Rijksmuseum krijgt Vlaams schilderij wegens corona

Een Nederlandse verzamelaar schenkt een kunstwerk van de Vlaamse schilder Bartholomeus Spranger aan het Rijksmuseum in Amsterdam, als eerbetoon aan de coronaslachtoffers.

'Corona heeft me geraakt, vooral emotioneel. Het was aanleiding voor reflectie. Hoe kan ik bijdragen? Het mooie van een schilderij is dat het voor eeuwig blijft en als monument kan dienen voor de moeilijke periode waar we doorheen gaan', zegt de Nederlandse kunstverzamelaar en -handelaar Bob Haboldt over zijn schenking van 'Engelen dragen het lichaam van Christus' (1587) van Bartholomeus Spranger. 'Ik doe dit ter nagedachtenis aan de slachtoffers van Covid-19, maar ook als voorbeeld voor iedereen om goed te doen voor musea. Ik hoop dat anderen volgen.'

De uit Antwerpen afkomstige Spranger was vanaf 1581 hofschilder van de Habsburgse keizer Rudolf II in Praag, de grootste kunstverzamelaar van zijn tijd. Als een van de belangrijkste en invloedrijkste kunstenaars aan het Praagse hof belichaamde hij de nieuwe stijl van het Europese maniërisme. 'Engelen dragen het lichaam van Christus' is een van zijn meesterwerken. Het werk werd beroemd toen de Nederlandse uitgever Hendrick Goltzius er rond 1587 een prent van maakte en die in grote oplage liet drukken.

Barmhartigheid

Volgens de verzamelaar sluit het schilderij goed aan bij de coronacrisis. 'Het is de uitbeelding van barmhartigheid op het hoogste niveau: het zielloze lichaam van Christus die hulp krijgt van engelen die hem ten hemel laten rijzen.' Haboldt ziet een link met de hulp van het zorgpersoneel. 'Het geeft ons allemaal weer wat hoop.'

Schermvullende weergave 'Engelen dragen het lichaam van Christus' van Bartholomeus Spranger: zoals zorgverleners coronapatiënten helpen. ©Rijksmuseum Amsterdam