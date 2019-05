‘Pikant' toont 500 jaar Vlaamse kant

In een nieuwe tentoonstelling fietst havenbaas Fernand Huts door vijf eeuwen Vlaamse kantgeschiedenis met werken van Rubens en Jordaens, hedendaagse kunst en, uiteraard, nogal wat pikant textiel.

Een expositie over de geschiedenis van kant kan Aalst internationale uitstraling geven, meent burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Kreeg Katoen Natie-topman en kunstverzamelaar Fernand Huts daarom 5.000 euro subsidie voor zijn tentoonstelling ‘Pikant!’ in het Waterkasteel van deelgemeente Moorsel?

werelderfgoed Kantklossen is sinds 2011 Vlaams immateriaal erfgoed. Die erkenning was een voorwaarde voor de Unescoerkenning waarvan de koepelorganisatie Kant in Vlaanderen al jaren droomt. Het erkenningsdossier is vorig jaar ingediend bij de organisatie van de VN, maar wordt ten vroegste in 2026 behandeld.

Het renaissancistisch waterslot is niet erg bekend buiten Oost-Vlaanderen. Ten onrechte: het kasteel, dat in 1520 door de abt van Affligem werd opgetrokken als buitenverblijf en lustoord, is een streling voor het oog. Wel jammer dat de tentoonstelling grotendeels plaatsvindt in de orangerie, een gebouw aan de ingang van het domein. Een mooi gebouw, maar niet zo imposant als het Waterkasteel.

Het kasteeldomein is al bijna veertig jaar het buitenverblijf van ‘bingokoning’ Willy Michiels. In de kelder van het gebouw staan zijn oldtimers tegenover vitrines vol paspoppen met lingerie van fabrikant Van de Velde, het Belgische bedrijf achter Marie Jo, PrimaDonna en Andres Sarda.

De poppen horen bij het onderdeel over de geschiedenis van de lingerie in de twintigste eeuw. We lopen de baggeraar Jan De Nul tegen het lijf, die eveneens objecten uit zijn collectie afstond voor ‘Pikant!’, maar meer aandacht lijkt te hebben voor het wagenpark dan voor de bh’s en slipjes voor zijn neus.

Hoewel kunst en kledij kriskras door elkaar hangen, komen de tentoongestelde stukken mooi tot hun recht in een coherente scenografie.

Het mag duidelijk zijn: deze expositie is een Vlaams ondernemersonderonsje. ‘Kan het kwaad dat ondernemers zich met cultuur bezighouden?’, vraagt De Nul. ‘De meeste belangrijke musea zouden pover gesteld zijn zonder de grote legaten, vooral in een land als België, waar er nergens nog geld voor lijkt.’

Het uitgangspunt van havenbaas Huts en zijn curator Katharina Van Cauteren is dat Vlaanderen vanaf de zestiende eeuw uitgroeide tot een internationaal befaamd centrum voor de productie van kant. ‘Vijf eeuwen lang lag het kloppende hart van de kantindustrie hier, op het kleine lapje grond dat wij vandaag Vlaanderen noemen’, legt Van Cauteren uit.

Voor wie van kunst en textiel houdt, is de hoofdbrok de moeite waard. Het deel ‘Kant als levensdraad’ toont de levensloop van de mens, van doop over huwelijk tot dood, aan de hand van kanten kledij en topstukken van Peter Paul Rubens en Jacob Jordaens. Die laatste portretteerde zijn dochter in kledij die gracieus is afgeboord met borduursel en kant. Van Rubens hangt er een knap portret van de aartshertog Albrecht van Oostenrijk.

Hoewel kunst en kledij kriskras door elkaar hangen, komen de tentoongestelde stukken mooi tot hun recht in een coherente scenografie. Hedendaagse kunst tekent hier en daar voor een verrassend contrast, zoals bij de spectaculaire bruidssluiers uit de Eerste Wereldoorlog en vijf kanten werkjes van Jan Fabre. Of het kanten skelet van stofkunstenares Micheline Wellens op het einde van het in duisternis gehulde deel over rouwkleding.

De tentoonstelling ‘Pikant!’ Vijf eeuwen cultuurgeschiedenis uitgekleed’, van 30 mei tot 30 september in het Waterkasteel van Moorsel bij Aalst.

Schermvullende weergave ©Emy Elleboog