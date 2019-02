Recordeditie voor kunstbeurs Brafa

Kunstbeurs Brafa in Brussel heeft zijn 64ste editie zondag afgesloten met een nieuw bezoekersrecord. Zowat 66.000 mensen bezochten de beurs, of iets meer dan vorig jaar, toen ook reeds een recordcijfer genoteerd werd. Dat meldt de organisatie van de kunstbeurs zondagavond.

Ook de verkoopcijfers voor de editie 2019 waren volgens de organisatie 'heel positief', 'met verscheidene transacties verspreid over de verschillende specialisaties die op de beurs vertegenwoordigd zijn'. 'Zonder twijfel is de mix aan prijzen niet vreemd aan het succes, want naast museale en uitzonderlijke stukken, trekt Brafa ook een ruime waaier van verzamelaars en kunstliefhebbers aan die werken van hoogstaande kwaliteit aan uiteenlopende prijzen aankopen', klinkt het.