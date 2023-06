Pingpongen met fotograaf Vincen Beeckman

De Brusselse fotograaf Vincen Beeckman laat zich leiden door ontmoetingen met mensen aan de zijkant van de maatschappij. Zijn expo 'Ping Pong' in het Antwerpse Fotomuseum draait om de kwetsbare vertrouwensband die hij met hen smeedt.

Vincen Beeckman (49) moet zowat de meest benaderbare kunstenaar van het land zijn. Aan de ingang van zijn expo ‘Ping Pong’ in het FOMU staat zijn telefoonnummer in grote cijfers op de muur, met daarbij de uitnodiging hem te bellen. En in een tombola kan je een spaghetti-etentje bij hem thuis winnen. Het is representatief voor de manier waarop hij werkt: door relaties aan te gaan. ‘Het draait om vertrouwensbanden. Dat is het échte werk’, zegt hij op de tentoonstelling.

Beeckman groeide op in Brussel met een Nederlandstalige vader en een Franstalige moeder. Toch sprak hij thuis alleen Frans. Zijn vloeiende Nederlands leerde hij vooral op school. 18 jaar lang werkte hij bij de sociale en culturele organisatie Recyclart, waar hij verantwoordelijk was voor de relaties met de buurt. Nog altijd is de hoofdstad zijn vaste uitvalsbasis, en de bron voor een van zijn langstlopende projecten.

Schermvullende weergave 'Les intimes'. ©Vincen Beeckman

‘In 2011 kwam ik al fietsend een groep daklozen tegen in de buurt van Brussel-Centraal. Ik gaf hen enkele wegwerpcamera’s, met de belofte hun foto’s te ontwikkelen en aan hen te geven.’ Na een tijdje haalde Beeckman er twee grafisch ontwerpers van het collectief Void bij. In een week tijd creëerden ze, aan een campingtafel op straat, een boek met de titel ‘Cracks’. Wie het boek wilde kopen, moest dat bij een van de daklozen rechtstreeks doen. Bij elke expo van de foto’s uit de nog groeiende reeks zijn enkelen van hen aanwezig om samen de selectie en de presentatie te bepalen.

Beeckman heeft geen opleiding in de fotografie, maar in de journalistiek. Hij maakte af en toe foto’s, kreeg daarop goede reacties, en rolde zo van het ene project in het andere. Dat schenkt hem enige vrijheid in zijn omgang met het medium. Door de controle en het auteurschap uit handen te geven stelt hij de status van de fotografie in vraag. De beelden zijn misschien wisselend van kwaliteit, maar tegelijk verbazingwekkend eerlijk en authentiek.

De reeks op de tegenoverliggende muur in het FOMU is een samenwerking met daklozen in een Brussels opvangcentrum. Met hen wisselde Beeckman notities, teksten en tekeningen uit. Hij maakte ook foto’s, waarop ook mensen uit ‘Cracks’ te herkennen zijn. Op de grond in dezelfde zaal ligt een houten sokkel met foto’s en teksten. ‘Een hommage aan mensen die op straat zijn gestorven.'

‘We hebben een collectief opgericht waarmee we overleden daklozen een waardige begrafenis proberen te geven en hun familie op de hoogte brengen’, zegt hij. Ook hier enkele portretten van bekenden uit het eerdere project, onder wie Nour Mohamed en Jacky. Het zijn menselijke verhalen waarin Beeckman zich all the way engageert.

Fotograaf aan huis

Tijdens het project met de wegwerpcamera’s groeide een bijzondere band met Claude en Lily. Het koppel was dakloos, tot het via een sociale organisatie in een klein appartement terechtkwam. Beeckman volgde de twee een viertal jaar. ‘Ik was geraakt door hun oprechte liefde. Een relatie kent altijd moeilijkheden, maar zij hebben samen onvoorstelbare problemen doorgeworsteld: van het straatleven over geldproblemen tot alcoholmisbruik.’

