor verschillende van zijn composities. Dat versterkt de hypothese dat de jonge Jordaens en Van Dyck tegelijkertijd werkzaam waren in het atelier van Rubens, luidt het.

Het paneel gaat nu een jaar in renovatie. Het is verkleurd en onderaan gebarsten. Eind 2021 moet het in zijn oorspronkelijke glorie te zien zijn in de KMSKB. 'Het werk zal er tentoongesteld worden in het hart van een van de belangrijkste verzamelingen van Jordaens ter wereld', aldus het museum.