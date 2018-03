Postume uitverkoop van een popicoon

Wat had Prince zelf gevonden van de tentoonstelling met voorwerpen uit Paisley Park die de evenementengroep rond Elvis Presley heeft samengesteld? ‘My Name is Prince’ is een echec. Een belediging.

De Beurs van Berlage vormt de tweede tussenstop van de tentoonstelling ‘My Name is Prince’. Londen kreeg vorig najaar de primeur. De keuze voor de O2 Arena was verdedigbaar. Het Amerikaanse popicoon speelde er in 2007 liefst 21 avonden op rij. Dat de karavaan verder trekt naar Amsterdam valt ook te verantwoorden. Zijn allereerste concert op Europese bodem was in Amsterdam. Voor de devote fans: op 29 mei 1981 in de concertzaal Paradiso.

De tentoonstelling in de weinig bezielende kelder van het beursgebouw - was er echt geen betere locatie? - is opgezet door het bedrijf Graceland, dat al bijna dertig jaar het landhuis van Elvis Presley uitbaat. Na de dood van Prince in april 2016 zocht zijn familie de mensen van Graceland aan ook van Paisley Park een bedevaartsoord te maken. Prince woonde en werkte bijna dertig jaar op het landgoed in Chanhassen, nabij Minneapolis. Hij stierf er ook, aan de gevolgen van een overdosis van de pijnstiller fentanyl.

In oktober 2016 opende Paisley Park de deuren voor het publiek. Het eerste jaar bezochten 200.000 fans het domein, vertelt Angie Marchese ons aan de ingang. Marchese is bij Graceland verantwoordelijk voor de Paisley-business en curator van de tentoonstelling. Zelf zag ze het overleden popicoon nooit optreden. ‘Niet iedereen kan zich een reis naar Minneapolis permitteren’, zegt ze. ‘Met deze tentoonstelling bieden we een glimp van de creatieve vrijstaat die Prince in Paisley Park creëerde.’

Archivaris

Dat is niet echt gelukt, en dat is een understatement. Nergens ademt deze expositie de atmosfeer van het huis annex studiocomplex, laat staan de ziel van een van de grootste popartiesten uit de geschiedenis. De tentoonstelling opent met een galerij van een veertigtal albumhoezen. Ze zijn groter dan een vinylhoes en als we dichterbij komen, blijken ze van karton. In de eerste expositiekamer worden foto’s van Prince geprojecteerd op een scherm. Muziek horen we vreemd genoeg niet. Daarvoor heeft de bezoeker een koptelefoon nodig.

Schermvullende weergave Paarse vloerbekleding en een handvol kostuums, veel meer heeft de expo niet te melden over het legendarische album ‘Purple Rain’. ©Paisley Park

Het gros van de geëxposeerde memorabilia uit Paisley Park bestaat uit gitaren en kostuums. Zo is de Gibson te bewonderen die de meester bespeelde bij zijn Amerikaanse televisiedebuut, net als de Hohner Madcat Telecaster die een constante was in zijn carrière. Prince was een archivaris van zijn eigen loopbaan, zo blijkt. Hij hield alles nauwgezet bij. Uit zijn garderobe is het zwarte jasje overgevlogen dat hij droeg tijdens de Controversy-tournee. Fijn, maar waarom? Prince was duidelijk al vroeg in zijn loopbaan met zijn imago bezig. Waarom? Uit ijdelheid of artisticiteit? We komen het niet te weten, ook niet van de audiogids.

De ruimte gewijd aan ‘Purple Rain’ blinkt evenmin uit in originaliteit en vindingrijkheid. We zien paarse vloerbedekking - jawel - en een handvol kostuums die Prince droeg tijdens de filmopnames en de tournee, maar over de impact van het album op de mondiale popcultuur leren we niets bij. De inkleding oogt bovendien knoeierig en respectloos. Met zijn 1,57 meter was Prince al niet van de grootste, maar de etalagepoppen komen ons nog kleiner voor. En de kostuums zijn haastig over de poppen gedrapeerd.

Bunkercomplex

Paisley Park zelf heeft één kamer gekregen. Prince woonde en musiceerde in een wit, industrieel bunkercomplex, zo leren de foto’s aan de kale muren. Het hek waar rouwende fans na zijn dood verzamelden, is nagebouwd. In een vitrinekast ligt een afstandsbediening van de garagepoort. Maar wat Paisley Park echt heeft betekend voor het muzikale wonderkind? Daar komen we niets over te weten.

KORT Een tentoonstelling over Prince, georganiseerd door de evenementengroep achter Graceland en Paisley Park, laat weliswaar enkele kostuums en gitaren van de meester zien, maar biedt nauwelijks inzicht in ’s mans persoonlijkheid en de betekenis van zijn werk voor de popmuziek. Een artiest van het kaliber van Prince verdient beter.

Voor de belangrijkste attractie moet de bezoeker zo’n 30 euro extra neertellen. Wie 50 euro entreegeld betaalt, krijgt een ‘vip-behandeling’ en persoonlijke rondleiding van op Facebook gerekruteerde fans door een replica van de kleedkamer van hun idool. We mogen een paarse akoestische gitaar vasthouden, maar alleen met witte handschoenen aan. De handschoentjes krijg je mee naar huis, samen met een fotoboek.

Voor wie nog nooit van Prince had gehoord, is ‘My Name is Prince’ misschien een aardige zij het oppervlakkige kennismaking met His Purple Highness. Maar een gelaagde en veelomvattende artiest van zijn kaliber verdient een eerbiediger huldebetoon. Was Prince niet gecremeerd, hij zou zich omdraaien in zijn graf.