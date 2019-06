Scènes uit een onmogelijk liefdesleven van Picasso

De Spaanse kunstschilder Pablo Picasso illustreerde op zijn 85ste de 15de-eeuwse Spaanse roman ‘La Celestina’ met 66 etsen. De kunstwerkjes zijn te zien in Museum De Reede in Antwerpen. Het privémuseum viert zijn tweede verjaardag.

De Spaanse Romeo en Julia. Zo wordt ‘La Celestina’ uit 1499 van de schrijver Fernando de Rojas wel eens genoemd. Aan drama is in het boek, een van de meesterwerken uit de Spaanse literatuur, geen gebrek. De Rojas beschrijft de onmogelijke liefde tussen de jongelui Calisto en Melibea.

De hulp van koppelaarster Celestina mag niet baten. Aan het einde valt Calisto dodelijk te pletter van een hoge ladder als hij Melibea stiekem thuis wil bezoeken. Daarop pleegt het meisje zelfmoord. Vintage Romeo en Julia dus. Tussen 1968 en 1971 maakte Pablo Picasso (1881-1973) 66 etsen om de Franse versie van het boek te illustreren. Het boek met de tekeningen verscheen in een oplage van 350.

Miniatuurtjes

In Museum De Reede zijn 63 van de 66 tekeningen uit het 28ste exemplaar van het boek te zien. De tekeningen zijn haast miniatuurtjes, nooit groter dan 10 bij 15 cm. Je herkent direct de stijl van de meester. Een beetje hoekig, een beetje verhalend, een beetje bloot, een beetje seks. Met het werk schaarde Picasso zich in de traditie van Francisco de Goya, een Spaanse kunstschilder die in zijn beroemde ‘Los Caprichos’ ook Celestina opvoert.

Ik had gehoopt dat we konden samenwerken met de cruiseschepen die hier aanmeren, maar dat ligt moeilijk. Harry Rutten Voorzitter Museum De Reede

Het boek met de tentoongestelde etsen is eigendom van de New Yorkse kunsthandelaar John Szoke. Hij is gespecialiseerd in grafiek van Picasso en de Noorse kunstschilder Edvard Munch. ‘Ik wilde al een tijdje in het museum een tijdelijke tentoonstelling met grafisch werk van Picasso houden. Het eerste idee was om de ‘Vollard Suite’ te tonen. We hebben daarover een tijdlang onderhandeld met het Picasso Museum in Parijs. Maar dat zou te veel geld kosten. Ons museumbudget was daarop niet voorzien’, legt oprichter Harry Rutten uit.

Als Rutten de kans kreeg om ‘De Kus’ van Munch te kopen bij Szoke, vertelde hij hem over zijn ambities met Picasso. ‘Hij stelde spontaan voor om zijn editie van ‘La Celestina’ uit te lenen. En zo geschiedde.’

Tripadvisor

Museum De Reede opende op 7 juni 2017 de deuren, tegenover Het Steen aan de Antwerpse kaaien. Het is een zuiver privé-initiatief. Rutten legde de voorbije decennia een grote collectie grafiek van Munch, de Goya en de Belg Félicien Rops aan. Zijn verzameling bracht hij onder in de Stichting De Reede. Dat is dan weer een onderdeel van The Transpetrol Foundation, een liefdadigheidsorganisatie die deel uitmaakt van de gelijknamige rederij van Rutten, die gespecialiseerd is in het vervoer van olie en gas.

Twee jaar na de opening telt het museum gemiddeld 13.500 bezoekers per jaar. Dat is minder dan de 25.000 waarop Rutten gerekend had. Maar echt bezorgd is hij niet. ‘Je moet eens kijken op TripAdvisor. We staan op de eerste plaats van ‘148 dingen om te doen in Antwerpen’. Je kan aan het aantal bezoekers geen touw vastknopen. Die ene dag zijn het er negen, de andere 110. Een museum openhouden is niet gemakkelijk, maar we komen er wel. We werken met een budget van 250.000 euro. 65 procent daarvan wordt gedekt met eigen inkomsten. De rest vullen we op uit onze reserves.’

Bij de opstart van het museum hoopte Rutten na vijf jaar break-even te draaien. ‘Ik denk dat dat nog altijd kan. We moeten daarvoor wel inventief zijn. Ik had gehoopt dat we konden samenwerken met de cruiseschepen die hier aanmeren, maar dat ligt moeilijk.’

Diners

Wel succesvol zijn de samenwerkingen met ondernemingen. ‘We bieden bedrijven diners in ons museum aan. Dat is al enkele keren heel goed verlopen. We gaan dat concept in de toekomst nog beter in de markt zetten. Reder Nicolas Saverys gaat ons daarbij helpen.’