Ruzie stad Gent en geschorste museumdirectrice laait weer op

Het Nieuwsblad en De Standaard meldden zaterdag dat de stad Gent een klacht met burgerlijke partijstelling indient tegen de geschorste MSK-directrice, een jaar nadat tien specialisten hun twijfels hadden geuit over 26 bruiklenen Russische avant-garde kunst. De klacht is eveneens gericht tegen de Stichting Dieleghem, waar eigenaar Igor Toporovski zijn kunstwerken onderbracht.

Nadat de zaak was losgebarsten, werden de bruiklenen uit het mu­seum verwijderd. Begin maart vorig jaar werd De Zegher geschorst als ­museumdirectrice. Twee weken later werd de collectie in beslag genomen door de onderzoeksrechter.