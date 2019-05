Podiumplaats voor Belgische inzending Biënnale Venetië

De belangrijkste prijs, de Gouden Leeuw, was voor het Litouwse 'Sun & Sea (Marina)' van Lina Lapelyte, Vaiva Grainyte en Rugile Barzdziukaite. Curator van de inzending namens België door de Franse Gemeenschap is Anne-Claire Schmitz.

Parallelle werkelijkheden

De motivatie van de jury luidde: 'Kwistig in zijn humor bood het Belgisch paviljoen een alternatief beeld op de onderschatte aspecten van de sociale relaties doorheen Europa. Het geheimzinnig tonen van een serie verzonnen karakters in de vorm van gemechaniseerde poppen, gebaseerd op folkloristische stereotypes, maakt het (Belgische) paviljoen mogelijk meerdere registers open te trekken, door twee of indien zelfs niet meer parallelle werkelijkheden te scheppen.'

De Gouden Leeuw voor de beste deelnemer aan de internationale tentoonstelling 'May You Live in Interesting Times' was voor de Amerikaanse filmmaker Arthur Jafa. In Antwerpen wonend kreeg de Nigeriaanse Otobong Nkanga één van de twee speciale vermeldingen.