Schermvullende weergave Claude en Lily. ©Vincen Beeckman

Op zowat elke foto in de reeks omhelzen Claude en Lily elkaar. Bij elke ontmoeting maakte Beeckman een vijftal beelden, die hij aan hen bezorgde. Hij werd hun vertrouwenspersoon. Hij hielp hen te verhuizen en ging geregeld op bezoek om samen tv te kijken of kruiswoordpuzzels te maken. Toen Lily ziek werd, was hij de eerste die Claude belde voor hulp. Net voor de ambulanciers haar meenamen, drong Claude aan op een foto. Beeckman was nog nooit op bezoek geweest zonder een foto te maken.

Ook van het gezin van Marylène werd Beeckman ‘fotograaf aan huis'. De reeks 'Les intimes' begon in het kader van Mons 2015, culturele hoofdstad van Europa. Marylène leefde toen met haar drie kinderen van een uitkering in Bergen. Ze belde Beeckman op momenten dat ze foto’s van haar gezin wilde: familiefeestjes, verjaardagen, Halloween, een bezoek aan de kermis of een mooie zomerdag.

Ook dit project stopte niet op de korte termijn. Marylène verhuist steeds weer als ze een nieuwe relatie krijgt. Zo volgde Beeckman haar onder meer naar Bastogne en de Jura in Frankrijk. In haar veranderlijke leven blijkt hij als buitenstaander de enige vaste waarde.

Opvallend: in zijn eigen privékring fotografeert Beeckman niet. ‘Lang geleden heb ik beslist geen foto’s van mijn eigen vrienden te maken. Van mijn familie doe ik het wel, maar ik toon de beelden niet. Onlangs kreeg ik wel het idee om een samenwerking met mijn zoon aan te gaan. Misschien komt daar nog iets van.’

Andere keuzes

Met de residenten van La Devinière, een psychiatrisch centrum in Farciennes, ging Beeckman een samenwerking aan die de fotografie overstijgt. In de expo zijn installatiewerken en schilderijen van Eric opgenomen. En sculpturen van Jean-Claude, de ‘sterkste man ter wereld’ die ook de hoofdrol speelt in een fotoreeks waarin hij allerlei objecten tilt. Ze kwamen hun eigen werken in de expozaal plaatsen. ‘Ik had zelf misschien andere keuzes gemaakt,’ zegt Beeckman. ‘Maar in alles wat ik doe, trek ik de samenwerking door. Het is altijd een pingpongspel.’

Schermvullende weergave Uit de reeks 'Studio Palermo'. ©Vincen Beeckman

Beeckman is inmiddels bekend om zijn projecten met kwetsbare gemeenschappen, die hij op een waardige manier zichtbaarheid verleent. Maar uiteraard maakt hij ook werk met anderen. Kunstenaars, bijvoorbeeld. Curator Rein Deslé moedigde hem aan om voor 'Ping Pong' een nieuw project aan te gaan in Antwerpen.

Dat deed hij met Studio Palermo, een ontwerpbureau en artistiek collectief opgericht door muzikant Hantrax, tatoeëerder Sven Rayen en ondernemer en designer Ticuta Racovita-Cordemans. Hij werd voorgesteld aan enkelen van hun Antwerpse vrienden. Zo ontstond een netwerk door de stad en kreeg een gezamenlijke compositie in het museum vorm, waarin meerdere kunstenaars in dialoog gaan met zijn foto’s.

Op het einde van de expo bevat een klein werkje een portret van Bart Van Peer, in Antwerpen bekend als de stem van Radio Bart. Als blinde werknemer van het KMSKA neemt hij voor de museumradio bezoekers op sleeptouw en vraagt hen de kunstwerken te beschrijven. Dat vertraagt de kijker, die daardoor meer van het werk ziet. Dat houdt ook Beeckman bezig. In de expo toont hij twee foto’s van een interieur. Ze lijken identiek, maar er zijn zeven verschillen. ‘Mijn werk gaat ook over kijken. Wanneer heb je een beeld écht gezien?’