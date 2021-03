Raveel, een verhaal met een koe, een duif en een karretje

Aan het begin van de expo van Roger Raveel graast een koe, op het eind koert een duif. Vlaamser kan niet. En toch is de kunst van Raveel universeel. Daarom is hij zo boeiend, meent de Duitse curator Franz Wilhelm Kaiser.

Een jaar lang werkte Franz Wilhelm Kaiser aan de tentoonstelling van Raveel in Bozar. Dat is kort voor een curator. Hij kende Raveel wel, maar niet echt grondig. Aan het einde van de rondleiding vragen we Kaiser of hij vindt dat zijn leven verrijkt is nu hij alles weet over de Machelse kunstenaar. 'Toch wel. Het overheersende gevoel is hoop', zegt hij enigszins verrassend.

'Hoop omdat hier zo veel belangstelling voor Raveel is. De kunst is vanaf 1990 de verkeerde richting ingeslagen. Als een kunstenaar internationaal was en zijn werk geld opbracht, was het goed. De verbondenheid van de kunstenaar met zijn afkomst werd niet meer belangrijk geacht. Of erger: provincialistisch. Ik ben het daar grondig mee oneens. De wortels van de kunstenaar zijn van cruciaal belang om een eigen verhaal met een eigen beeldtaal te creëren. Als je dat goed doet, wordt lokaal verankerde inhoud universele kunst. Raveel was daar een grootmeester in. In het buitenland is dat nooit doorgedrongen. Misschien lukt het met de expo en de drietalige catalogus wel. Ik heb hoop.'

Kaiser koos voor een thematische indeling van de tentoonstelling in Bozar. Het is de juiste keuze omdat Raveel geen abrupte cesuren maakte in zijn oeuvre. Hij evolueerde wel, maar doorgaans binnen zijn eigen idioom. Raveel was perfect op de hoogte van de internationale trends in de kunstwereld. De avant-garde had geen geheimen voor hem. Maar wat andere kunstenaars deden, interesseerde hem matig.

Naar de natuur

Raveel is een kind van het Vlaams expressionisme, waar het naturalisme - het schilderen naar de natuur - centraal stond. Op de expo zijn in het begin van het parcours acht voorbeelden te zien van dat soort werken: een paar koeien, een tuin. De bulk van zijn vroege werk vernietigde Raveel in 1948. Het was een statement aan zichzelf: ik wil nieuw en anders.

De overgebleven schilderijen kopieerde hij in 1974-75. Ze hangen in Bozar aan de overkant van de originele. Het verschil is zo vanzelfsprekend dat je er eerst bijna overheen kijkt. Raveel schilderde iedere kopie op een grote witte achtergrond. Je kijkt niet naar een koe zoals bij het origineel, maar naar een afbeelding van een koe in een groter geheel. Het verschil is subtiel maar belangrijk in de wereld van Raveel.

Roger Raveel Roger Raveel werd geboren in 1921 in Machelen-aan-de-Leie. Hij studeerde aan de academies van Deinze en Gent. Aanvankelijk schilderde hij in de stijl van de Vlaamse expressionisten. In 1948 brak hij met het verleden en ontwikkelde een eigen beeldtaal waarbij het realisme van de alledaagsheid en zijn omgeving centraal stonden. In zijn schilderijen domineerden streepjes en vierkanten. In de jaren 60 breidde hij zijn schilderijen uit met spiegels, dagelijkse objecten en dieren. Raveel kreeg in 1999 in zijn geboortedorp een eigen museum. Hij stierf in 2013.

Raveel vertoefde in de jaren 50 in de marge van de kunstontwikkeling. Abstracte kunst werd populair, maar de schilder uit Machelen zwoer bij de realiteit van de alledaagsheid. Hij schilderde wat hij om zich heen zag. Bijna niemand had oog voor Raveel, maar hij maakte toen al zeer opwindende kunst. 'Zijn schilderijen met streepjes kan je zijn eerste voorbeeld van een signature style noemen', legt Kaiser uit.

