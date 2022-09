Zijn moeder spuwt iedere vijf jaar in zijn gezicht. Op de Biënnale van Venetië maakte hij elke dag een gelijkaardig schilderij. En hij laat operazangers 12 uur lang dezelfde aria zingen. Het werk van de IJslandse kunstenaar Ragnar Kjartansson, een begenadigd en veelzijdig artiest, is nu te zien in De Pont in Tilburg.