Restauratie 'Lam Gods' op kruissnelheid in laatste rechte lijn

De restauratie van de zeven bovenste panelen van 'De aanbidding van het Lam Gods' van de gebroeders Van Eyck verloopt voorspoedig. Zonder ongelukken is het veelluik in 2026 in zijn glorie hersteld.

In het restauratieatelier van het 'Lam Gods' in het MSK Gent kijkt een medewerkster van Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) door een microscoop naar Adam. Met een fijn chirurgisch scalpel werkt ze zijn lichaam bij. Engelengeduld moet je ervoor hebben, lijkt het. En stalen zenuwen, om niet per ongeluk meer weg te retoucheren of bij te werken dan mag.

Maar voor de experten van het KIK zal het na al die jaren wel in enige mate routine zijn geworden. De eerste fase van de restauratie begon in 2012. We zijn ondertussen in fase drie beland. In principe moet de restauratie klaar zijn in april 2026 en kan 'De aanbidding van het Lam Gods' dan opnieuw in de Sint-Baafskathedraal bewonderd worden.

De essentie De restauratie van het 'Lam Gods' is aan zijn derde fase toe.

De eerste fase liep van 2012 tot 2016, de tweede fase van 2016 tot 2019. De kostprijs voor beide fases bedroeg bijna 2,2 miljoen euro.

De derde fase begon in 2023. Daarvoor is in een budget van 1,9 miljoen euro voorzien.

De Vlaamse overheid draagt 80 procent van de kosten. Het Fonds Baillet Latour de overige 20 procent.

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium staat in voor de restauratie.

De restauratie van het Lam Gods werd in december even opgeschrikt door een tirade van kunsthistorica Hélène Verougstraete. Ze beweerde dat grote fouten bij de restauratie waren gemaakt, inclusief het verwijderen van originele verflagen van Jan van Eyck. In de internationale gemeenschap van kunst- en restauratie-experten stond ze redelijk alleen met haar beweringen.

Niettemin werden dinsdag tijdens een tussentijdse stand van zaken over de restauratie kosten noch moeite gespaard om aan te tonen hoe wetenschappelijk onderbouwd elke minutieuze ingreep is. De restauratie wordt van nabij opgevolgd door een 23-koppige internationale commissie van experten, die in verschillende relevante disciplines gespecialiseerd zijn. Het comité overlegt regelmatig met het KIK en formuleert aanbevelingen voor drie andere begeleidende instanties: de stuurgroep van de Vlaamse overheid, de nationale adviesraad en de kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs, de eigenaar van het veelluik.

De Amerikaanse kunsthistorica Melanie Gifford, tot haar pensionering verbonden aan de National Gallery of Art in Washington, was naar Gent afgezakt om gedetailleerd de rol van het expertencomité, waar ze zelf deel van uitmaakt, uit te leggen. Er wordt geen verfpunt aan het schilderij veranderd als er geen consensus over is. Kortom, luidde haar boodschap, het 'Lam Gods' is in goede handen bij het KIK.

De derde fase behelst de zeven bovenste geopende panelen. Centraal staan de drie schilderijen met Onze-Lieve-Vrouw, God op zijn troon en Johannes De Doper. De zijluiken bestaan uit Adam en Eva en twee keer musicerende engelen. De panelen werden op 2 mei vorig jaar van de Sint-Baafskathedraal naar het restauratieatelier gebracht.

Schermvullende weergave Detail uit de mantel van Johannes De Doper, voor en na de restauratie. ©KIK-IRPA

Daar werden ze eerst aan een uitgebreid onderzoek onderworpen. Daarbij was een grote rol weggelegd voor de AXIS-onderzoeksgroep van de Universiteit Antwerpen. Het team van professor Koen Janssens deed onder meer een macro-röntgenfluorescente-scanning. Een duur woord, maar het komt erop neer dat de scanning de chemische samenstelling van de verf en alle compositiewijzigingen blootlegt.

Dat is essentiële informatie voor de restaurateurs. Want wat is origineel en wat niet? En hoe beschadigd is de originele verflaag. Pas als die vragen beantwoord zijn, kan ingegrepen worden.

De eerste twee fases hebben al veel informatie vrijgegeven. Het 'Lam Gods' werd een laatste keer opgefrist in 1950/51. Toen werd kwistig met vernis geborsteld, wat de originele kleuren met een gele sluier bedekte. Dat vernis verwijderen is niet zo moeilijk.

Maar dan begint het echte werk was, ook in de derde fase. Het veelluik dateert uit 1432. Amper een eeuw later werden al overschilderingen gedaan. Het goede nieuws is dat de originele verflaag van het veelluik nog in erg goede staat is. Dat is cruciaal om overschilderingen weg te halen. Als daarbij ook de originele verf verwijderd wordt, ben je nog verder van huis. Om te onderzoeken of overschilderingen veilig kunnen worden verwijderd, wordt eerst in kleine testvenstertjes de proef op de som genomen.

Schermvullende weergave Adam, voor en na de restauratie. ©KIK-IRPA

Bij de bovenste panelen zijn de meeste overschilderingen te vinden bij de mantels van God, Maria en Johannes De Doper. Het is pas wanneer je een voor en een na ziet dat je beseft in welke mate het origineel van de Van Eycks door de eeuwen heen zijn glans heeft verloren. De groene mantel van Johannes De Doper is daar een goed voorbeeld van. Hij is afgeboord met parels. Maar van de parels zag je voor de restauratie niet veel meer, en het groen van de mantel is grauw. Na de restauratie schitteren de parels opnieuw en ontdek je dat Van Eyck ook hun schaduw schilderde.

Adam en Eva lijken dan weer naar een schoonheidsinstituut geweest voor een gezichtsbehandeling. Het onderzoek van Janssens had aangetoond dat er in het haar van Adam minuscule stippen verf verdwenen waren. Die konden gemakkelijk geretoucheerd worden. En verder is ook hier de donkere sluier die de gezichten van Adam en Eva bedekte, verdwenen. Ze zien er opnieuw dartel en fris uit. Klaar voor de grote zonde.