Schermvullende weergave Gele man met karretje.

We blijven stilstaan bij 'Gele man met karretje' uit 1952. Het bevat alle elementen die zijn werk definiëren. Een man in geel gestreepte overall staat bij een kar. Hij is aan het werk, lijkt het. Het is een alledaags tafereel, maar het schilderij is volstrekt niet realistisch. Er is geen schaduw, er is een vreemd perspectief, er komen narratieve elementen samen die schilderkundig dysfunctioneel lijken. Wat doet die paal vooraan op het schilderij?

Raveel brengt je voortdurend aan het twijfelen, blijkt op de expo. Ieder schilderij vraagt bijna een grondige analyse. Alledaags zijn de werken alleen in het thema, nooit in de uitwerking.

Er is één thema op de expo dat on-Raveels lijkt, al zal de kunstenaar dat helemaal ontkennen. Het gaat om een reeks bijzonder abstracte werken - dan toch - uit de periode 1956-1962. Er valt niks figuratief meer in te herkennen. Kaiser noemt Mark Rothko en Hans Hartung als inspiraties. Cy Twombly sluimert ook door. Raveel legde de basis van deze werken vreemd genoeg in de natuur. Maar dan meer in de metafysische zin. Hij wilde opnieuw zoals Van Gogh erop uit trekken en meer in de natuur gaan schilderen. Dat leverde hem inspiratie op voor de woeste schilderijen. Eerlijk is eerlijk, ze zijn niet de interessantste op de tentoonstelling.

Popart

Raveel bleef trouw aan zichzelf en paste zich nooit aan aan de trends. Omgekeerd gebeurde dat wel. In de jaren 60 was de abstractie over haar hoogtepunt. De popart - het ultieme realisme - deed zijn intrede. En plots ging Raveel niet meer tegen de stroom in, maar werd hij meegedreven. Hij zette een nieuwe stap toen hij in 1962 in de Kunsthalle in Bern een expo zag met werk van de Amerikaanse kunstenaar Robert Rauschenberg. Die pionierde met combined paintings.

Schermvullende weergave Na een bezoek aan een expo met Robert Rauschenberg breidde Raveel zijn schilderijen uit met allerlei voorwerpen. ©saskia vanderstichele

Raveel was meteen verkocht en begon hetzelfde te doen. Een schilderij uitbreiden met voorwerpen paste in zijn diepe overtuiging dat kunst moet opgaan in de omgeving. En dus krijg je in Bozar bijvoorbeeld een schilderij dat eruitziet als een venster. Of een schilderij met een gordijntje.

Later kwamen daar spiegels bij, een vertakking van het vierkant dat nog zo'n signature style van hem was. Niemand deed het hem voor, niemand deed het hem na. Raveel ging steeds verder in de zoektocht om zijn kunstpalet uit te breiden. Hij ontwierp geschilderde karren met fietswielen. Hij ontwierp een kast op wieltjes waarmee hij in 1990 in Brussel in een optocht de 50ste verjaardag van de Duitse inval in 1940 herdacht. Zijn kunst had zich helemaal losgemaakt van het kader van het canvas.

Schermvullende weergave En de duif is echt. ©saskia vanderstichele

De tentoonstelling eindigt met enkele monumentale kunstwerken waarvan 'Neerhof met levende duif' misschien wel het bekendste is. De duif is overigens een levend exemplaar. Raveel maakte het kunstwerk in 1962-63 voor de groepstentoonstelling 'Forum 63' in de Sint-Pietersabdij in Gent. Hij wilde een kip in het schilderij verwerken, maar dat bleek technisch niet haalbaar. Het werd een duif. Zijn collega-kunstenaars waren niet opgezet met Raveels stunt. Na hun protest werd hem een plaats op de zolder van de abdij toegewezen. Raveel zei foert en bolde het af. Zo was hij. Zijn weg, of geen weg.